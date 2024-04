Renascer: Mariana fica com ciúme ao ver Sandra e João Pedro juntos

Com segundas intenções, Mariana tentará seduzir João Pedro após uma briga com seu marido Crédito: Reprodução/TV Globo

Em Renascer, o triângulo amoroso envolvendo pai e filho vai voltar a ter destaque. Nos próximos capítulos, Mariana (Theresa Fonseca) não conseguirá esconder o ciúme ao ver João Pedro (Juan Paiva) com Sandra (Giullia Buscacio). O filho mais novo de José Inocêncio (Marcos Palmeira) também não consegue facilmente se livrar do sentimento que ainda tem por Mariana. Será que ele irá superá-la? Confira a seguir.

(Para quem não acompanhou a trama original, essa matéria cont ém spoilers sobre a história)

Renascer: Mariana tenta seduzir João Pedro

José Inocêncio faz de tudo para afastar João Pedro da filha de Egídio (Vladimir Brichta). A mulher do produtor de cacau também deixa claro que não apoia o casal. A primeira a perceber o ciúme de Mariana é Inácia (Edvana Carvalho), ela observa a reação da jovem ao descobrir que Sandra e João Pedro estão juntos. Já seguindo sua vida com o início de seu novo relacionamento, João Pedro flagra Mariana nua, tomando banho no rio. Com segundas intenções, a mulher de José Inocêncio tentará seduzi-lo após uma briga com o marido.

Renascer: Mariana trai José Inocêncio?

Durante a tentativa de sedução, Mariana sugere ao rapaz a possibilidade de se vingar do seu pai. Ela também vê uma oportunidade de se vingar do marido por não esquecer Maria Santa (Duda Santos) de maneira alguma. Apesar das provocações, João Pedro não cede as manipulações. Ele resiste à tentação e decide se afastar.

Renascer: João Pedro não tira Mariana da cabeça

Mesmo gostando de Sandra, O caçula confessará para Zinha (Samantha Jones) que nunca deixou de pensar em Mariana. Ele terá alucinações e verá Mariana na sua frente durante momentos íntimos com Sandra. Se a trama seguir a história original, Inácia alertará para que a neta de Belarmino tome cuidado com as atitudes em relação ao rapaz.