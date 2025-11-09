Mirassol x Palmeiras: Palpite, Escalações e Onde Assistir

Confira o palpite Mirassol x Palmeiras pelo Brasileirão! Veja Mirassol x Palmeiras hoje, escalações, estatísticas e melhores odds para apostar.

O duelo entre Mirassol e Palmeiras promete agitar a 33ª rodada do Brasileirão Série A 2025 em clima de decisão. A partida acontece no sábado (09/11), às 20h30, no Estádio José Maria de Campos Maia, casa do Leão.



O Palmeiras, líder isolado com 68 pontos, busca manter a ponta da tabela e ampliar a vantagem sobre o Flamengo. Já o Mirassol, que faz campanha surpreendente na 4ª colocação.



Confira a seguir o palpite Mirassol x Palmeiras, com as escalações prováveis, estatísticas atualizadas e as melhores odds disponíveis na Superbet, uma das plataformas de apostas mais completas do Brasil.



Melhores Odds para Mirassol x Palmeiras no Brasileirão



Confira abaixo as melhores odds para Mirassol x Palmeiras e aproveite as cotações atualizadas nas melhores casas de apostas do país.



Casa de Apostas Vitória do Mirassol Empate Vitória do Palmeiras Mais de 2.5 gols Superbet 4.00 3.35 2.00 2.10 Luva Bet 3.90 3.27 1.89 2.01 F12.Bet 3.80 3.35 2.01 2.03 Estrela Bet 4.00 3.25 1.93 2.00 BetMGM 4.10 3.25 1.98 2.18

Os 5 melhores palpites para Mirassol x Palmeiras



A seguir, confira 5 palpites certeiros com base nas estatísticas de Mirassol x Palmeiras, odds atualizadas e tendências das melhores casas de apostas.



Detalhes dos 5 melhores palpites



A seguir, veja os cinco palpites mais interessantes, explicados com base nas estatísticas de Mirassol x Palmeiras, desempenho recente e odds atualizadas nas melhores casas de apostas.



Palpite 1: Empate anula aposta – Mirassol



O Mirassol tem sido uma das surpresas do Brasileirão, com 15 vitórias e apenas 11 derrotas, mostrando força principalmente em casa.



A equipe venceu 4 dos últimos 5 jogos, e não perde há 4 rodadas.



>> Aposte com Odds de 1.82 na Superbet



O Palmeiras, apesar de líder, costuma encontrar dificuldades fora — e o empate anula reduz o risco caso o jogo termine igualado.







Palpite 2: Mais de 9.5 escanteios



Com médias ofensivas altas, 4,7 chutes certos do Mirassol e 5,6 do Palmeiras, o jogo tende a gerar muitas finalizações e, portanto, escanteios.



>> Aposte com Odds de 1.85 na Luva Bet



Os últimos confrontos entre as equipes ultrapassaram 10 cantos em 6 de 8 partidas. Um mercado consistente e seguro.







Palpite 3: Palmeiras vence com handicap -1



O Verdão tem o melhor ataque da competição, com 57 gols marcados e média de 1,8 gol por jogo.



>> Aposte com Odds de 2.40 na F12.Bet



Enfrenta um Mirassol que, embora competitivo, cede espaços na segunda etapa. O handicap -1 é atrativo para quem confia em uma vitória sólida do líder.







Palpite 4: Ambas as equipes marcam e mais de 2.5 gols



Nos últimos 7 jogos entre eles, 6 tiveram ambas as equipes marcando, e 5 terminaram com mais de 2.5 gols.



>> Aposte com Odds de 2.90 na Estrela Bet



Mirassol e Palmeiras têm ataques produtivos e defesas que sofrem em momentos de transição. Tudo indica um duelo aberto e com gols para os dois lados.







Palpite 5: Resultado exato – 1 x 2 Palmeiras



O placar de 2 a 1 a favor do Verdão é o mais recorrente entre os confrontos recentes, aparecendo em 3 das últimas 6 partidas.



>> Aposte com Odds de 8.00 na BetMGM



Considerando o poder ofensivo palmeirense e a boa fase do Mirassol em casa, é um cenário plausível e com excelente retorno.







Outros mercados para apostar em Mirassol x Palmeiras







Estatísticas relevantes sobre o confronto



Confira abaixo as estatísticas para os palpites de futebol entre Mirassol x Palmeiras:

Estatística Mirassol Palmeiras Média Geral Pontos conquistados 56 68 62 Gols marcados por jogo 1.8 1.9 1.85 Gols sofridos por jogo 0.9 1.0 0.95 Total de finalizações por jogo 12.4 13.1 12.75 Posse de bola média (%) 52.5 54.1 53.3 Escanteios por jogo 6.4 7.0 6.7 Cartões amarelos/jogo 2.0 2.7 2.35 Desarmes/jogo 15.2 17.8 16.5 Passes certos/jogo 390 412 401 Clean sheets (últimos 5 jogos) 2 3 2.5 Ambas marcam (%) 55% 50% 52.5% Over 2.5 gols (%) 48% 52% 50%

Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Nos últimos cinco duelos oficiais, o palpite Mirassol foi vencedor em quatro oportunidades, mostrando superioridade ofensiva e consistência tática. Veja o retrospecto recente:



Palmeiras 1 x 1 Mirassol – Brasileirão Série A – 16/07/2025;



Mirassol 2 x 3 Palmeiras – Campeonato Paulista – 23/02/2025;



Palmeiras 3 x 1 Mirassol – Campeonato Paulista – 24/02/2024;



Mirassol 0 x 2 Palmeiras – Campeonato Paulista – 01/02/2023;



Palmeiras 1 x 2 Mirassol – Campeonato Paulista – 25/04/2021.



