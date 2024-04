Caco Ciocler se casa com Paula Cesari em cerimônia íntima para amigos e familiares; os dois disseram ‘sim’ em um casamento judaico

O casal oficializou a união em um casamento judeu . A fisioterapeuta usava um vestido Boho Chic, criação exclusiva do ateliê Pó de Arroz.

Caco Ciocler se casou com a terapeuta Paula Cesari em cerimônia íntima apenas para familiares e amigos, no último final de semana, em São Paulo.

Caco e Paula estão juntos desde 2019. Resolveram morar juntos em 2020, durante a pandemia de Covid-19, no Rio de Janeiro.

Paula entrou ao som do próprio noivo, que cantou “Estrela”, de Gilberto Gil.

O design possuía uma cauda de quatro metros de comprimento e cravejado de cristais Swarovski no busto e na franja das mangas.

Antes de Cesari, Caco foi casado com a atriz Lavínia Lorezon, com quem teve seu único filho, Bruno, e com a apresentadora Marina Previato.

