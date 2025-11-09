Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mirassol x Palmeiras: Palpite, Escalações e Onde Assistir

Palpite Mirassol x Palmeiras - Brasileirão - 09/11/2025

Confira o palpite Mirassol x Palmeiras pelo Brasileirão! Veja Mirassol x Palmeiras hoje, escalações, estatísticas e melhores odds para apostar.
Tipo Informe Publicitário

O duelo entre Mirassol e Palmeiras promete agitar a 33ª rodada do Brasileirão Série A 2025 em clima de decisão. A partida acontece no sábado (09/11), às 20h30, no Estádio José Maria de Campos Maia, casa do Leão.

O Palmeiras, líder isolado com 68 pontos, busca manter a ponta da tabela e ampliar a vantagem sobre o Flamengo. Já o Mirassol, que faz campanha surpreendente na 4ª colocação.

Confira a seguir o palpite Mirassol x Palmeiras, com as escalações prováveis, estatísticas atualizadas e as melhores odds disponíveis na Superbet, uma das plataformas de apostas mais completas do Brasil.

Melhores Odds para Mirassol x Palmeiras no Brasileirão

Confira abaixo as melhores odds para Mirassol x Palmeiras e aproveite as cotações atualizadas nas melhores casas de apostas do país.

Casa de ApostasVitória do MirassolEmpateVitória do PalmeirasMais de 2.5 gols
Superbet4.003.352.002.10
Luva Bet3.903.271.892.01
F12.Bet3.803.352.012.03
Estrela Bet4.003.251.932.00
BetMGM4.103.251.982.18

Os 5 melhores palpites para Mirassol x Palmeiras

A seguir, confira 5 palpites certeiros com base nas estatísticas de Mirassol x Palmeiras, odds atualizadas e tendências das melhores casas de apostas.

  1. Empate anula aposta – Mirassol, com odds de 1.82 na Superbet
  2. Mais de 9.5 escanteios, com odds de 1.85 na Luva Bet
  3. Palmeiras vence com handicap -1, com odds de 2.40 na F12.Bet
  4. Ambas as equipes marcam e mais de 2.5 gols, com odds de 2.90 na Estrela Bet
  5. Resultado exato: 1 x 2 Palmeiras, com odds de 8.00 na Superbet

Detalhes dos 5 melhores palpites

A seguir, veja os cinco palpites mais interessantes, explicados com base nas estatísticas de Mirassol x Palmeiras, desempenho recente e odds atualizadas nas melhores casas de apostas.

Palpite 1: Empate anula aposta – Mirassol

O Mirassol tem sido uma das surpresas do Brasileirão, com 15 vitórias e apenas 11 derrotas, mostrando força principalmente em casa.

A equipe venceu 4 dos últimos 5 jogos, e não perde há 4 rodadas.

>> Aposte com Odds de 1.82 na Superbet

O Palmeiras, apesar de líder, costuma encontrar dificuldades fora — e o empate anula reduz o risco caso o jogo termine igualado.


Palpite 2: Mais de 9.5 escanteios

Com médias ofensivas altas, 4,7 chutes certos do Mirassol e 5,6 do Palmeiras, o jogo tende a gerar muitas finalizações e, portanto, escanteios.

>> Aposte com Odds de 1.85 na Luva Bet

Os últimos confrontos entre as equipes ultrapassaram 10 cantos em 6 de 8 partidas. Um mercado consistente e seguro.


Palpite 3: Palmeiras vence com handicap -1

O Verdão tem o melhor ataque da competição, com 57 gols marcados e média de 1,8 gol por jogo.

>> Aposte com Odds de 2.40 na F12.Bet

Enfrenta um Mirassol que, embora competitivo, cede espaços na segunda etapa. O handicap -1 é atrativo para quem confia em uma vitória sólida do líder.


Palpite 4: Ambas as equipes marcam e mais de 2.5 gols

Nos últimos 7 jogos entre eles, 6 tiveram ambas as equipes marcando, e 5 terminaram com mais de 2.5 gols.

