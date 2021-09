Mamma Bruschetta diz que Gugu namorou ator Marcelo Augusto

A atriz e apresentadora de televisão Mamma Bruschetta revelou que Gugu Liberato (1959 - 2019) namorou o ator e cantor Marcelo Augusto, que integrou o elenco de humoristas de "As Aventuras do Didi". As informações foram divulgadas no podcast “SuperSonico Cast”.

Ao conversar com o apresentador, ela indica que todos sabiam que o apresentador era gay - mesmo que ele nunca tenha se assumido homossexual em público. Enquanto falava sobre Gugu, disparou: “mostrou o namorado antigo, mostrou o Marcelo Augusto”.

Quando questionada se isso não seria um furo, continuou: “Não é esse o problema. O problema é que ele não queria que fosse tão exposto essa ‘coisa’ dele. Ele tinha esses relacionamentos, sim. Ele tinha foto com eles todos? Tinha. Ele tinha viagem com eles todos? Tinha".

Por isso, explica que sua homossexualidade não era um segredo, mas que ele não expunha nas redes sociais. “Não era uma coisa tão secreta, mas ele não gostava de expor na mídia social. O Gugu sempre foi muito discreto. E ele sempre foi muito ativo”, complementou.

Gugu, que trabalhou durante décadas no SBT, faleceu em 2019, depois de sofrer uma queda em sua casa nos Estados Unidos. Desde então, seus familiares permanecem na justiça por causa da herança.



