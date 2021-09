Casamento de Andréia Horta e Marco Gonçalves chega ao fim

Andréia Horta e Marco Gonçalves fizeram publicações no Instagram nessa quarta-feira, 15, comunicando o término do relacionamento dos dois. Eles estavam casados desde setembro de 2019

O casamento da atriz Andréia Horta, de 38 anos, com o humorista Marco Gonçalves, 43, chegou ao fim. Ambos fizeram publicações no Instagram nessa quarta-feira, 15, comunicando o término do relacionamento. “Fomos muito felizes juntos. Tudo o que aprendi com ele seguirá aqui comigo! Hoje muitas vezes olho o mundo como ele me ensinou”, escreveu ela.

“Fomos felizes e fomos muito. Obrigado pela vida juntos. Agora seguindo cada um no seu caminho, com muito amor pelo que passou. Antes casados, agora separados, mas para sempre amigos. Vai com teu sorrisão aí que é lindo demais de ver. Te amo”, acrescentou Marco na legenda de uma foto dos dois em um momento de descontração.

“Que bom agora ter você em minha vida, sermos amigos, saber que estamos aqui um para o outro, porque também o que é o amor sem uma bela amizade? O casamento acabou, mas seguiremos honrando o amor que nos uniu com carinho e respeito”, completou a atriz. Os dois estavam casados desde setembro de 2019.

