Larissa Manoela supera trauma para papel em nova novela da Globo

A atriz Larissa Manoela compartilhou que conseguiu superar seu trauma de andar de cavalo. Ela, que sofreu um acidente há seis anos durante as gravações da novela “Cúmplices de Um Resgate”, mostrou vários vídeos em suas redes sociais nesta segunda-feira, 20.

“Depois de seis anos do meu acidente, vou montar em um cavalo. Vou fazer esse medo e esse trauma irem embora. Eu amo cavalo, desde que nasci tenho contato com cavalos", disse.

“Infelizmente, aconteceu esse acidente. Mas é isso, não é porque aconteceu, que vai acontecer de novo", explicou. Em seguida, publicou alguns conteúdos em que revela seu processo de aprendizado em um haras.

"Há seis anos, acabei caindo de um cavalo durante uma gravação e desde então não havia montado novamente em um. Era muito difícil não conseguir nem ao menos me aproximar depois do trauma, tendo em vista que um dos meus animais favoritos é o cavalo", indicou.

"Assim que nasci eu ganhei um do meu avô. Cresci a vida toda rodeada de cavalos lindos como esses que encontrei hoje. E, finalmente, depois de tanto tempo, eu subi, passeei e dei pequenos trotes no 'Menino do Rio'. Eu arrepiei quando ele chegou perto de mim, algo me dizia que ali a gente tinha se escolhido. E foi lindo, respeitoso e cuidadoso… eu escolhi ele e ele me escolheu", emocionou-se.

A artista afirma que precisará andar de cavalo para seu primeiro papel na Globo. Em “Além da Ilusão”, novela prevista para lançar no início de 2022, ela será a protagonista ao lado de Rafael Vitti.

Na história, Isabela é uma modista que se apaixona por Davi, um ilusionista que faz apresentações nas ruas e que deixou de lado a riqueza da família para seguir seu sonho.

Ela, entretanto, é assassinada, e o jovem se torna culpado mesmo que não haja provas. Anos depois de deixar a cadeia, ele conhece Isadora, irmã idêntica e mais nova de Isabela.

No elenco, também estão: a família Lima Duarte, Paloma Duarte e Ana Clara, além de Gaby Amarantos, Paulo Betti, Alexandra Richter, Marisa Orth, Luiz Henrique Rios, Danilo Mesquita e Débora Ozório.



