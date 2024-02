Deborah Secco usa fantasia de Tiazinha e recria clipe com Vinny

Batizada de #CarnavalDaDede , a primeira postagem da atriz que trouxe essa homenagem para a famosa personagem, que trazia um tom de sensualidade em suas performances, foi compartilhada com seus seguidores na noite de domingo de carnaval, dia 11, e já conta com mais de cinco mil comentários.

Em clima de Carnaval, a atriz Deborah Secco, 44 anos, iniciou uma série de homenagens em seu Instagram para "mulheres livres". A primeira pessoa que recebeu esse tributo foi a mascarada Tiazinha. A iniciativa é uma ação em parceria de Deborah com a marca Rennova.

"Estou querendo homenagear mulheres que me inspiraram neste Carnaval. E a Tiazinha era a mulher mais sexy do Brasil. Muito da mulher sexy que me sinto hoje vem dela", afirmou ela ao site UOL.

Deborah ainda trouxe uma nova versão de um hit da personagem em parceira com o cantor Vinny. A música “Uh! Tiazinha” - que nos anos 90 chegou a vender por volta de 250 mil cópias - já está disponível nas plataformas de áudio.

Quem foi Tiazinha?



Interpretada por Suzana Alves, a personagem "Tiazinha" foi bastante popular no fim dos anos 90. Sempre trajada com sua máscara preta, roupas curtas e seu chicote afiado, sua estreia na TV foi no Programa H, apresentado por Luciano Huck diariamente nas tardes da Bandeirantes.

Tiazinha participou de vários quadros dentro do programa, sendo um dos mais populares, onde ela depilava participantes que se encontravam na plateia. Além de sua fama entre o público masculino, ela também teve popularidade entre as mulheres, principalmente através de seus produtos.

Com mais de 100 produtos licenciados, como o Tamanquinho da Tiazinha, que vinha com máscara e chicote, e inserções em chicletes e álbum de figurinhas, foi motivo de grande faturamento nos anos 90. A personagem ainda teve uma carreira musical.