Palpite LDU x Palmeiras: Previsão, Escalação e Onde Assistir

Veja o palpite LDU x Palmeiras, prováveis escalações e as melhores apostas na semifinal da Libertadores 2025

Eu mal posso esperar pela semifinal da Libertadores entre LDU x Palmeiras, marcada para quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Casa Blanca, em Quito.



A LDU vem forte no torneio, invicta em casa e com ótima defesa, enquanto o Palmeiras chega com grande campanha ofensiva e a vantagem de decidir em São Paulo.



Neste palpite LDU x Palmeiras, trago estatísticas dos times, detalhes dos desfalques, retrospecto histórico e as melhores odds das casas de apostas, como na Superbet.



Veja também as 5 melhores dicas de aposta e fique por dentro da classificação atualizada da Libertadores.



Melhores Odds para LDU x Palmeiras na Libertadores



Confira as cotações atuais (atualizadas no pré-jogo) em cada casa para vitória da LDU, empate e vitória do Palmeiras, além do mercado “Ambas marcam (Sim)”:



Casa de Apostas Vitória da LDU Empate Vitória do Palmeiras Ambas Marcam (Sim) Superbet 3.30 3.00 2.42 2.00 bet365 3.10 3.00 2.60 2.10 Esportes da Sorte 3.20

3.10 2.40 1.98 F12.Bet 3.10 3.05 2.45 2.05 Betnacional 3.02

3.05 2.50 2.10

Essas cotações mostram o favoritismo palmeirense fora de casa (odds menores) e um jogo disputado. A Superbet oferece uma cotação de 3.30 para vitória do time mandante.



Para o triunfo palestrino, uma odd de 2.42, enquanto a bet365 paga 2.60 para o Verdão.



O mercado “Ambas marcam” indica que muitos aguardam gols de ambos, mas as odds em torno de 2.00 sugerem cautela.



Os 5 melhores palpites para LDU x Palmeiras



Separei para você os cinco melhores palpites para LDU de Quito x Palmeiras, neste primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores. Veja abaixo:



Esses palpites combinam análise de rendimento recente e mercado de apostas. A vitória do Palmeiras é o prognóstico mais indicado, seguido pelas apostas em poucos gols e escanteios elevados.



Detalhes dos 5 melhores palpites



Para que você faça a melhor aposta em Palmeiras x LDU nesta quinta-feira, explico como funciona cada mercado. Veja



Palpite 1: Vitória do Palmeiras



Eu acho que o Palmeiras vence a partida (aposta simples 1x2). O Verdão chega forte: nas quartas de final, goleou o River Plate por 5×2 no agregado, mostrando sua ofensividade.

Na fase de grupos, o Palmeiras marcou impressionantes 15 gols em 5 jogos (média de 3 por partida), sustentando um ataque avassalador.



>> Aposte na vitória do Verdão com odds de 2.42 na Superbet



Em contraste, a LDU tem desfalques, o que pesa para o time equatoriano. Sendo assim, o Palmeiras é o favorito, mesmo jogando fora.







Palpite 2: Ambas as Equipes Marcam – Sim



Apesar da altitude da capital equatoriana, acredito que ambas as equipes balançam as redes. A Liga de Quito tem mostrado força defensiva, mas costuma ir para cima (fez gol em 4 dos últimos 5 jogos no torneio).



>> Jogue com odds de 2.10 na bet365



Já o Palmeiras, com média de 3 gols por jogo, dificilmente volta sem marcar. Em partidas parelhas, é comum 1 a 1 ou 2 a 1, e a estatística reforça isso. Assim, é interessante encarar o mercado de BTTS.







Palpite 3: Menos de 2,5 Gols



Seguindo a mesma lógica, este pode ser um jogo truncado, sobretudo para o time visitante, devido ao desgaste físico na altitude.



>>Aposte com odds de 1.51 na Betnacional



É normal que no primeiro jogo em confrontos de mata-mata ambos os times se “estudem”mais. Os números do Palmeiras (6 a 0 sobre Cristal e 3 a 1 sobre o River) e da LDU (duplo 2 a 0 sobre Botafogo e São Paulo) mostram defesas competentes.







