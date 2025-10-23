Palpite Palmeiras x Cruzeiro: Previsões, Escalações e Dicas

Palpite Palmeiras x Cruzeiro: Confira os principais mercados, as estatísticas e as melhores odds atualizadas para fazer suas apostas no Brasileirão

Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam em um jogo importante na luta pelo título brasileiro. A partida acontece no dia 26 de outubro de 2025, no Allianz Parque, em São Paulo, às 20h30.



O Verdão precisa da vitória para evitar ser ultrapassado pelo Flamengo e para não ver o Cruzeiro encostar. Já a Raposa pode reduzir a distância para o líder para apenas 2 pontos em caso de triunfo fora de casa.



Confira os principais palpites, as melhores odds na BetMGM, as prováveis escalações e as melhores casas de apostas para esse grande clássico nacional.



Melhores Odds para Palmeiras x Cruzeiro no Campeonato Brasileiro



Veja abaixo quais as melhores odds para fazer os seus palpites em Palmeiras x Cruzeiro pelo Brasileirão 2025.

Casa de Apostas Vitória do Palmeiras Empate Vitória do Cruzeiro Ambas Marcam (Sim) BetMGM 1.62 3.95 5.50 2.02 Superbet 1.65 3.75 5.65 2.00 Esportes da Sorte 1.65 3.91 5.35 1.99 Br4Bet 1.61 3.66 5.66 1.95 bet365 1.61 4.00 5.00 2.00

Os 5 melhores palpites para Palmeiras x Cruzeiro



Porco e Raposa se enfrentam ainda na luta pelo título e uma vitória de qualquer um dos lados pode dar rumos distintos ao torneio. Veja aqui os melhores palpites para Palmeiras x Cruzeiro nas principais casas de apostas.



Detalhes dos 5 melhores palpites



Confira os detalhes dos cinco melhores palpites para Cruzeiro x Palmeiras pelo Brasileirão.



Palpite 1: Palmeiras vence



O Verdão é o grande favorito a vencer a partida em casa, mesmo após ter sofrido contra o Flamengo também em um confronto direto. Atuando no Allianz, o Alviverde vem de 7 vitórias consecutivas.



Por isso, vemos esse mercado como uma boa escolha e ótima cotação para fazer o palpite 1x2 entre Palmeiras x Cruzeiro pela 30ª rodada do Brasileirão.







Palpite 2: Mais de 2,5 gols no jogo



Os jogos do Verdão em casa têm sido de muitos gols, com nenhuma das últimas cinco partidas tendo tido menos de três bolas na rede.



E os duelos entre paulistas e mineiros também têm sido bons para o mercado de mais de 2.5 gols no jogo. Portanto, esse é um bom palpite Under/Over para Palmeiras x Cruzeiro se você deseja apostar em gols na partida.







Palpite 3: Ambas equipes marcam – Sim



O bom ataque do Verdão não reflete a sua defesa, vazada nas últimas quatro partidas. Dois dos três últimos jogos da Raposa terminaram com green no mercado “ambas equipes marcam – sim”.



Assim, vemos essa como uma boa dica de palpite para Palmeiras x Cruzeiro, já que isso aconteceu nos dois duelos mais recentes entre os times pelo Brasileirão.







Palpite 4: Vitor Roque – Mais de 1,5 chutes a gol



O atacante palmeirense tem mais de 2 chutes a gol por partida no Brasileirão, e considerando que ele marcou nos últimos cinco jogos, é bem provável que tente muitas em direção à meta adversária durante a partida.



Sendo assim, com certeza o mercado “Vitor Roque – Mais de 1,5 chutes a gol” com odds 2.05 na BetMGM é uma excelente dica de palpite para Palmeiras x Cruzeiro.







Palpite 5: Lucas Villalba para receber um cartão



O jogador argentino já recebeu oito cartões em 25 partidas no Brasileirão e foi punido nos dois últimos jogos. Como ele deve usar de todas as artimanhas para parar o ataque palmeirense, é provável que seja amarelado novamente.



E o mercado “Lucas Villalba para receber um cartão” tem um boa odd de 2.50 na bet365, sendo uma escolha interessante para fazer um palpite em Palmeiras x Cruzeiro.







Estatísticas relevantes sobre o confronto



Aqui estão as principais estatísticas entre Palmeiras x Cruzeiro que você precisa conhecer para apostar em futebol nesta partida.



Estatística Palmeiras Cruzeiro Média Geral Gols marcados por jogo 1.79 1.38 1.58 Gols sofridos por jogo 0.79 0.77 0.78 xG (gols esperados) 1.51 1.27 1.39 Chutes por jogo 15.38 13.47 14.42 Chutes no gol por jogo 5.46 4.88 5.17 Escanteios 6.05 6.17 6.11 Cartões (am./verm.) 2.02 2.33 2.17

Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



O duelo entre Cruzeiro x Palmeiras tem muita história, e nos duelos mais recentes, o Verdão vem dominando o rival desde de 2023. Veja abaixo as partidas entre Palmeiras x Cruzeiro nos últimos anos:



Cruzeiro 2 x 1 Palmeiras - Campeonato Brasileiro;



Cruzeiro 1 x 2 Palmeiras - Campeonato Brasileiro;



Palmeiras 2 x 0 Cruzeiro - Campeonato Brasileiro;



Cruzeiro 1 x 1 Palmeiras - Campeonato Brasileiro;



Palmeiras 1 x 0 Cruzeiro - Campeonato Brasileiro.



