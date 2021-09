Camila Queiroz rebate críticas sobre sua atuação em "Verdades Secretas"

Quantas línguas desapareceram no Brasil durante o período colonial? Quantas delas foram proibidas e perderam sua força para dar lugar ao português? Em território brasileiro, ainda existem duzentas, mas são faladas por poucos grupos. A partir das reflexões sobre as causas da intolerância no país e a pouca disseminação de conhecimento acerca da diversidade linguística, o seminário “Raízes da Intolerância no Brasil” acontece entre quinta-feira, 16, e sábado, 18.

O evento, promovido pela antropóloga e escritora Deborah Goldemberg, acontece em formato virtual, no aplicativo Zoom. Inscrições podem ser realizadas até quarta-feira, 15, em plataforma on-line.

No primeiro dia, Ailton Krenak, líder indígena, ambientalista e escritor brasileiro, marca presença na mesa-redonda “O que o histórico das línguas que existiram e deixaram de existir no território que chamamos de Brasil nos diz sobre nós?”. Além disso, na mesma data, haverá uma discussão sobre como surgiram as línguas gerais.

Na sexta-feira, 17, pesquisadores debatem sobre dois temas: “Como morre uma língua?” e “Como uma língua tenta sobreviver, é revitalizada e até ressuscitada?”.

Já no último dia, o objetivo é dialogar sobre a influência do português no continente africano, além de refletir sobre os futuros possíveis. No dia, o escritor angolano Luís Kandjimbo é uma das presenças de destaque.

Os convidados foram escolhidos por Deborah Goldemberg, que buscou antropólogos, líderes indígenas e linguistas. Todos vivenciaram ou testemunharam o processo de resistência linguística no Brasil.

Sobre o assunto 700 anos sem Dante Alighieri: veja fatos sobre autor de "A Divina Comédia"

The Beatles: Música inédita de John Lennon será leiloada

Capitu traiu ou não? Advogado mostra questões jurídicas em Machado de Assis

Programação completa

quinta-feira, 16

18 horas - Abertura

18h10min - Mesa “O que o histórico das línguas que existiram e deixaram de existir no território que chamamos de Brasil nos diz sobre nós?”, com Ailton Krenak, Tânia Clemente de Souza, José Alvez e mediação de Deborah Goldemberg

19h30min - Mesa “Como surgiram as línguas gerais e qual função elas cumpriram?”, com João Paulo Ribeiro, Zulmiro Vitor, José Bessa Freire, José de Souza Martins e mediação de Maria Silva Cintra Martins

sexta-feira, 17

18 horas - Reabertura do seminário

18h10min - Mesa “Como morre uma língua?”, com Charles Trocate, Sydney Possuelo e Marcelo Lemos e mediação de Marcelo Ariel

19h30min - Mesa “Como uma língua tenta sobreviver, é revitalizada e até ressuscitada?”, com Avelino Taurepang, Rosileide Barbosa, Denise Silva, Maisa Terena, Carmelita Lopes e mediação de Florêncio Vaz

sábado, 18

15 horas - Mesa “O legado português nos países africanos”, com Luís Kandjimbo, Paolino Soma, Joana Deus, Almudena Ferro e mediação de Kadine Teixeira

16h45min - Grande debate: “Por que somos tão intolerantes? Futuros possíveis”, com André Baniwa, Rosângela Morello, Diana Luz de Barros, Denise Silva e mediação de Marcelo Tápia

18 horas - Encerramento

Raízes da Intolerância no Brasil

Quando: entre quinta-feira, 16, e sábado, 18

Onde: na plataforma Zoom

Inscrições: clique aqui



Mais informações: no site da Casa das Rosas

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui



Tags