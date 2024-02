Qual filho de José Inocêncio morre em 'Renascer'?

A trama está na segunda fase, com muitas reviravoltas para os personagens da família de José Inocêncio. Saiba qual filho do fazendeiro morre em Renascer

(Para quem não acompanhou a trama original, essa matéria contém spoilers sobre a história)

Quando José Venâncio morre?



Na versão atual, não se sabe se a cena da morte de José Venâncio irá ao ar. Em 1993, a tragédia aconteceu no capítulo 59.

No momento, José Venâncio encontra João Pedro no aeroporto de Ilhéus e eles partem para a fazenda de José Inocêncio. No meio do caminho, o carro em que eles estavam é alvejado por tiros e Venâncio morre.

O filho mais velho de Inocêncio perderá a vida ao cair em uma armação de Egídio (Vladmir Brichta), inicialmente preparada para matar o pai do jovem.

Buba não conseguirá acreditar no que está acontecendo e chegará ao ponto de duvidar da notícia aos prantos.