Junior Lima posa nu em ensaio fotográfico; confira fotos

O single, que fará parte do álbum “ Solo - Volume 2 ”, já possui videoclipe e data de lançamento, previsto para chegar às plataformas digitais no dia 11 de abril .

As imagens foram postadas em seu perfil no Instagram , nesta quarta-feira, 3, anunciando o lançamento do single “Seus Planos”.

Além disso, a data escolhida para o lançamento do novo produto audiovisual coincide com o aniversário de 40 anos do cantor .

Estratégia de lançamento do novo single "Seus planos"

Além do ensaio divulgado em seu feed, Júnior também compartilhou toda a estratégia de lançamento do novo projeto.

O artista publicou a foto de um "print screen" do bloco de notas do seu celular, no qual mostra todo o roteiro que irá seguir até o dia do lançamento oficial. Confira a seguir:

Roteiro de lançamento do novo projeto musical de Junior Lima, do grupo Sandy e Junior. Crédito: Instagram: @junior_oficial / Reprodução

Ensaio relembra antigo "meme" do artista

A publicação do artista nu ao lado de uma banheira, fez com que os fãs relembrassem de uma antiga foto do cantor que virou um “meme” na internet.

No registro em questão, Junior aparece pelado em uma banheira de macarrão instantâneo. "A evolução da banheira - essa é só pra quem é fã e sabe dos roles", comentou uma seguidora do artista na publicação.