Ex-BBB Nizam e Letícia Spiller aparecem juntos em show após boatos

Na ocasião, Letícia e Nizam posaram para os fotógrafos e curtiram a apresentação da banda Blink-182 , realizada no último dia 22, no Autódromo de Interlagos.

A atriz Letícia Spiller e o ex-participante do Big Brother Brasil 2024 Nizam podem estar vivendo um romance. O possível casal assistiu aos shows do Lollapalooza Brasil , ocorrido no mês de março, em São Paulo.

Ex-BBB Nizam e Letícia Spiller se conheceram durante o Carnaval 2024

Os rumores do possível relacionamento se espalharam nas redes sociais durante o Carnaval de 2024. Na época, a atriz chegou a publicar elogios em postagens do Instagram do ex-BBB.

“A aproximação com a Leticia aconteceu no Carnaval da Sapucaí, no Rio de Janeiro. Ela é uma pessoa incrível e que admiro. A gente tá falando da Letícia Spiller, né?! O que eu vou achar? Fico lisonjeado e acho animal! Quem recebe um comentário de Leticia Spiller?”, disse o paulista à Quem.