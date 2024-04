Renascer: Sandra visita Joana e pauta assédio na novela

A jovem é filha de Egídio (Vladimir Brichta) com Dona Patroa (Camila Morgado) e voltou a morar na fazenda da família após deixar seu curso de Direito em Salvador.

A segunda fase de Renascer está trazendo diversas reviravoltas para o público que acompanha a trama. Nos capítulos mais recentes do remake, Sandra (Giullia Buscacio) já chegou causando atritos na família.

A desconfiança de Sandra surge após Egídio insistir com a esposa que ela precisa de uma empregada na casa para supostamente ajudá-la nas atividades domésticas. A jovem percebe o desconforto da mãe ao questionar sobre Tião e Joana.

Dona Patroa afirma que o vilão considera serem bons funcionários e nunca criaram problemas. A jovem continuará fazendo perguntas e questionará a mãe se ela tem motivo para expulsá-los: “E na sua cabeça? Eles deram motivos?”. A matriarca não responde.

Renascer: Sandra faz visita à casa de Joana



Sandra começará a busca por mais informações e encontrará Tião no caminho de casa. Ela conversa com o catador de caranguejos sobre a relação dele com Egídio.

O homem, no entanto, faz elogios para o patrão. Ele fala com gratidão que o fazendeiro deu casa e trabalho para ele e sua família, em meio a um momento muito difícil.

Seguindo seu caminho, Sandra flagra seu pai saindo discretamente da residência e encontra Joana muito tensa no local.

LEIA TAMBÉM | Tião Galinha morre em Renascer? Relembre desfecho na versão original

Renascer: Sandra questiona Joana sobre assédios de Egídio

A filha de Egídio irá atrás de Joana para descobrir se algo grave está acontecendo. Com medo, a empregada diz que está tudo bem. Mesmo assim, a herdeira seguirá acompanhando a situação e também continuará incentivando a mãe a se impor.