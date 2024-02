Em Renascer, Buba faz revelação e Venâncio reage: "Não estava preparado"

O clima na novela Renascer segue esquentando. Paralelo à trama principal entre José Inocêncio, José Pedro e Mariana, outro conflito amoroso rende dilemas amorosos na história.

A partir desta quarta, 7, o público conhecerá a saga do terceiro filho de José Inocêncio. O publicitário José Venâncio mora no Rio de Janeiro e é casado com Eliana. No entanto, ele se apaixona por outra mulher, Buba.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Depois de ser surpreendido por uma festa de aniversário organizada pela esposa, Venâncio decide ir embora para encontrar Buba, com quem tem um caso. No entanto, ela revela um segredo que choca o rapaz.