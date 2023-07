Chocolate de origem: conheça a produção de cacau do sul da Bahia

Com maior porcentagem de cacau e versões misturadas com frutas, o chocolate de origem tem resultado em ampla produção no sul da Bahia

A torra e moagem das amêndoas do cacau levam a criação de um dos alimentos mais apreciados no Brasil e no mundo: o chocolate. Mas será que o cacau realmente tem sido o protagonista dessa história?

Enquanto há empresas que deixam a matéria prima de lado para colocar maior quantidade de açúcar, leite e outros ingredientes, outras marcas defendem a predominância do cacau no chocolate.

Além da quantidade, também importa a qualidade. É por isso que o "chocolate de origem" tem conquistado cada vez mais o paladar do público. Esse tipo de chocolate dá destaque ao local onde o cacau foi cultivado, sendo muitas vezes indicado na embalagem do produto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Isso acontece porque o sabor e o aroma podem sofrer variações de acordo com a variedade do cacau e da região em que ele foi cultivado, por conta de fatores como tipo de solo, clima e vegetação.

Bahia tem a segunda maior produção de cacau do Brasil Crédito: Alberto Monteiro / Divulgação

Chocolate branco é chocolate? Entenda os diferentes tipos do doce

Originário da Amazônia, o cacau foi dispersado para outras localidades, incluindo a Bahia. De acordo com o IBGE, o estado nordestino teve a segunda maior produção em 2021, ficando atrás somente do Pará.

Entre os dias 20 a 23 de julho, o Chocolat Festival, considerado o maior evento de chocolate de origem da América Latina, celebrou sua 30ª edição em Ilhéus, na Bahia, reunindo toda a cadeia produtiva do cacau, desde o fruto até o produto final.

A repórter esteve no evento à convite da organização do Chocolat Festival e apresenta marcas nordestinas de chocolate que estão se destacando no mercado pelo sabor, sustentabilidade e impacto social.

Barbie inspira pratos e restaurantes em Fortaleza; saiba onde

Mendoá Chocolates Crédito: Divulgação

Chocolate de origem: Mendoá Chocolates

Criada pelo cearense Raimundo Mororó, a Mendoá também é uma das marcas de chocolate situada no sul da Bahia. Os chocolates Mendoá não possuem conservantes, aditivos químicos nem realçadores de sabor em sua composição. A marca também possui uma linha orgânica, produzida com foco na saúde e bem-estar da população.

Onde comprar: mendoachocolates.com.br



mendoachocolates.com.br Saiba mais: @mendoachocolates

Mendoá Chocolates Crédito: Divulgação

Chocolate de origem: Chor

Criada em 2013 na cidade de Ilhéus, a Chor tem se destacado não apenas no mercado brasileiro, mas também internacional. A barra Bahia Terra da Felicidade (55% cacau ao leite) foi eleita um dos três melhores chocolates do mundo em 2021 ao vencer Prêmio Gourmet Bronze AVPA, concedido pela Agência de Valorização dos Produtos Agrícolas (AVPA), organização não governamental sediada em Paris.

Os chocolates são feitos a partir do cacau cultivado por pequenos produtores locais e há diversas opções de barras, como Oro Negro (77% cacau) e São Jorge dos Ilhéus (44% cacau ao leite) eleita uma das 10 melhores do Brasil em 2020 pela revista Prazeres da Mesa.

Saiba onde comer os melhores petiscos das barracas de praia em Fortaleza

Alguns dos produtos da marca podem ser encontrados nos Mercadinhos São Luiz em Fortaleza.

Onde comprar: Mercadinhos São Luiz



Mercadinhos São Luiz Saiba mais: @chorchocolate

Chocolate Yrerê Crédito: Divulgação

Chocolate de origem: Yrerê

Localizada no Vale do Rio Cachoeira, entre Ilhéus e Itabuna, a Yrerê é uma das marcas de chocolate mais conhecidas da Bahia. Os produtos são feitos com cacau colhido na fazenda, ou seja, é uma marca "tree to bar". A Yrerê conta com chocolates 60%, 65%, 72% e 80% em formatos de oitenta e trinta gramas, e caixas de 200 gramas de amêndoas de cacau caramelizadas com açúcar orgânico e nibs de cacau. São chocolates intensos com notas frutadas sem lactose e sem glúten.

Onde comprar: (73) 99997.7175

(73) 99997.7175 Saiba mais: @fazendayrere

Do caju ao prato: castanha atrai o paladar com diferentes versões

Chocolate DoCacao Crédito: Divulgação

Chocolate de origem: DoCacao

Na Fazenda Capela Velha, localizada em Uruçuca (BA), acontece a produção de cacau de chocolates da marca DoCacao. É uma marca "tree to bar" com diversos produtos. Entre as opções de barras de chocolate (85g) tem 40% ao leite, 70% cacau, 40% com cupuaçu, 35% chocolate branco, chocolate com nibs de café (40% cacau) e chocolate branco com amora (35% cacau). Há também outros produtos derivados do cacau, como mel e geleia. A marca envia produtos para todo Brasil.

Onde comprar: (73) 9903.0123

(73) 9903.0123 Saiba mais: @fazendacapelavelha

Memórias do Medo: confira o trailer do novo filme do O POVO+:

Todo mundo tem uma história de medo para contar e o sobrenatural é parte da vida de cada um ou das famílias. Alguns convivem com o assombro das manifestações ou rezam para se libertar das experiências inesperadas. Saiba mais sobre “Memórias do Medo” clicando aqui