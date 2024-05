Renascer: José Inocêncio pede a Teca que faça teste de DNA de bebê

Renascer: Mariana sente inveja da gravidez de Teca



Com ciúme do tratamento que a jovem recebe do fazendeiro, Mariana puxa assunto e afirma que quer ser amiga dela, confessando que sente inveja da gravidez. Teca desconfia da mudança de atitude.

“Você é mesmo uma minina de sorte! Eu tentando esse tempo todo e nada. Você, uma vez, e pronto. E ainda vai parí um filho que já vai nascê rico! E, na verdade, deve de sê muito abençoado, porque, antes de nascê, já lhe tirô da rua!”, diz Mariana, assustando a adolescente.

"E, se nascê co’a cara de Zé Venâncio, capaz de José Inocêncio num pedi nem o DNA. Magina só... Ele descobre que essa criança não é de José Venâncio só depois que ele nascê? Ia sê a morte pra ele e pra você!", continua Mariana.