Palpite 4: Mais de 9,5 escanteios



Ambas equipes têm atacantes velozes e gostam de explorar as laterais. Em partidas da Libertadores, costuma haver muitos escanteios quando há pressão ofensiva e defesa alta, como deve ocorrer em Quito.



O Palmeiras soma médias generosas de escanteios a favor em seus jogos (geralmente acima de 5), e a LDU, jogando no estilo de sua torcida (pressão alta), também.



>> Odds em torno de 1.80 na Esportes da Sorte



Então, prevejo um número elevado de escanteios (pelo menos 10 no total).







Palpite 5: Menos de 3,5 Cartões Amarelos



Por fim, apesar de ser clássico e disputado, não creio que veremos cartões em excesso. Em média, Palmeiras e LDU levaram cerca de 2 a 3 amarelos por jogo.



>> Aposte com odds por volta de 1.60 na F12.Bet



Ambos atacam o tempo todo e um jogo aberto tende a ter menos faltas duras. Portanto, apostar em menos de 3,5 cartões amarelos parece uma boa segurança.







Outros mercados para apostar em LDU x Palmeiras



Além dos mercados citados acima, esse jogo entre equatorianos e brasileiros têm mais possibilidades de apostas. Veja abaixo o que você também pode encontrar para o confronto desta quinta:







Estatísticas relevantes sobre o confronto



Em média, os jogos recentes de LDU têm sido com boa quantidade de gols e escanteios. Abaixo, as estatísticas de LDU x Palmeiras nesta Taça Libertadores da América:



Estatística LDU Quito Palmeiras Média Geral Gols por jogo 2.0 2.6 2.3 xG (gols esperados) 2.1 2.5 2.3 Escanteios por jogo 5.5 4.0 4.8 Cartões amarelos 2.4 1.8 2.1

Estatisticamente, o Palmeiras tem ataque mais produtivo e a LDU, atuando em casa, também balança as redes com frequência.



Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Historicamente, LDU e Palmeiras só se enfrentaram em 2009. Ou seja, cada um venceu em Quito e cada um em São Paulo naquela edição.



Veja abaixo os placares das partidas:



LDU 3 x 2 Palmeiras - Libertadores - 17/02/2009;



Palmeiras 2 x 0 LDU - Libertadores - 22/04/2009.



Escalações das equipes para a Libertadores



A expectativa é de força máxima dos dois lados. A LDU chega embalada e deve repetir o time que venceu o Barcelona, enquanto o Palmeiras, mesmo com desfalques importantes, tenta manter a espinha dorsal do elenco de Abel Ferreira.



Veja a seguir as prováveis escalações de LDU x Palmeiras:



LDU



Sob o comando de Tiago Nunes, a LDU não tem desfalques e pode repetir a escalação que iniciou a vitória sobre o Barcelona, por 3 a 0, pelo hexagonal final do Campeonato Equatoriano.



Goleiro: Domínguez;



Defensores: Allala, Adé, Mina;



Meio-campistas: Quintero, Cornejo, Gruezo, Villamil, Quiñónez;



Atacantes: Ramírez, Estrada.



Entre os desfalques, a LDU não terá apenas o goleiro Gonzalo Valle, que teve uma grave contusão.



Palmeiras



A atuação ruim na derrota para o Flamengo, no último domingo (19), pelo Brasileirão, pode custar a presença de Fuchs no time titular, sendo substituído por Murilo.



O técnico Abel Ferreira continua sem contar com o goleiro Weverton, o meia Lucas Evangelista e o atacante Paulinho, entregues ao departamento médico.



Goleiro: Carlos Miguel;



Defensores: Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez;



Meio-campistas: Aníbal Moreno, Andreas Pereira e Mauricio;



Atacantes: Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.



Momento dos times



O confronto entre LDU x Palmeiras chega em um momento decisivo da temporada.



Enquanto os equatorianos vivem ótima fase no campeonato local e querem aproveitar a altitude de Quito, o Verdão tenta confirmar o favoritismo continental e levar vantagem para o jogo de volta no Allianz Parque.



LDU de Quito – Líder invicto no Equador



A LDU vem voando. Nos últimos cinco jogos da Libertadores, venceu quatro e perdeu só um, com oito gols marcados e apenas um sofrido.



