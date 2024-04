Atriz brasileira integra elenco de Grey’s Anatomy: 'Sempre fui fã'

“ É uma série muito icônica, eu via na minha adolescência , a quantidade de atores que já passou por lá, tem todo um elenco incrível e eu sempre fui muito fã da Sandra Oh [atriz que interpretou a médica Cristina Yang]”, detalhou a atriz ao Gshow.

Bianca Comparato e Harry Shum durante as gravações do novo episódio de 'Grey's Anatomy" Crédito: Reprodução/Instagram

Bianca Comparato e Harry Shum durante as gravações do novo episódio de 'Grey's Anatomy" Crédito: Reprodução/Instagram

“Eles tinham essa personagem brasileira e eu gravei em janeiro. Agora, estou aqui em Los Angeles e na quinta-feira vou ver o episódio junto com o elenco”.

Em seu perfil no Instagram, Bianca compartilhou uma foto ao lado do ator Harry Shum Jr, um dos protagonistas da nova temporada de “Grey’s Anatomy”. “Um enorme prazer trabalhar com você. Muito obrigada pela calorosa recepção”, escreveu na publicação do Story.