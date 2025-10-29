Palpite Juventude x Palmeiras: Odds, Dicas e Onde Assistir

Confira o palpite Juventude x Palmeiras, escalações de Juventude x Palmeiras e estatísticas antes do duelo da 31ª rodada do Brasileirão 2025.

O domingo promete ser agitado para quem acompanha o Brasileirão 2025. Juventude e Palmeiras se enfrentam pela 31ª rodada, às 18h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).



O Alviverde Paulista vem embalado na liderança e quer manter a vantagem, enquanto o Juventude precisa reagir para escapar da zona de rebaixamento.



Neste artigo, trago meu palpite Juventude x Palmeiras, as prováveis escalações, estatísticas e os melhores mercados para você conferir na melhor plataforma, a BetMGM. Vamos juntos nessa análise e, claro, ficar por dentro das odds nas principais casas de apostas.



Melhores Odds para Juventude x Palmeiras no Brasileirão



Confira algumas das casas de apostas que oferecem as melhores odds para a partida de Juventude x Palmeiras:



Casas de Apostas Vitória do Juventude Empate Vitória do Palmeiras Ambas Marcam (Sim) BetMGM 8.00 4.40 1.43 2.12 Estrela Bet 6.66 4.20 1.44 2.05 Multibet 6.66 4.25 1.46 2.05 Luva Bet 6.27 4.20 1.47 2.00 Br4bet 6.66 4.20 1.44 2.05

Os 5 melhores palpites para Juventude x Palmeiras



Para quem gosta de acompanhar os mercados nas melhores casas de apostas, aqui vão os cinco palpites mais interessantes para este duelo:



Detalhes dos 5 melhores palpites



Antes de detalhar cada palpite Juventude e cada palpite Palmeiras, vale conferir por que essas opções se destacam para o confronto entre Juventude e Palmeiras.



A seguir, explico ponto a ponto os mercados mais interessantes e com boas chances de acontecer.



Palpite 1: Mais de 1.5 gols no jogo



O Palmeiras tem o segundo melhor ataque do Brasileirão com 53 gols marcados, enquanto o Juventude apresenta a pior defesa com 56 gols sofridos.



Com essa diferença de força ofensiva e defensiva, é razoável esperar pelo menos dois gols na partida, tornando o mercado de mais de 1,5 gols bastante provável.







Palpite 2: Ambas equipes marcam



Apesar da grande superioridade do Palmeiras, o Juventude tem a vantagem de jogar em casa e tende a explorar os contra-ataques.



Considerando que o time visitante costuma criar chances e que a defesa do Juventude é frágil, há boa chance de que ambos marcam durante a partida.







Palpite 3: Vitória do Palmeiras



O Verdão lidera o Brasileirão com 62 pontos, venceu 3 dos últimos 5 jogos e apresenta ataque e defesa consistentes.



Diante do penúltimo colocado, que sofre muito defensivamente, a vitória do Palmeiras é o resultado mais provável, sendo um ótimo palpite 1x2.







Palpite 4: Palmeiras ganha e ambos marcam



O mercado combina a superioridade do Palmeiras com a chance do Juventude aproveitar oportunidades esporádicas.



Com a defesa frágil do Juventude e o ataque qualificado do Verdão, é plausível que o Palmeiras vença e o Juventude ainda consiga marcar um gol no jogo.







Palpite 5: Flaco Lopez marca a qualquer momento



Flaco Lopez é um dos principais nomes do ataque do Palmeiras, frequentemente participando das jogadas decisivas.



Com o Juventude mostrando dificuldades defensivas, é bastante provável que Flaco consiga marcar em algum momento da partida, tornando este mercado interessante.







Estatísticas relevantes sobre o confronto



Para entender melhor o que esperar do jogo, vamos conferir as estatísticas dos últimos 5 confrontos das duas equipes. Esses números ajudam a mostrar padrões de desempenho, gols, escanteios e cartões, para apostar mais informado nas melhores casas de apostas.



