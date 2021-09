Novela Pantanal: o que se sabe até agora sobre o remake da TV Globo

“Pantanal” estreou na televisão brasileira em 27 de março de 1990, na extinta TV Manchete. Sua passagem foi revolucionária: longos takes do bioma brasileiro unidos à trama de Juma Marruá atraíam os brasileiros e consolidavam o maior sucesso da emissora carioca. Em 2016, a revista Veja elegeu “Pantanal” como a quarta melhor telenovela brasileira.

Anunciado em setembro do ano passado, um remake de “Pantanal” está previsto para 2022. A nova versão é escrita por Bruno Luperi, neto do roteirista original, Benedito Ruy Barbosa. Rogério Gomes fica à frente da direção artística, enquanto a direção-geral é de Walter Carvalho, Noa Bressane, Beta Richard e Davi Alves.



Remake de Pantanal: aposta da nova cúpula da Globo

Ricardo Waddington e José Luiz Villamarim integram a nova direção da TV Globo — à frente de entretenimento e dramaturgia, respectivamente — e estão supervisionando de perto o remake de “Pantanal”. A nova versão tem recebido investimentos financeiros significativos e estratégias de programação, segundo informações do portal Na Telinha, do Uol.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Isso porque “Pantanal” foi a primeira produção aprovada pela nova dupla de diretores. Nesse cenário, novelas inéditas que estreiam em breve, como “Um Lugar no Sol” e “Nos Tempos do Imperador”, não terão atuação direta de Waddington e Villamarim como o remake. “Um Lugar no Sol”, ainda, terá um número de capítulos reduzido para que “Pantanal” estreie em março.

Também conforme o Na Telinha, o orçamento de cada capítulo do remake é previsto em torno de R$ 1 milhão, reafirmando a intenção de torná-lo um “cartão postal” da nova direção. Além disso, Waddington conseguiu evitar que “Pantanal” fosse direcionada ao catálogo do streaming Globoplay, tornando-a um título da programação das 21 horas.

Sobre o assunto Ex-BBB João Luiz estreia em programa do Canal Futura neste domingo, 19

Morre Marina Miranda, intérprete da Dona Charanga da 'Escolinha', aos 90 anos

Lázaro Ramos deixa a Globo após 18 anos

Remake de Pantanal: Alanis Guillen é a nova Juma Marruá

Aos 23 anos, Alanis Guillen traz na bagagem uma única experiência na televisão: foi ela quem deu vida à Rita, personagem de “Malhação – Toda Forma de Amar”, em 2019. Vivência que foi intensa o bastante para que todos os olhos, do público e da equipe de “Pantanal”, se voltassem para ela após o anúncio do remake no “Fantástico”, em setembro de 2020.



Rogério Gomes comentou que a escolha de Alanis se deu devido à sua adequação física para o papel, já que a família de Juma vai do Paraná para o Pantanal, e à análise do seu trabalho. “Convidamos Alanis para fazer um teste presencial, seguindo todo o protocolo de segurança daquele momento. Ela fez o primeiro teste e foi brilhante”, explicou ele.

Para Bruno Luperi, a atriz escolhida para interpretar Juma precisava ter uma característica indispensável: um olhar de onça. “Olhei para ela e pensei: é exatamente o que precisamos. Bochecha, nariz, boca, olhar e talento. Ela tinha tudo”, disse. O autor destaca que uma das principais características de Juma é seu lado selvagem.

Remake de Pantanal: relembre a trama e o elenco originais

A sinopse traz a história de José Leôncio, homem que começa a criar gado de corte na região do Pantanal com o pai Joventino. Certo dia, Zé viaja para uma comitiva e ao retornar descobre que o pai desapareceu na imensidão do local.

Após promessas de reencontrar o pai, vai ao Rio de Janeiro e conhece a jovem Madeline, que vem de uma família da classe alta carioca mas que está à beira da falência. O casamento rende um bom dinheiro e o casal vai morar na região selvagem, o que deixa Madeline frustrada e marca sua volta ao Rio com o filho dos braços. Então Zé Leôncio passa a viver com sua então empregada Filó na região do Pantanal.

