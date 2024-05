Renascer: Buba reencontra os pais e descobre mentira sobre passado

A personagem reencontrará um amigo do passado e será surpreendida por uma mentira contada a seu respeito. Confira o que acontece

Buba (Gabriela Medeiros) é incentivada por Augusto (Renan Monteiro) a enfrentar seu passado fazendo uma visita aos seus pais. Nos próximos capítulos de Renascer , a psicóloga viverá uma trama inédita no remake.

Renascer: Buba reencontra seus pais

Buba viaja com José Augusto para a cidadezinha do interior onde vivem seus pais. Ela quase desiste, mas segue firme na ideia de ficar cara a cara com Meire (Malu Galli) e Humberto (Guilherme Fontes).

José Augusto a leva de carro para a casa deles e quando Buba avista sua mãe, desce do veículo perguntando se a mulher se lembra dela, sem sucesso: "Ô, filha... Você vai me desculpá, é que eu ando com a memória fraca", diz a mulher.

Buba dá sinais para a mãe de quem é ela, mas Meire não reconhece. Até que a psicóloga diz que pode chamá-la de filha.