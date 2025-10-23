Palpite LDU x Palmeiras: Previsão, Escalação e Onde Assistir

Palpite LDU x Palmeiras - Libertadores - 23/10/2025Veja o palpite LDU x Palmeiras, prováveis escalações e as melhores apostas na semifinal da Libertadores 2025
Eu mal posso esperar pela semifinal da Libertadores entre LDU x Palmeiras, marcada para quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Casa Blanca, em Quito.
A LDU vem forte no torneio, invicta em casa e com ótima defesa, enquanto o Palmeiras chega com grande campanha ofensiva e a vantagem de decidir em São Paulo.
Neste palpite LDU x Palmeiras, trago estatísticas dos times, detalhes dos desfalques, retrospecto histórico e as melhores odds das casas de apostas, como na Superbet.
Veja também as 5 melhores dicas de aposta e fique por dentro da classificação atualizada da Libertadores.
Melhores Odds para LDU x Palmeiras na Libertadores
Confira as cotações atuais (atualizadas no pré-jogo) em cada casa para vitória da LDU, empate e vitória do Palmeiras, além do mercado “Ambas marcam (Sim)”:
|Casa de Apostas
|Vitória da LDU
|Empate
|Vitória do Palmeiras
|Ambas Marcam (Sim)
|Superbet
|3.30
|3.00
|2.42
|2.00
|bet365
|3.10
|3.00
|2.60
|2.10
|Esportes da Sorte
| 3.20
|3.10
|2.40
|1.98
|F12.Bet
|3.10
|3.05
|2.45
|2.05
|Betnacional
| 3.02
|3.05
|2.50
|2.10
Essas cotações mostram o favoritismo palmeirense fora de casa (odds menores) e um jogo disputado. A Superbet oferece uma cotação de 3.30 para vitória do time mandante.
Para o triunfo palestrino, uma odd de 2.42, enquanto a bet365 paga 2.60 para o Verdão.
O mercado “Ambas marcam” indica que muitos aguardam gols de ambos, mas as odds em torno de 2.00 sugerem cautela.
Os 5 melhores palpites para LDU x Palmeiras
Separei para você os cinco melhores palpites para LDU de Quito x Palmeiras, neste primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores. Veja abaixo:
- Vitória do Palmeiras, com Odds de 2.42 na Superbet
- Ambas as equipes marcam – Sim, com Odds de 2.10 na bet365
- Menos de 2,5 gols no jogo, com Odds de 1.51 na Betnacional
- Mais de 9,5 escanteios, com Odds de 1.80 na Esportes da Sorte
- Menos de 3,5 cartões amarelos, com Odds de 1.60 na F12.Bet
Esses palpites combinam análise de rendimento recente e mercado de apostas. A vitória do Palmeiras é o prognóstico mais indicado, seguido pelas apostas em poucos gols e escanteios elevados.
Detalhes dos 5 melhores palpites
Para que você faça a melhor aposta em Palmeiras x LDU nesta quinta-feira, explico como funciona cada mercado. Veja
Palpite 1: Vitória do Palmeiras
Eu acho que o Palmeiras vence a partida (aposta simples 1x2). O Verdão chega forte: nas quartas de final, goleou o River Plate por 5×2 no agregado, mostrando sua ofensividade.
Na fase de grupos, o Palmeiras marcou impressionantes 15 gols em 5 jogos (média de 3 por partida), sustentando um ataque avassalador.
>> Aposte na vitória do Verdão com odds de 2.42 na Superbet
Em contraste, a LDU tem desfalques, o que pesa para o time equatoriano. Sendo assim, o Palmeiras é o favorito, mesmo jogando fora.
Palpite 2: Ambas as Equipes Marcam – Sim
Apesar da altitude da capital equatoriana, acredito que ambas as equipes balançam as redes. A Liga de Quito tem mostrado força defensiva, mas costuma ir para cima (fez gol em 4 dos últimos 5 jogos no torneio).
>> Jogue com odds de 2.10 na bet365
Já o Palmeiras, com média de 3 gols por jogo, dificilmente volta sem marcar. Em partidas parelhas, é comum 1 a 1 ou 2 a 1, e a estatística reforça isso. Assim, é interessante encarar o mercado de BTTS.
Palpite 3: Menos de 2,5 Gols
Seguindo a mesma lógica, este pode ser um jogo truncado, sobretudo para o time visitante, devido ao desgaste físico na altitude.
