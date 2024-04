Venâncio tem recaída por Eliana e trai Buba em Renascer? Descubra

Por ironia do destino, o homem já havia traído Eliana com Buba durante seu casamento. Agora, a psicóloga enfrenta a mesma situação.

O que acontece com Eliana em Renascer?



Além do caso com Eriberto, ex-mulher do publicitário viverá um romance com Damião (Xamã), que é casado com Ritinha, em Ilhéus.

Eliana também se envolve com Egídio (Vladimir Brichta) no decorrer da trama. No entanto, com a morte do vilão, ela segue seu caminho com Damião.