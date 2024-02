Dani Calabresa consola Patrícia após traição de Adnet: 'Fez outra c*gada'

A humorista Daniella Giusti, conhecida como Dani Calabresa, falou sobre a nova traição de Marcelo Adnet neste Carnaval. Já tendo sido casada com o famoso, ela se encontrou com Patrícia Cardozo, agora ex-esposa de Adnet, na noite dessa segunda-feira, 12.

O encontro aconteceu no Camarote Mar, na Marquês de Sapucaí, localizada no Rio de Janeiro. Após a repercussão das imagens onde o também humorista é flagrado beijando outra mulher, Patrícia recebeu bem a conversa com Dani e a cumprimentou com um abraço.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os representantes de Adnet confirmaram, em nota emitida, o término do casal.