Renascer: o que acontece com filhos de Inocêncio na versão de 1993?

A segunda fase da novela traz todos os filhos adultos de volta ao cenário de Ilhéus Crédito: Reprodução/TV Globo

O casal protagonista da primeira fase de Renascer, composto por José Inocêncio e Maria Santa, teve quatro filhos: José Augusto, José Bento, José Venâncio e João Pedro. A segunda fase da novela traz todos os filhos adultos de volta a Ilhéus. Conforme a história se desenvolve, reviravoltas são esperadas pelo público que acompanhou a versão de 1993. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Relembre a seguir o que aconteceu com cada um dos filhos de José Inocêncio no final da versão original e confira que esperar para o remake.

(Para quem não acompanhou a trama original, essa matéria contém spoilers sobre a história) O que acontece com José Augusto em Renascer?

Ao ser traído pela esposa, José Augusto retorna para a fazenda e seu final no folhetim foi uma surpresa para quem acompanhava. Um tempo após a morte do irmão, o médico se aproxima cada vez mais de Buba e se envolve com ela. Nos últimos capítulos da novela, eles terão uma cerimônia para oficializar o casamento. A família de José Augusto estará presente apoiando a união e o casal cuida do filho de Teca.

José Bento é um dos filhos mais interesseiros de José Inocêncio. O advogado passa parte da novela ao lado da namorada Kika, mas Ritinha rouba o coração do rapaz e eles têm um romance. O casal deve ainda ter um filho, o qual José Bento não quer assumir de início. No entanto, ele se arrepende e fica ao lado da filha de Inácia. O que acontece com José Venâncio em Renascer?

Mesmo sendo um personagem querido pelo público, Venâncio morrerá ao cair em uma armação de Egídio, inicialmente preparada para matar o pai do jovem. Ele encontra João Pedro no aeroporto de Ilhéus e eles partem para a fazenda de José Inocêncio. No meio do caminho, o carro em que eles estavam é alvejado por tiros e Venâncio morre. A história chegou a esse ponto na versão original após o ator (Taumaturgo Ferreira) se desentender com a produção da novela. Ele teria proposto a retirada do sotaque baiano do jovem por estudar na capital, mas sua atitude não foi bem aceita pela equipe técnica.