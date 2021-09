Remake de A Usurpadora será exibido pelo SBT; assista ao trailer

A nova versão da telenovela A Usurpadora já está em fase de dublagem para exibição no SBT. O remake ainda não tem data prevista para a estreia. Assista ao trailer

O SBT anunciou hoje, quinta-feira, 16, que irá exibir uma nova versão da telenovela A Usurpadora, um clássico de 1998, imortalizado pela atriz Gaby Spanic. O remake moderno da obra de Inés Rodena foi produzido pela Televisa em setembro de 2019.

A refilmagem possui apenas 25 capítulo e está em fase de dublagem pelos estúdios da Rio Sound para que ocorra a transmissão no SBT - ainda não há data prevista, nem horário, para a estreia da novela. “Só estamos adiantando as dublagens. O SBT tem os direitos na TV sobre tudo que a Televisa produz“, disse a assessoria do canal em nota ao portal Observatório da Tv.

Na trama, as personagens gêmeas Paola e Paulina serão interpretadas por uma nova atriz, a Sandra Echeverría. Outro personagem que também sofrerá alteração será o de Carlos Daniel, que na primeira versão recebeu vida por Fernando Colunga. No remake, o papel será interpretado pelo galã da TV latina, Andrés Palacios.

O enredo, já conhecido pelo público, conta a história Paola Miranda, que descobre ter uma irmã gêmea e arma um plano para Paulina assumir seu lugar para que ela possa finalmente recomeçar a vida com seu amante. Com o objetivo de matar Paulina para forjar a própria morte, a vilã a sequestra e a obriga a se passar por ela na casa de seu marido. Mas o plano acaba dando errado e saindo do seu controle.

Assista ao trailer do remake de A Usurpadora:

Uma boa filha à casa torna! Nos 40 anos do SBT, é você quem ganha o presente. Vem aí A Usurpadora, a série. #UsurpadoraNoSBT pic.twitter.com/zwKYWcckDi — SBT Novelas (@SBT_Novelas) September 16, 2021

