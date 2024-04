Deborah Secco e Hugo Moura: casamento chega ao fim após 9 anos

Hugo não teria uma relação boa com a exposição associada a Deborah. Em janeiro último, a atriz declarou que ele “tem gostado menos de aparecer, então tenho evitado cada vez mais expor e falar dele”.

O processo está acontecendo “de forma discreta, em respeito ao Hugo, que não é uma pessoa pública, e por preocupação com a filha”. Conforme a equipe de Deborah, ela e Hugo “seguem amigos e trabalhando juntos”.

O casamento da atriz Deborah Secco , de 44 anos, e do cineasta Hugo Moura , 34, chegou ao fim após nove anos. Separação ocorreu “há alguns meses” e foi confirmada nesta quinta-feira, 4, pela equipe da artista.

Apesar da busca por anonimidade por parte de Hugo, ele se tornou notícia após declarações de Deborah. Os dois tinham um casamento aberto . Falas da atriz sobre a vida sexual dela e do casal atraiam atenção para Hugo.

Deborah chegou a detalhar o formato e o tamanho do pênis de Hugo durante participação no “Sobre Nós Dois”, programa de bate-papo do Globoplay apresentado por Marcelo Adnet e Sabrina Sato.

Em outro momento ao lado de Sato, Deborah revelou que, no começo do relacionamento com Hugo, os dois transavam 10 vezes por dia.

“Eu engravidei com dois meses de namoro, então a gente transava dez vezes ao dia, quando transava médio. A gente estava naquele momento em que só transava. Depois, a gente começou a conversar, transar e cozinhar, transar e ver um filme, mas antes era só transar”, contou ela.

Deborah Secco e Hugo Moura são pais de Maria Flor, de 8 anos Crédito: Reprodução/Instagram

Hugo Moura e Deborah Secco publicam nas redes pós-separação

Pouco depois do anúncio da separação, Hugo Moura compartilhou, no Instagram, a frase “Nunca subestime o poder da sua irrelevância”. O story foi apagado na sequência, mas internautas conseguiram salvá-lo.