Renascer: Egídio vê Sandra com João Pedro e toma atitude drástica

Egídio não gosta do envolvimento de Sandra com o filho do seu inimigo Crédito: Reprodução/TV Globo

O relacionamento entre Sandra (Giullia Buscacio) e João Pedro (Juan Paiva) está prestes a chamar muita atenção em Renascer. Tudo porque Egídio (Vladimir Brichta) não gosta do envolvimento da filha com o filho do seu inimigo. Nos próximos episódios da novela, o vilão flagra os dois quando João Pedro está acompanhando Sandra até em casa. Após marcarem um novo encontro, são confrontados por ele. Confira a seguir o que irá acontecer. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine (Para quem não acompanhou a trama original, essa matéria contém spoilers sobre a história)

Renascer: Egídio descobre romance de Sandra

Ao ouvir que o casal marcou de se encontrar, Egídio questiona para onde Sandra vai. A jovem mantém naturalidade e apresenta João Pedro ao pai. No entanto, ele deixa claro que não simpatiza com o rapaz e até o ameaça: “Se me voltar aqui, ou se se encontrar de novo com a minha filha, vai se ver comigo!”. João Pedro responde questionando o motivo de esperar uma próxima vez. “Num vô sujá minha terra com esse seu sangue”, afirma Egídio.

João Pedro o provoca: “O senhor avise sua fia, coroné pica-pau, que amanhã eu vô tá à espera dela no lugar de sempre”. Renascer: Egídio expulsa Sandra de casa

Após isso, Egídio tranca a filha no quarto, mas ela consegue fugir da fazenda do pai e vai para casa de João Pedro. Com a série de comportamentos de Sandra, o coronel anuncia que ela não tem mais pai. Na casa de seu amado, a moça será recebida por Morena, que teme as possíveis consequências que Egídio poderia trazer ao não apoiar o relacionamento dos dois. Por isso, o personagem interpretado por Jackson Antunes decidirá contar a situação para Inocêncio, na esperança de que ele tome providências. José Bento trai Inocêncio e faz acordo com Egídio; CONFIRA Renascer: José Inocêncio é contra romance de João Pedro

José Inocêncio fica enfurecido ao descobrir que João Pedro está vivendo um romance com a filha do seu maior inimigo.