Kylie e Timothée vão ser pais? Apresentador fala de possível gravidez

Kylie Jenner e Timothée Chalamet mantiveram namoro longe dos holofotes Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Na ocasião, em uma das cenas gravadas para a final do reality show, Kylie revela que está grávida novamente e que espera um filho do ator Timothée Chalamet. A notícia, no entanto, foi negada pela produção do reality. Segundo o TMZ, os agentes de “Keeping Up With The Kardashians” afirmaram que a informação não passa de um boato, já que não houve filmagens em mercearias. Além de confirmar que “Kylie não está esperando um filho de Timothée”.

