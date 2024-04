Tish Cyrus revela 'problemas de compatibilidade' com ex da filha

Durante o podcast "Sorry We're Stoned", Tish Cyrus compartilha alguns problemas em seu relacionamento com ex da filha Noah Cyrus, Dominic Purcell

No decorrer do programa, a empresária fez uma menção comparativa entre o seu signo e o de seu marido. “Mas é uma loucura porque eu sou Touro e ele é Aquário. Cada coisa que eu lia, dizia: ‘Nem faça isso’. Esse é absolutamente o pior par”, compartilhou Tish.

Durante o podcast “Sorry We’re Stoned”, com sua filha Brandi Cyrus, Tish compartilha que “ definitivamente existem alguns problemas ” em seu atual relacionamento com o ator protagonista da série " Prison Break ".

A mãe de Miley e Noah também compartilhou que seu relacionamento com Purcell tem lhe ajudado com seu crescimento pessoal. “O crescimento que realmente eu tenho tido com ele é uma loucura. E honestamente tive que crescer porque me ofendia muito facilmente. Eu sinto que levo as coisas para o lado pessoal”, explica.

Tish Cyrus continua expressando que, por ter sido filha única e adotada, sente a necessidade de ser mimada, entretanto, seu parceiro não teria esse costume. “Eu meio que precisava disso”, afirma a empresária sobre os mimos, “Mas isso não é quem ele é, Aquarianos não são assim”.