Mirassol x Palmeiras: Palpite, Escalações e Onde Assistir

Palpite Mirassol x Palmeiras - Brasileirão - 09/11/2025Confira o palpite Mirassol x Palmeiras pelo Brasileirão! Veja Mirassol x Palmeiras hoje, escalações, estatísticas e melhores odds para apostar.
O duelo entre Mirassol e Palmeiras promete agitar a 33ª rodada do Brasileirão Série A 2025 em clima de decisão. A partida acontece no sábado (09/11), às 20h30, no Estádio José Maria de Campos Maia, casa do Leão.
O Palmeiras, líder isolado com 68 pontos, busca manter a ponta da tabela e ampliar a vantagem sobre o Flamengo. Já o Mirassol, que faz campanha surpreendente na 4ª colocação.
Confira a seguir o palpite Mirassol x Palmeiras, com as escalações prováveis, estatísticas atualizadas e as melhores odds disponíveis na Superbet, uma das plataformas de apostas mais completas do Brasil.
Melhores Odds para Mirassol x Palmeiras no Brasileirão
Confira abaixo as melhores odds para Mirassol x Palmeiras e aproveite as cotações atualizadas nas melhores casas de apostas do país.
|Casa de Apostas
|Vitória do Mirassol
|Empate
|Vitória do Palmeiras
|Mais de 2.5 gols
|Superbet
|4.00
|3.35
|2.00
|2.10
|Luva Bet
|3.90
|3.27
|1.89
|2.01
|F12.Bet
|3.80
|3.35
|2.01
|2.03
|Estrela Bet
|4.00
|3.25
|1.93
|2.00
|BetMGM
|4.10
|3.25
|1.98
|2.18
Os 5 melhores palpites para Mirassol x Palmeiras
A seguir, confira 5 palpites certeiros com base nas estatísticas de Mirassol x Palmeiras, odds atualizadas e tendências das melhores casas de apostas.
- Empate anula aposta – Mirassol, com odds de 1.82 na Superbet
- Mais de 9.5 escanteios, com odds de 1.85 na Luva Bet
- Palmeiras vence com handicap -1, com odds de 2.40 na F12.Bet
- Ambas as equipes marcam e mais de 2.5 gols, com odds de 2.90 na Estrela Bet
- Resultado exato: 1 x 2 Palmeiras, com odds de 8.00 na Superbet
Detalhes dos 5 melhores palpites
A seguir, veja os cinco palpites mais interessantes, explicados com base nas estatísticas de Mirassol x Palmeiras, desempenho recente e odds atualizadas nas melhores casas de apostas.
Palpite 1: Empate anula aposta – Mirassol
O Mirassol tem sido uma das surpresas do Brasileirão, com 15 vitórias e apenas 11 derrotas, mostrando força principalmente em casa.
A equipe venceu 4 dos últimos 5 jogos, e não perde há 4 rodadas.
>> Aposte com Odds de 1.82 na Superbet
O Palmeiras, apesar de líder, costuma encontrar dificuldades fora — e o empate anula reduz o risco caso o jogo termine igualado.
Palpite 2: Mais de 9.5 escanteios
Com médias ofensivas altas, 4,7 chutes certos do Mirassol e 5,6 do Palmeiras, o jogo tende a gerar muitas finalizações e, portanto, escanteios.
>> Aposte com Odds de 1.85 na Luva Bet
Os últimos confrontos entre as equipes ultrapassaram 10 cantos em 6 de 8 partidas. Um mercado consistente e seguro.
Palpite 3: Palmeiras vence com handicap -1
O Verdão tem o melhor ataque da competição, com 57 gols marcados e média de 1,8 gol por jogo.
>> Aposte com Odds de 2.40 na F12.Bet
Enfrenta um Mirassol que, embora competitivo, cede espaços na segunda etapa. O handicap -1 é atrativo para quem confia em uma vitória sólida do líder.
Palpite 4: Ambas as equipes marcam e mais de 2.5 gols
Nos últimos 7 jogos entre eles, 6 tiveram ambas as equipes marcando, e 5 terminaram com mais de 2.5 gols.
>> Aposte com Odds de 2.90 na Estrela Bet
Mirassol e Palmeiras têm ataques produtivos e defesas que sofrem em momentos de transição. Tudo indica um duelo aberto e com gols para os dois lados.
