Morre Marina Miranda, intérprete da Dona Charanga da 'Escolinha', aos 90 anos

Marina Miranda estava internada desde domingo, 19, em um hospital do Rio de Janeiro. A atriz, que sofria de Alzheimer, estava com infecção urinária e doença pulmonar

Marina Miranda, reconhecida por seus papéis em programas humorísticos, como a Dona Charanga da “Escolinha do Professor Raimundo” no início dos anos 1990, morreu nesta terça-feira, 21, aos 90 anos. A atriz e comediante estava internada desde domingo, 19, em um hospital do Rio de Janeiro, cidade onde nasceu. Diagnosticada com Alzheimer, havia desenvolvido infecção urinária e doença pulmonar.

Ao longo de sua carreira, fez, além de TV, seu maior legado artístico, três trabalhos para o cinema. O primeiro deles foi em 1961, “Entre Mulheres e Espiões”. Na mesma época, ainda em 1961, estreou participação em seu primeiro programa humorístico, “Noites Cariocas”, produzido pela TV Rio. Nele, Marina é Brigitte. Em seguida, vieram “O Riso É o Limite” (1963 - 1964) e “Balança Mas Não Cai” (1968 - 1971). Nos dois, fez vários personagens.

Sua trajetória inclui, ainda: “Dona Xepa”, “Dancin' Days”, “Os Trapalhões”, entre outros. Atriz também deu vida a papéis como Vó Zita, em “Prova de Amor” (2005), sua última novela na Globo, antes de ingressar na RecordTV, dois anos mais tarde.

Em 2010, Marina Miranda (também intérprete da Dona Mandala da 'Escolinha') foi homenageada com o “Troféu Raça Negra 2010”, entregue à atriz durante evento solene em São Paulo, por sua contribuição à cultura do país.