>>Aposte com odds de 1.51 na Betnacional
É normal que no primeiro jogo em confrontos de mata-mata ambos os times se “estudem”mais. Os números do Palmeiras (6 a 0 sobre Cristal e 3 a 1 sobre o River) e da LDU (duplo 2 a 0 sobre Botafogo e São Paulo) mostram defesas competentes.
Palpite 4: Mais de 9,5 escanteios
Ambas equipes têm atacantes velozes e gostam de explorar as laterais. Em partidas da Libertadores, costuma haver muitos escanteios quando há pressão ofensiva e defesa alta, como deve ocorrer em Quito.
O Palmeiras soma médias generosas de escanteios a favor em seus jogos (geralmente acima de 5), e a LDU, jogando no estilo de sua torcida (pressão alta), também.
>> Odds em torno de 1.80 na Esportes da Sorte
Então, prevejo um número elevado de escanteios (pelo menos 10 no total).
Palpite 5: Menos de 3,5 Cartões Amarelos
Por fim, apesar de ser clássico e disputado, não creio que veremos cartões em excesso. Em média, Palmeiras e LDU levaram cerca de 2 a 3 amarelos por jogo.
>> Aposte com odds por volta de 1.60 na F12.Bet
Ambos atacam o tempo todo e um jogo aberto tende a ter menos faltas duras. Portanto, apostar em menos de 3,5 cartões amarelos parece uma boa segurança.
Outros mercados para apostar em LDU x Palmeiras
Além dos mercados citados acima, esse jogo entre equatorianos e brasileiros têm mais possibilidades de apostas. Veja abaixo o que você também pode encontrar para o confronto desta quinta:
Estatísticas relevantes sobre o confronto
Em média, os jogos recentes de LDU têm sido com boa quantidade de gols e escanteios. Abaixo, as estatísticas de LDU x Palmeiras nesta Taça Libertadores da América:
|Estatística
|LDU Quito
|Palmeiras
|Média Geral
|Gols por jogo
|2.0
|2.6
|2.3
|xG (gols esperados)
|2.1
|2.5
|2.3
|Escanteios por jogo
|5.5
|4.0
|4.8
|Cartões amarelos
|2.4
|1.8
|2.1
Estatisticamente, o Palmeiras tem ataque mais produtivo e a LDU, atuando em casa, também balança as redes com frequência.
Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes
Historicamente, LDU e Palmeiras só se enfrentaram em 2009. Ou seja, cada um venceu em Quito e cada um em São Paulo naquela edição.
Veja abaixo os placares das partidas:
- LDU 3 x 2 Palmeiras - Libertadores - 17/02/2009;
- Palmeiras 2 x 0 LDU - Libertadores - 22/04/2009.
Escalações das equipes para a Libertadores
A expectativa é de força máxima dos dois lados. A LDU chega embalada e deve repetir o time que venceu o Barcelona, enquanto o Palmeiras, mesmo com desfalques importantes, tenta manter a espinha dorsal do elenco de Abel Ferreira.
Veja a seguir as prováveis escalações de LDU x Palmeiras:
LDU
Sob o comando de Tiago Nunes, a LDU não tem desfalques e pode repetir a escalação que iniciou a vitória sobre o Barcelona, por 3 a 0, pelo hexagonal final do Campeonato Equatoriano.
- Goleiro: Domínguez;
- Defensores: Allala, Adé, Mina;
- Meio-campistas: Quintero, Cornejo, Gruezo, Villamil, Quiñónez;
- Atacantes: Ramírez, Estrada.
Entre os desfalques, a LDU não terá apenas o goleiro Gonzalo Valle, que teve uma grave contusão.
Palmeiras
A atuação ruim na derrota para o Flamengo, no último domingo (19), pelo Brasileirão, pode custar a presença de Fuchs no time titular, sendo substituído por Murilo.
O técnico Abel Ferreira continua sem contar com o goleiro Weverton, o meia Lucas Evangelista e o atacante Paulinho, entregues ao departamento médico.
- Goleiro: Carlos Miguel;
- Defensores: Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez;
- Meio-campistas: Aníbal Moreno, Andreas Pereira e Mauricio;
- Atacantes: Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.
Momento dos times
O confronto entre LDU x Palmeiras chega em um momento decisivo da temporada.
Enquanto os equatorianos vivem ótima fase no campeonato local e querem aproveitar a altitude de Quito, o Verdão tenta confirmar o favoritismo continental e levar vantagem para o jogo de volta no Allianz Parque.
