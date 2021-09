Ex-BBB João Luiz estreia em programa do Canal Futura neste domingo, 19

João Luiz Pedrosa, ex-participante do Big Brother Brasil e professor de geografia, vira apresentador da nova temporada de "Entrevista", do Canal Futura

João Luiz Pedrosa, ex-participante do Big Brother Brasil e professor de geografia, será apresentador da nova temporada de “Entrevista”, no Canal Futura. O programa estreia neste domingo, 19, e lança uma maratona dos cinco primeiros episódios.

Na data, haverá a série “Entrevista: Educação no Centenário de Paulo Freire”, em homenagem ao patrono da educação brasileira. Os conteúdos mostrarão como o filósofo e educador influencia várias áreas de atuação, como saúde, políticas ambientais e tecnologia. As temáticas ainda percorrerão assuntos como arquitetura, espiritualidade e feminismo.

Sobre o assunto Projeto viabiliza restauração do Teatro Municipal de Guaramiranga

72º Salão de Abril abre exposição virtual nesta quinta-feira, 16

Prêmio incentiva produção literária de adolescentes de Independência

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Ele propôs uma concepção sobre o que é a escola e como envolver os educandos no centro da aprendizagem. Acredito que, na sala de aula, usufruí dessa concepção para me conectar com os alunos, dessa forma e de outras, melhorando a relação professor-aluno”, disse João Luiz em texto divulgado para a imprensa.

Durante as exibições, alguns dos convidados são: Luiz Rufino, professor e escritor; Moacir Gadotti, educador e presidente de honra do Instituto Paulo Freire; Frei Beto, escritor; e Eymard Vasconcelos, médico e professor.

A partir de segunda-feira, 20, o programa será exibido todos os dias, de segunda a sexta, sempre às 20h45min. Todos os conteúdos também estarão disponíveis no streaming Globoplay e no Canais Globo com acesso gratuito.

“Entrevista”, com João Luiz

Quando: estreia no domingo, 19, às 20 horas; sempre de segunda-feira a sexta-feira, às 20h45min

Onde: no Canal Futura, no streaming Globoplay e Canais Globo, com acesso gratuito



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.

Tags