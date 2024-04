Mansão de Jonas e Mari Gonzalez: conheça detalhes do imóvel

O projeto começou a ser executado em 2022. Mesmo com o término do namoro, o casal optou por dar continuidade à construção. Confira tudo sobre a mansão dos dois

Jonas Sulzbach mostrou como está o andamento da construção da mansão de luxo em Alphaville, área nobre de São Paulo, na tarde desta quarta-feira, 3. O imóvel seria inicialmente a moradia dele com a ex-namorada, Mari Gonzalez.

O projeto começou a ser executado em 2022. Mesmo com o término do namoro em outubro do ano passado, após quase 8 anos juntos, o ex-casal optou por dar continuidade à construção a fim de alugar o imóvel posteriormente.

O ex-BBB detalhou o andamento da obra, mostrando como estão as partes interna e externa do imóvel em alguns vídeos postados nos stories do Instagram. Confira a seguir tudo sobre a mansão luxuosa de Jonas Sulzbach e Mari Gonzalez.