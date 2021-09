Juliette tem registro de atriz negado por Sindicato, diz colunista

De acordo com o presidente do Sindicato dos Artistas, Juliette não teria trabalhos suficientes para conseguir seu registro profissional como atriz. Paraibana estaria escalada para fazer participação no remake de "Pantanal"

Após vencer o BBB 21, Juliette começou sua carreira artística como cantora e apresentadora e, ao que tudo indica, seu próximo passo é entrar na dramaturgia. De acordo com a jornalista Fábia Oliveira, nos bastidores da TV Globo, a informação que corre é de que a paraibana irá participar do remake da novela "Pantanal" e, por esse motivo, está em busca do seu registro profissional (DRT) para atuar. Entretanto, seu pedido foi negado por não ter trabalhos suficientes como atriz para conseguir a licença.

Segundo a jornalista, o presidente do Sindicato dos Artistas, Hugo Gross, confirmou a informação de que Juliette fez a solicitação do seu DRT há um mês e meio. A cantora realizou um processo de tramitação normal, com solicitação por e-mail, mas o pedido foi negado por ela não ter trabalhos suficientes para o registro.

"A gente não pode liberar o registro para Juliette porque não há trabalhos suficientes que comprovem que ela seja atriz, portanto não há embasamento profissional para que ela detenha um DRT. O documento enviado pela equipe de Juliette, com objetivo de comprovar seus trabalhos como atriz, tinha apenas imagens da cantora fazendo comerciais para algumas lojas, após sua saída do BBB", afirmou Gross.

No entanto, a paraibana ainda pode conseguir seu DRT por meio de uma "solicitação especial", que acontece quando a emissora paga 20% do cachê para o sindicato dos artistas para que o órgão libere uma autorização específica para um determinado trabalho.