LDU de Quito – Líder invicto no Equador
A LDU vem voando. Nos últimos cinco jogos da Libertadores, venceu quatro e perdeu só um, com oito gols marcados e apenas um sofrido.
No Equador, lidera o campeonato nacional e, de quebra, tem a defesa menos vazada da competição continental.
O time de Tiago Nunes sabe usar bem o fator altitude e a pressão da torcida no Casa Blanca. Mesmo com alguns problemas pontuais na defesa ao longo da temporada, o conjunto é forte e bem ajustado.
Últimos resultados da LDU Quito
- LDU 3 x 0 Barcelona SC – Campeonato Equatoriano;
- Universidad Católica 2 x 2 LDU – Campeonato Equatoriano;
- Tecnico Universitario 1 x 3 LDU – Campeonato Equatoriano;
- São Paulo 0 x 1 LDU – Copa Libertadores;
- LDU 2 x 4 Universidad Católica – Campeonato Equatoriano.
Palmeiras –Time mais goleador
O Palmeiras chega com moral, mesmo após tropeçar no último fim de semana. A derrota por 3 a 2 para o Flamengo no Maracanã, no domingo (19), quebrou uma sequência de vitórias, mas o desempenho ofensivo segue forte.
Antes disso, o Verdão tinha atropelado o Red Bull Bragantino por 5 a 1, o Juventude por 4 a 1, vencido o São Paulo em pleno Morumbi por 3 a 2 e batido o Vasco por 3 a 0.
Mesmo com desfalques importantes, o elenco de Abel Ferreira continua empilhando gols (média de 2,6 por jogo na Libertadores). Raphael Veiga segue decisivo nas bolas paradas e Vitor Roque tem sido o destaque ofensivo.
>> Confira mais previsões para apostar no Palmeiras hoje
Últimos resultados do Palmeiras
- Flamengo 3 x 2 Palmeiras – Campeonato Brasileiro;
- Palmeiras 5 x 1 Red Bull Bragantino – Campeonato Brasileiro;
- Palmeiras 4 x 1 Juventude – Campeonato Brasileiro;
- São Paulo 2 x 3 Palmeiras – Campeonato Brasileiro;
- Palmeiras 3 x 0 Vasco da Gama – Campeonato Brasileiro.
O retrospecto recente mostra que a LDU é muito forte contra os brasileiros em Quito, mas o Palmeiras atropelou na fase de grupos e nas quartas.
Será um embate de estilos, com o Verdão embalado e a LDU tentando surpreender em casa.
Classificação e Próximos Jogos da Libertadores
A Libertadores está na fase semifinal. O Palmeiras se classificou após eliminar o River Plate (5 a 2 no agregado) e está junto de Flamengo, Racing e LDU entre os últimos quatro.
Próximas partidas da Libertadores
As semifinais da Copa Libertadores 2025 prometem duelos “pesados”. Além de LDU x Palmeiras, o confronto entre Flamengo e Racing também chama atenção. Confira abaixo as próximas datas decisivas do torneio:
- Flamengo x Racing – 22/10/2025 – 21h30;
- LDU x Palmeiras – 23/10/2025 – 21h30;
- Racing x Flamengo – 29/10/2025 – 21h30;
- Palmeiras x LDU – 30/10/2025 – 21h30.
Portanto, quem vencer LDU x Palmeiras enfrenta o vencedor de Flamengo x Racing na grande decisão em Lima, dia 29 de novembro.
Fique de olho nos jogos de volta das semifinais: logo saberemos quem chega à finalíssima.
Perguntas Frequentes
Onde ocorrerá o jogo entre DU x Palmeiras pela Libertadores 2025?
Será no Estádio Casa Blanca, em Quito, Equador, casa da LDU. O estádio fica a quase 2.800 metros de altitude, o que pode pesar fisicamente sobre o Palmeiras.
Quem é o favorito a vencer?
A maioria das análises dá favoritismo ao Palmeiras, mesmo fora de casa. O time brasileiro tem um elenco mais qualificado e campanha mais goleadora. Mas a LDU é tradicionalmente forte em Quito e pode surpreender.
Quantos gols deve ter o jogo?
É esperado um jogo de poucos gols. A projeção de vários especialistas e estatísticas recentes indicam Menos de 2,5 gols. Provavelmente veremos 1 ou 2 gols no total.
Recado do Autor