No Equador, lidera o campeonato nacional e, de quebra, tem a defesa menos vazada da competição continental.



O time de Tiago Nunes sabe usar bem o fator altitude e a pressão da torcida no Casa Blanca. Mesmo com alguns problemas pontuais na defesa ao longo da temporada, o conjunto é forte e bem ajustado.



Últimos resultados da LDU Quito



LDU 3 x 0 Barcelona SC – Campeonato Equatoriano;



Universidad Católica 2 x 2 LDU – Campeonato Equatoriano;



Tecnico Universitario 1 x 3 LDU – Campeonato Equatoriano;



São Paulo 0 x 1 LDU – Copa Libertadores;



LDU 2 x 4 Universidad Católica – Campeonato Equatoriano.



Palmeiras –Time mais goleador



O Palmeiras chega com moral, mesmo após tropeçar no último fim de semana. A derrota por 3 a 2 para o Flamengo no Maracanã, no domingo (19), quebrou uma sequência de vitórias, mas o desempenho ofensivo segue forte.



Antes disso, o Verdão tinha atropelado o Red Bull Bragantino por 5 a 1, o Juventude por 4 a 1, vencido o São Paulo em pleno Morumbi por 3 a 2 e batido o Vasco por 3 a 0.



Mesmo com desfalques importantes, o elenco de Abel Ferreira continua empilhando gols (média de 2,6 por jogo na Libertadores). Raphael Veiga segue decisivo nas bolas paradas e Vitor Roque tem sido o destaque ofensivo.



>> Confira mais previsões para apostar no Palmeiras hoje



Últimos resultados do Palmeiras



Flamengo 3 x 2 Palmeiras – Campeonato Brasileiro;



Palmeiras 5 x 1 Red Bull Bragantino – Campeonato Brasileiro;



Palmeiras 4 x 1 Juventude – Campeonato Brasileiro;



São Paulo 2 x 3 Palmeiras – Campeonato Brasileiro;



Palmeiras 3 x 0 Vasco da Gama – Campeonato Brasileiro.



O retrospecto recente mostra que a LDU é muito forte contra os brasileiros em Quito, mas o Palmeiras atropelou na fase de grupos e nas quartas.



Será um embate de estilos, com o Verdão embalado e a LDU tentando surpreender em casa.



Classificação e Próximos Jogos da Libertadores



A Libertadores está na fase semifinal. O Palmeiras se classificou após eliminar o River Plate (5 a 2 no agregado) e está junto de Flamengo, Racing e LDU entre os últimos quatro.



Próximas partidas da Libertadores



As semifinais da Copa Libertadores 2025 prometem duelos “pesados”. Além de LDU x Palmeiras, o confronto entre Flamengo e Racing também chama atenção. Confira abaixo as próximas datas decisivas do torneio:



Flamengo x Racing – 22/10/2025 – 21h30;



LDU x Palmeiras – 23/10/2025 – 21h30;



Racing x Flamengo – 29/10/2025 – 21h30;



Palmeiras x LDU – 30/10/2025 – 21h30.



Portanto, quem vencer LDU x Palmeiras enfrenta o vencedor de Flamengo x Racing na grande decisão em Lima, dia 29 de novembro.



Fique de olho nos jogos de volta das semifinais: logo saberemos quem chega à finalíssima.



Melhores plataformas para apostar na Copa Libertadores



Separei as melhores casas de apostas para você dar seus palpites na Libertadores. Confira:







Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre DU x Palmeiras pela Libertadores 2025?



Será no Estádio Casa Blanca, em Quito, Equador, casa da LDU. O estádio fica a quase 2.800 metros de altitude, o que pode pesar fisicamente sobre o Palmeiras.



Quem é o favorito a vencer?



A maioria das análises dá favoritismo ao Palmeiras, mesmo fora de casa. O time brasileiro tem um elenco mais qualificado e campanha mais goleadora. Mas a LDU é tradicionalmente forte em Quito e pode surpreender.



Quantos gols deve ter o jogo?



É esperado um jogo de poucos gols. A projeção de vários especialistas e estatísticas recentes indicam Menos de 2,5 gols. Provavelmente veremos 1 ou 2 gols no total.

Recado do Autor



**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!