Escalações das equipes para o Campeonato Brasileiro



Os dois treinadores vão sofrer com algumas ausências para o jogo, seja por suspensão ou lesão. Veja as prováveis escalações de Palmeiras x Cruzeiro para apostar nas melhores casas de apostas.



Palmeiras



O técnico Abel Ferreira perdeu Piquerez, expulso no jogo contra o Flamengo, e o goleiro Weverton, com lesão na mão, mas de resto poderá colocar o que tem de melhor em campo para enfrentar o Cruzeiro.



Goleiro: Carlos Miguel;



Laterais: Khellven, Giay;



Zagueiros: Bruno Fuchs, Gustavo Gómez;



Meias: Anibal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Maurício;



Atacantes: Vitor Roque e Flaco López.



Cruzeiro



Outro treinador português do confronto, Leonardo Jardim, terá alguns desfalques para a partida, com jogadores experientes, como Cássio e Fágner, lesionados.



Goleiro: Leonardo;



Laterais: Kauã Prates, Kauã Moraes;



Zagueiros: Villalba, Fabrício Bruno;



Meias: Lucas Silva, Christian, Romero e Matheus Pereira;



Atacantes: Arroyo e Kaio Jorge.



Momento dos Times



Palmeiras – Vencer em busca da recuperação



O Verdão perdeu o último jogo pelo Brasileirão para o Flamengo, justamente em uma partida de líderes do campeonato, e viu o rival colar na mesma pontuação no topo da tabela.



Agora, é preciso vencer a Raposa, também um adversário na luta pela taça, para não ser ultrapassado pelo Flamengo e não ver o próprio Cruzeiro encostar de vez. Antes do duelo, o Verdão ainda enfrenta a LDU pela Libertadores.



Para seguir vencendo e em busca de mais um título brasileiro, o técnico Abel Ferreira conta com nomes como Vitor Roque, Andreas Pereira, Flaco López e Maurício, todos em grande fase neste momento da temporada.



>> Saiba tudo sobre o Palmeiras para apostar hoje



Últimos resultados do Palmeiras



Flamengo 3 x 2 Palmeiras - Campeonato Brasileiro;



Palmeiras 5 x 1 Red Bull Bragantino - Campeonato Brasileiro;



Palmeiras 4 x 1 Juventude - Campeonato Brasileiro;



São Paulo 2 x 3 Palmeiras - Campeonato Brasileiro;



Palmeiras 3 x 0 Vasco - Campeonato Brasileiro.



Cruzeiro – Ganhar para continuar sonhando pelo título



A Raposa contou com uma vitória sobre o Fortaleza na última rodada e ainda viu o Flamengo vencer o líder Palmeiras, reduzindo a distância para o 1º lugar para apenas 5 pontos.



Agora, para continuar sonhando com o título brasileiro, o time comandado por Leonardo Jardim precisará vencer o Palmeiras e reduzir a diferença para apenas dois pontos. A boa notícia para o torcedor é a volta de Kaio Jorge.



Porém, a Raposa vai enfrentar um time que vem de sete vitórias em casa, o que não será fácil. Com alguns desfalques importantes, o técnico confia na força de jogadores como Matheus Pereira, Lucas Silva e Romero para conter o adversário.



>> Saiba tudo sobre o Cruzeiro para apostar hoje



Últimos resultados do Cruzeiro



Cruzeiro 1 x 0 Fortaleza – Campeonato Brasileiro;



Atlético-MG 1 x 1 Cruzeiro – Campeonato Brasileiro;



Cruzeiro 1 x 1 Sport – Campeonato Brasileiro;



Flamengo 0 x 0 Cruzeiro – Campeonato Brasileiro;



Vasco 2 x 0 Cruzeiro – Campeonato Brasileiro.



Classificação e Próximos Jogos do Campeonato Brasileiro



O Brasileirão vai chegando à sua reta final e agora faltam menos de 10 rodadas para o fim do torneio. Com isso, cada jogo e cada ponto se tornam essenciais para os times na luta pelos seus objetivos.



A Raposa viu a distância para o Palmeiras cair para 5 pontos, em um campeonato totalmente em aberto. Uma vitória reduz a diferença ainda mais e pode colocar até três times na luta pela taça, com o Flamengo podendo assumir a liderança na próxima rodada.



Tabela atualizada do Campeonato







Próximas partidas do Campeonato Brasileiro



Atlético-MG x Ceará – 25/10/2025 – 16:00;



Vitória x Corinthians – 25/10/2025 – 16:00;



Fluminense x Internacional – 25/10/2025 – 17:30;



Sport x Mirassol – 25/10/2025 – 18:30;



Fortaleza x Flamengo – 25/10/2025 – 19:30;



São Paulo x Bahia – 25/10/2025 – 21:30;



Botafogo x Santos - 26/10/2025 – 16:00;



Grêmio x Juventude – 26/10/2025 – 16:00;



Red Bull Bragantino x Vasco – 26/10/2025 – 18:30.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Palmeiras x Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro?



A partida entre Palmeiras x Cruzeiro acontecerá no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 26 de outubro de 2025, às 20h30.



Quem é o favorito a vencer?



O Palmeiras é o grande favorito nas casas de apostas para vencer o duelo contra a Raposa.



Quantos gols deve ter o jogo?



A partida deve ter mais de 2,5 gols, algo que vem sendo tendência nos jogos do Palmeiras em casa e no duelo entre os dois times no recorte mais recente.