>> Aposte com Odds de 2.90 na Estrela Bet

Mirassol e Palmeiras têm ataques produtivos e defesas que sofrem em momentos de transição. Tudo indica um duelo aberto e com gols para os dois lados.


Palpite 5: Resultado exato – 1 x 2 Palmeiras

O placar de 2 a 1 a favor do Verdão é o mais recorrente entre os confrontos recentes, aparecendo em 3 das últimas 6 partidas.

>> Aposte com Odds de 8.00 na BetMGM

Considerando o poder ofensivo palmeirense e a boa fase do Mirassol em casa, é um cenário plausível e com excelente retorno.


Outros mercados para apostar em Mirassol x Palmeiras


Estatísticas relevantes sobre o confronto

Confira abaixo as estatísticas para os palpites de futebol entre Mirassol x Palmeiras:

EstatísticaMirassolPalmeirasMédia Geral
Pontos conquistados566862
Gols marcados por jogo1.81.91.85
Gols sofridos por jogo0.91.00.95
Total de finalizações por jogo12.413.112.75
Posse de bola média (%)52.554.153.3
Escanteios por jogo6.47.06.7
Cartões amarelos/jogo2.02.72.35
Desarmes/jogo15.217.816.5
Passes certos/jogo390412401
Clean sheets (últimos 5 jogos)232.5
Ambas marcam (%)55%50%52.5%
Over 2.5 gols (%)48%52%50%

Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes

Nos últimos cinco duelos oficiais, o palpite Mirassol foi vencedor em quatro oportunidades, mostrando superioridade ofensiva e consistência tática. Veja o retrospecto recente:

  • Palmeiras 1 x 1 Mirassol – Brasileirão Série A – 16/07/2025;
  • Mirassol 2 x 3 Palmeiras – Campeonato Paulista – 23/02/2025;
  • Palmeiras 3 x 1 Mirassol – Campeonato Paulista – 24/02/2024;
  • Mirassol 0 x 2 Palmeiras – Campeonato Paulista – 01/02/2023;
  • Palmeiras 1 x 2 Mirassol – Campeonato Paulista – 25/04/2021.

Escalações das equipes para o Brasileirão

O confronto entre Mirassol x Palmeiras pela 33ª rodada do Brasileirão Série A 2025 coloca frente a frente dois times em ótima fase e com formações ofensivas no tradicional 4-2-3-1.

Acompanhe escalações de Mirassol x Palmeiras para apostar mais informado nas melhores casas de apostas:

Mirassol

O Mirassol aposta na consistência do meio-campo formado por Danielzinho e Moura, além da velocidade de Shaylon e Negueba nas pontas. Com 52% de posse média e 4,7 chutes certos por jogo, o time tenta explorar os contra-ataques rápidos e as jogadas laterais para buscar o gol.

Provável escalação:

  • Walter; Ramon, Victor, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho e Moura; Shaylon, Gabriel e Negueba; F. Costa.

Desfalques: Edson Carioca e Matheus Sales.

Palmeiras

O trio ofensivo formado por Vitor Roque, Flaco López e Mauricio é o principal trunfo de Abel Ferreira, com boa média de finalizações e forte presença na área adversária. Veja a provável escalação:

Provável escalação:

  • C. Miguel; Khellven, Gómez, Murilo e Piquerez; Moreno e Andreas; Mauricio, F. López e F. Anderson; V. Roque.

Desfalques: Mayke (lesão) e Luan Peres (suspenso).

Momento dos Times

Mirassol – Está fazendo história

O Mirassol vive a melhor fase de sua história no futebol brasileiro. Com 56 pontos e a 4ª colocação no Brasileirão Série A 2025, o time do técnico Rafael Guanaes se consolidou como uma das grandes surpresas da temporada.

A equipe mostra equilíbrio entre ataque e defesa, com 52 gols marcados e apenas 32 sofridos, além de uma sequência invicta de quatro partidas.