Escalações das equipes para o Brasileirão



O confronto entre Mirassol x Palmeiras pela 33ª rodada do Brasileirão Série A 2025 coloca frente a frente dois times em ótima fase e com formações ofensivas no tradicional 4-2-3-1.



Acompanhe escalações de Mirassol x Palmeiras para apostar mais informado nas melhores casas de apostas:



Mirassol



O Mirassol aposta na consistência do meio-campo formado por Danielzinho e Moura, além da velocidade de Shaylon e Negueba nas pontas. Com 52% de posse média e 4,7 chutes certos por jogo, o time tenta explorar os contra-ataques rápidos e as jogadas laterais para buscar o gol.



Provável escalação:



Walter; Ramon, Victor, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho e Moura; Shaylon, Gabriel e Negueba; F. Costa.



Desfalques: Edson Carioca e Matheus Sales.



Palmeiras



O trio ofensivo formado por Vitor Roque, Flaco López e Mauricio é o principal trunfo de Abel Ferreira, com boa média de finalizações e forte presença na área adversária. Veja a provável escalação:



Provável escalação:



C. Miguel; Khellven, Gómez, Murilo e Piquerez; Moreno e Andreas; Mauricio, F. López e F. Anderson; V. Roque.



Desfalques: Mayke (lesão) e Luan Peres (suspenso).



Momento dos Times



Mirassol – Está fazendo história



O Mirassol vive a melhor fase de sua história no futebol brasileiro. Com 56 pontos e a 4ª colocação no Brasileirão Série A 2025, o time do técnico Rafael Guanaes se consolidou como uma das grandes surpresas da temporada.



A equipe mostra equilíbrio entre ataque e defesa, com 52 gols marcados e apenas 32 sofridos, além de uma sequência invicta de quatro partidas.



Jogando em casa, o Leão do Interior tem sido imponente, sustentando ótimo aproveitamento e desempenho coletivo. A força de jogadores como Shaylon, Danielzinho e F. Costa tem sido decisiva para manter o clube no G-4, sonhando com uma inédita vaga direta na Libertadores.



Últimos resultados do Mirassol



Fluminense 1 x 0 Mirassol – Brasileirão Série A – 06/11/2025;



Mirassol 0 x 0 Botafogo – Brasileirão Série A – 01/11/2025;



Sport Recife 1 x 2 Mirassol – Brasileirão Série A – 25/10/2025;



Mirassol 3 x 0 São Paulo – Brasileirão Série A – 19/10/2025;



Mirassol 3 x 1 Internacional – Brasileirão Série A – 15/10/2025



Palmeiras – É continuar vencendo para ser campeão



Líder isolado com 68 pontos, o time de Abel Ferreira tem mostrado consistência e força nos dois lados do campo, com o melhor ataque (57 gols) e uma das defesas menos vazadas da competição.



Nas últimas rodadas, o Verdão somou vitórias importantes sobre Juventude e LDU, além de um empate diante do Cruzeiro que manteve a invencibilidade recente no campeonato.



Com nomes em alta como Vitor Roque, Flaco López e Mauricio, o Palmeiras busca manter o ritmo até o fim para garantir o título com antecedência.



>> Confira mais previsões para apostar no Palmeiras hoje



Últimos resultados do Palmeiras



Classificação e Próximos Jogos do Brasileirão



O Brasileirão Série A 2025 entra em sua reta final com a disputa cada vez mais acirrada no topo e na zona de rebaixamento. O Palmeiras lidera com 68 pontos, seguido de perto por Flamengo e Cruzeiro, enquanto o Mirassol surpreende na 4ª colocação.



A briga por vagas na Libertadores e Sul-Americana segue intensa, com Bahia, Botafogo e Fluminense ainda sonhando com o G-4.



Na parte de baixo da tabela, Santos, Juventude, Fortaleza e Sport lutam contra o rebaixamento em uma disputa ponto a ponto. Cada rodada tem sido decisiva, com equilíbrio em praticamente todas as faixas da classificação no futebol brasileiro.



Próximas partidas do Brasileirão



Sport Recife x Atlético-MG – 08/11/2025 – 16h00;



Vasco x Juventude – 08/11/2025 – 18h00;



Internacional x Bahia – 08/11/2025 – 18h30;



São Paulo x RB Bragantino – 08/11/2025 – 21h00;



Vitória x Botafogo – 09/11/2025 – 16h00;



Cruzeiro x Fluminense – 09/11/2025 – 16h00;



Corinthians x Ceará – 09/11/2025 – 16h00;



Flamengo x Santos – 09/11/2025 – 18h30;



Fortaleza x Grêmio – 09/11/2025 – 20h30;



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Mirassol x Palmeiras pelo Brasileirão?



A partida entre Mirassol x Palmeiras será disputada no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), neste sábado, 09 de novembro de 2025, às 20h30, com transmissão ao vivo pelo Prime Video.



Quem é o favorito a vencer?



O Palmeiras chega como favorito, liderando o campeonato com 68 pontos e o melhor ataque da competição (57 gols). Já o Mirassol, em 4º lugar com 56 pontos, aposta no fator casa e na boa sequência recente para tentar surpreender o líder.



Quantos gols deve ter o jogo?



As estatísticas apontam para um duelo com 2 a 3 gols, já que o Palmeiras tem média de 1,8 gol por partida, enquanto o Mirassol marca cerca de 1,6. Assim, o mercado over 2.5 gols é uma boa opção de palpite, considerando o estilo ofensivo das duas equipes.



Recado do Autor



**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!