Palpite 5: Resultado exato – 1 x 2 Palmeiras
O placar de 2 a 1 a favor do Verdão é o mais recorrente entre os confrontos recentes, aparecendo em 3 das últimas 6 partidas.
>> Aposte com Odds de 8.00 na BetMGM
Considerando o poder ofensivo palmeirense e a boa fase do Mirassol em casa, é um cenário plausível e com excelente retorno.
Outros mercados para apostar em Mirassol x Palmeiras
Estatísticas relevantes sobre o confronto
Confira abaixo as estatísticas para os palpites de futebol entre Mirassol x Palmeiras:
|Estatística
|Mirassol
|Palmeiras
|Média Geral
|Pontos conquistados
|56
|68
|62
|Gols marcados por jogo
|1.8
|1.9
|1.85
|Gols sofridos por jogo
|0.9
|1.0
|0.95
|Total de finalizações por jogo
|12.4
|13.1
|12.75
|Posse de bola média (%)
|52.5
|54.1
|53.3
|Escanteios por jogo
|6.4
|7.0
|6.7
|Cartões amarelos/jogo
|2.0
|2.7
|2.35
|Desarmes/jogo
|15.2
|17.8
|16.5
|Passes certos/jogo
|390
|412
|401
|Clean sheets (últimos 5 jogos)
|2
|3
|2.5
|Ambas marcam (%)
|55%
|50%
|52.5%
|Over 2.5 gols (%)
|48%
|52%
|50%
Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes
Nos últimos cinco duelos oficiais, o palpite Mirassol foi vencedor em quatro oportunidades, mostrando superioridade ofensiva e consistência tática. Veja o retrospecto recente:
- Palmeiras 1 x 1 Mirassol – Brasileirão Série A – 16/07/2025;
- Mirassol 2 x 3 Palmeiras – Campeonato Paulista – 23/02/2025;
- Palmeiras 3 x 1 Mirassol – Campeonato Paulista – 24/02/2024;
- Mirassol 0 x 2 Palmeiras – Campeonato Paulista – 01/02/2023;
- Palmeiras 1 x 2 Mirassol – Campeonato Paulista – 25/04/2021.
Escalações das equipes para o Brasileirão
O confronto entre Mirassol x Palmeiras pela 33ª rodada do Brasileirão Série A 2025 coloca frente a frente dois times em ótima fase e com formações ofensivas no tradicional 4-2-3-1.
Acompanhe escalações de Mirassol x Palmeiras para apostar mais informado nas melhores casas de apostas:
Mirassol
O Mirassol aposta na consistência do meio-campo formado por Danielzinho e Moura, além da velocidade de Shaylon e Negueba nas pontas. Com 52% de posse média e 4,7 chutes certos por jogo, o time tenta explorar os contra-ataques rápidos e as jogadas laterais para buscar o gol.
Provável escalação:
- Walter; Ramon, Victor, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho e Moura; Shaylon, Gabriel e Negueba; F. Costa.
Desfalques: Edson Carioca e Matheus Sales.
Palmeiras
O trio ofensivo formado por Vitor Roque, Flaco López e Mauricio é o principal trunfo de Abel Ferreira, com boa média de finalizações e forte presença na área adversária. Veja a provável escalação:
Provável escalação:
- C. Miguel; Khellven, Gómez, Murilo e Piquerez; Moreno e Andreas; Mauricio, F. López e F. Anderson; V. Roque.
Desfalques: Mayke (lesão) e Luan Peres (suspenso).
Momento dos Times
Mirassol – Está fazendo história
O Mirassol vive a melhor fase de sua história no futebol brasileiro. Com 56 pontos e a 4ª colocação no Brasileirão Série A 2025, o time do técnico Rafael Guanaes se consolidou como uma das grandes surpresas da temporada.
A equipe mostra equilíbrio entre ataque e defesa, com 52 gols marcados e apenas 32 sofridos, além de uma sequência invicta de quatro partidas.
Jogando em casa, o Leão do Interior tem sido imponente, sustentando ótimo aproveitamento e desempenho coletivo. A força de jogadores como Shaylon, Danielzinho e F. Costa tem sido decisiva para manter o clube no G-4, sonhando com uma inédita vaga direta na Libertadores.