Anos depois, seu filho carioca, Joventino, reencontra o pai, mas ambos têm sérias dificuldades para se entender e Jove volta à Capital carioca — agora com a amante Juma Marruá, moça criada como "selvagem" pela mãe. Comenta-se que Juma tem o poder de se transformar em onça-pintada.

O elenco de Pantanal contou com diversos nomes agora super requisitados ou conhecidos na televisão brasileira: Cristiana Oliveira retratou, aos 27 anos, o papel da sensual Juma Marruá com Marcos Winter como o peão Joventino Leôncio Neto. Ainda participaram Sérgio Reis, Cláudio Marzo, Almir Sater e ngela Leal, Nathália Timberg e Cássia Kis.

À colunista Patrícia Kogut, do O Globo, Cristiana destacou seu contentamento com a escalação de Alanis Guillen no papel de Juma. “Ela vai arrebentar. Não a conheço pessoalmente, mas sinto que fará uma personagem ótima”. Também comentou pedidos de internautas por uma participação sua no remake: “Eu fico pensando: ‘Deixa eu ser só espectadora desta vez’. Entendo o carinho das pessoas, fico grata, mas é outra produção, outra equipe”.

Sobre o assunto Camila Queiroz rebate críticas sobre sua atuação em "Verdades Secretas"

Remake de A Usurpadora será exibido pelo SBT; assista ao trailer

Larissa Manoela supera trauma para papel em nova novela da Globo

Remake de Pantanal: ex-BBB Juliette vai participar?

Juliette Freire, campeã do “Big Brother Brasil 21”, investe atualmente em sua carreira artística, tendo lançado recentemente seu primeiro EP e se juntado à apresentação do programa TVZ, da Multishow. A próxima aventura da paraibana pode ser na dramaturgia, mais especificamente no remake de “Pantanal”, segundo a colunista Fábia Oliveira, do portal O Dia.

Segundo a colunista, Juliette estaria tentando emitir seu DRT (Delegacia Regional do Trabalho), registro profissional para atuar regulamento na carteira de trabalho. Ele é necessário para que intérpretes possam trabalhar profissionalmente em espetáculos, produtoras de cinema e emissoras. Porém, o Sindicato dos Artistas negou o processo da paraibana.

O presidente da associação, Hugo Gross, explicou que a documentação não foi liberada porque Juliette não tem trabalhos como atriz suficientes. Em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, ele disse que “não há embasamento profissional para que ela detenha um DRT”. “O documento enviado pela equipe de Juliette, com objetivo de comprovar seus trabalhos como atriz, tinha apenas imagens da cantora fazendo comerciais para algumas lojas, após sua saída do BBB”, finalizou.



Remake de Pantanal: como estão as filmagens?

Em junho deste ano, o colunista Flávio Ricco, do portal R7, afirmou que as filmagens do remake começariam no mês seguinte. Porém, nenhuma confirmação quanto ao dia de início das filmagens foi dada pela TV Globo desde então, embora a produção já esteja acontecendo. O mesmo colunista propõe que a novela deve ir ao ar já 100% gravada.

Remake de Pantanal: quem já foi confirmado no novo elenco?

Além de Alanis Guillen, outros nomes já foram adicionados ao elenco do remake de “Pantanal”, como o cearense Silvero Pereira. Como a trama é dividida em duas fases temporais, alguns personagens terão dois intérpretes. Confira lista de atores e atrizes já confirmados no remake:

Alanis Guillen - Juma Marruá



Bella Campos - Maria Ruth, a Muda



Bruna Linzmeyer - Madeleine



Caco Ciocler - Gustavo



Debora Bloch - Maria Bruaca



Gabriel Sater - Trindade



Guito - Tibério



José Loreto - Tadeu



Júlia Dalavia - Guta



Juliana Paes - Maria Marruá



Juliano Cazarré - Alcides



Leandro Lima - Levi



Letícia Salles e Dira Paes - Filó



Malu Rodrigues - Irma



Murilo Benício - Tenório



Osmar Prado - Velho do Rio / Joventino Leôncio



Renato Góes - José Leôncio



Selma Egrei - Mariana



Silvero Pereira - Zaqueu



Sobre o assunto Mamma Bruschetta diz que Gugu namorou ator Marcelo Augusto

Casamento de Andréia Horta e Marco Gonçalves chega ao fim

Edson Celulari anuncia gravidez da esposa: "estamos grávidos"

Tags