Jogando em casa, o Leão do Interior tem sido imponente, sustentando ótimo aproveitamento e desempenho coletivo. A força de jogadores como Shaylon, Danielzinho e F. Costa tem sido decisiva para manter o clube no G-4, sonhando com uma inédita vaga direta na Libertadores.

Últimos resultados do Mirassol

  • Fluminense 1 x 0 Mirassol – Brasileirão Série A – 06/11/2025;
  • Mirassol 0 x 0 Botafogo – Brasileirão Série A – 01/11/2025;
  • Sport Recife 1 x 2 Mirassol – Brasileirão Série A – 25/10/2025;
  • Mirassol 3 x 0 São Paulo – Brasileirão Série A – 19/10/2025;
  • Mirassol 3 x 1 Internacional – Brasileirão Série A – 15/10/2025

Palmeiras – É continuar vencendo para ser campeão

Líder isolado com 68 pontos, o time de Abel Ferreira tem mostrado consistência e força nos dois lados do campo, com o melhor ataque (57 gols) e uma das defesas menos vazadas da competição.

Nas últimas rodadas, o Verdão somou vitórias importantes sobre Juventude e LDU, além de um empate diante do Cruzeiro que manteve a invencibilidade recente no campeonato.

Com nomes em alta como Vitor Roque, Flaco López e Mauricio, o Palmeiras busca manter o ritmo até o fim para garantir o título com antecedência.

>> Confira mais previsões para apostar no Palmeiras hoje

Últimos resultados do Palmeiras

Classificação e Próximos Jogos do Brasileirão

O Brasileirão Série A 2025 entra em sua reta final com a disputa cada vez mais acirrada no topo e na zona de rebaixamento. O Palmeiras lidera com 68 pontos, seguido de perto por Flamengo e Cruzeiro, enquanto o Mirassol surpreende na 4ª colocação.

A briga por vagas na Libertadores e Sul-Americana segue intensa, com Bahia, Botafogo e Fluminense ainda sonhando com o G-4.

Na parte de baixo da tabela, Santos, Juventude, Fortaleza e Sport lutam contra o rebaixamento em uma disputa ponto a ponto. Cada rodada tem sido decisiva, com equilíbrio em praticamente todas as faixas da classificação no futebol brasileiro.

Tabela atualizada do Campeonato


Próximas partidas do Brasileirão

  • Sport Recife x Atlético-MG – 08/11/2025 – 16h00;
  • Vasco x Juventude – 08/11/2025 – 18h00;
  • Internacional x Bahia – 08/11/2025 – 18h30;
  • São Paulo x RB Bragantino – 08/11/2025 – 21h00;
  • Vitória x Botafogo – 09/11/2025 – 16h00;
  • Cruzeiro x Fluminense – 09/11/2025 – 16h00;
  • Corinthians x Ceará – 09/11/2025 – 16h00;
  • Flamengo x Santos – 09/11/2025 – 18h30;
  • Fortaleza x Grêmio – 09/11/2025 – 20h30;

Perguntas Frequentes

Onde ocorrerá o jogo entre Mirassol x Palmeiras pelo Brasileirão?

A partida entre Mirassol x Palmeiras será disputada no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), neste sábado, 09 de novembro de 2025, às 20h30, com transmissão ao vivo pelo Prime Video.

Quem é o favorito a vencer?

O Palmeiras chega como favorito, liderando o campeonato com 68 pontos e o melhor ataque da competição (57 gols). Já o Mirassol, em 4º lugar com 56 pontos, aposta no fator casa e na boa sequência recente para tentar surpreender o líder.

Quantos gols deve ter o jogo?

As estatísticas apontam para um duelo com 2 a 3 gols, já que o Palmeiras tem média de 1,8 gol por partida, enquanto o Mirassol marca cerca de 1,6. Assim, o mercado over 2.5 gols é uma boa opção de palpite, considerando o estilo ofensivo das duas equipes.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