Últimos resultados do Mirassol
- Fluminense 1 x 0 Mirassol – Brasileirão Série A – 06/11/2025;
- Mirassol 0 x 0 Botafogo – Brasileirão Série A – 01/11/2025;
- Sport Recife 1 x 2 Mirassol – Brasileirão Série A – 25/10/2025;
- Mirassol 3 x 0 São Paulo – Brasileirão Série A – 19/10/2025;
- Mirassol 3 x 1 Internacional – Brasileirão Série A – 15/10/2025
Palmeiras – É continuar vencendo para ser campeão
Líder isolado com 68 pontos, o time de Abel Ferreira tem mostrado consistência e força nos dois lados do campo, com o melhor ataque (57 gols) e uma das defesas menos vazadas da competição.
Nas últimas rodadas, o Verdão somou vitórias importantes sobre Juventude e LDU, além de um empate diante do Cruzeiro que manteve a invencibilidade recente no campeonato.
Com nomes em alta como Vitor Roque, Flaco López e Mauricio, o Palmeiras busca manter o ritmo até o fim para garantir o título com antecedência.
>> Confira mais previsões para apostar no Palmeiras hoje
Últimos resultados do Palmeiras
- Palmeiras 2 x 0 Santos – Brasileirão Série A – 06/11/2025;
- Juventude 0 x 2 Palmeiras – Brasileirão Série A – 02/11/2025;
- Palmeiras 4 x 0 LDU – Copa Libertadores – 30/10/2025;
- Palmeiras 0 x 0 Cruzeiro – Brasileirão Série A – 26/10/2025;
- LDU 3 x 0 Palmeiras – Copa Libertadores – 23/10/2025;
Classificação e Próximos Jogos do Brasileirão
O Brasileirão Série A 2025 entra em sua reta final com a disputa cada vez mais acirrada no topo e na zona de rebaixamento. O Palmeiras lidera com 68 pontos, seguido de perto por Flamengo e Cruzeiro, enquanto o Mirassol surpreende na 4ª colocação.
A briga por vagas na Libertadores e Sul-Americana segue intensa, com Bahia, Botafogo e Fluminense ainda sonhando com o G-4.
Na parte de baixo da tabela, Santos, Juventude, Fortaleza e Sport lutam contra o rebaixamento em uma disputa ponto a ponto. Cada rodada tem sido decisiva, com equilíbrio em praticamente todas as faixas da classificação no futebol brasileiro.
Tabela atualizada do Campeonato
Próximas partidas do Brasileirão
- Sport Recife x Atlético-MG – 08/11/2025 – 16h00;
- Vasco x Juventude – 08/11/2025 – 18h00;
- Internacional x Bahia – 08/11/2025 – 18h30;
- São Paulo x RB Bragantino – 08/11/2025 – 21h00;
- Vitória x Botafogo – 09/11/2025 – 16h00;
- Cruzeiro x Fluminense – 09/11/2025 – 16h00;
- Corinthians x Ceará – 09/11/2025 – 16h00;
- Flamengo x Santos – 09/11/2025 – 18h30;
- Fortaleza x Grêmio – 09/11/2025 – 20h30;
Melhores plataformas para apostar no Brasileirão
Perguntas Frequentes
Onde ocorrerá o jogo entre Mirassol x Palmeiras pelo Brasileirão?
A partida entre Mirassol x Palmeiras será disputada no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), neste sábado, 09 de novembro de 2025, às 20h30, com transmissão ao vivo pelo Prime Video.
Quem é o favorito a vencer?
O Palmeiras chega como favorito, liderando o campeonato com 68 pontos e o melhor ataque da competição (57 gols). Já o Mirassol, em 4º lugar com 56 pontos, aposta no fator casa e na boa sequência recente para tentar surpreender o líder.
Quantos gols deve ter o jogo?
As estatísticas apontam para um duelo com 2 a 3 gols, já que o Palmeiras tem média de 1,8 gol por partida, enquanto o Mirassol marca cerca de 1,6. Assim, o mercado over 2.5 gols é uma boa opção de palpite, considerando o estilo ofensivo das duas equipes.
Recado do Autor
**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.
* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.
** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.
Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!