Estatística Juventude Palmeiras Gols Marcados 4 11 Gols Sofridos 10 8 Vitórias/Empates/Derrotas 1 / 0 / 4 2 / 1 / 2 Cartões Vermelhos 2 0

Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Vamos relembrar os últimos encontros entre Juventude e Palmeiras. O histórico mostra padrões de desempenho e ajuda a entender como cada time costuma se sair nesse duelo.



Palmeiras 4 x 1 Juventude – Brasileirão Série A – 11/10/2025;



Juventude 3 x 5 Palmeiras – Brasileirão Série A – 20/10/2024;



Palmeiras 3 x 1 Juventude – Brasileirão Série A – 23/06/2024;



Palmeiras 2 x 1 Juventude – Brasileirão Série A – 10/09/2023;



Juventude 0 x 3 Palmeiras – Brasileirão Série A – 21/03/2022.



Escalações das equipes para o Brasileirão



Juventude



O time deve ir a campo com algumas alterações em relação ao time que foi derrotado pelo Grêmio na última rodada, já que o zagueiro Marcos Paulo foi expulso e Jadson e Gabriel Taliari estão suspensos.



Goleiro: Jandrei;



Defensores: Igor Formiga, Rodrigo Sam, Lucas Freitas e Alan Ruschel;



Meio-campistas: Hudson, Caique, Rafael Bilu e Daniel Peixoto;

Atacante: Nenê e Gilberto.



Palmeiras

O Alviverde Paulista deve manter a base titular, focado em manter a liderança e buscar resolver o jogo o quanto antes. Porém, a escalação inicial vai depender do desgaste que o time vai sofrer no meio de semana contra o LDU, pela Libertadores da América.



Goleiro: Carlos Miguel;



Defensores: Murilo, Gustavo Gómez e Bruno Fuchs;



Meio-campistas: Khellven, Andreas Pereira, Maurício, Felipe Anderson e Piquerez;



Atacante: Flaco López e Vitor Roque.



Momento dos Times



Juventude – Em busca de reação



O Juventude vem de 3 derrotas nos últimos 5 jogos. Com a pior defesa do campeonato (56 gols sofridos) e o segundo pior ataque (24 gols), o time precisa de uma reação imediata para tentar escapar da zona de rebaixamento.



Últimos resultados do Juventude



Grêmio 3 x 1 Juventude – Brasileirão Série A – 26/10/2025;



Juventude 1 x 0 RB Bragantino – Brasileirão Série A – 20/10/2025;



Fluminense 1 x 0 Juventude – Brasileirão Série A – 16/10/2025;



Palmeiras 4 x 1 Juventude – Brasileirão Série A – 11/10/2025;



Juventude 1 x 2 Fortaleza – Brasileirão Série A – 05/10/2025.



Palmeiras – O favorito para vencer



Líder do Brasileirão com 62 pontos, o Palmeiras venceu 3 dos últimos 5 jogos pelo nacional. O Verdão apresenta o segundo melhor ataque e a terceira melhor defesa da competição, consolidando-se como o favorito para vencer fora de casa.



Últimos resultados do Palmeiras



Palmeiras 0 x 0 Cruzeiro – Brasileirão Série A – 26/10/2025;



LDU 3 x 0 Palmeiras – Copa Libertadores – 23/10/2025;



Flamengo 3 x 2 Palmeiras – Brasileirão Série A – 19/10/2025;



Palmeiras 5 x 1 RB Bragantino – Brasileirão Série A – 15/10/2025;



Palmeiras 4 x 1 Juventude – Brasileirão Série A – 11/10/2025.



Classificação e Próximos Jogos do Brasileirão



O Campeonato Brasileiro Série A está em sua fase decisiva, com os clubes buscando melhorar suas posições para garantir vagas em competições internacionais ou evitar o rebaixamento.



Cada rodada traz confrontos importantes que podem alterar significativamente a tabela de classificação.

O Palmeiras é o líder do Brasileirão, com 62 pontos conquistados em 29 jogos disputados. O alviverde soma 19 vitórias, 5 empates e 5 derrotas.



Já o Juventude é o penúltimo colocado na Série A, com 26 pontos conquistados em 30 jogos realizados. O Colorado soma 7 vitórias, 5 empates e 18 derrotas.

Próximas partidas do Brasileirão



Cruzeiro x Vitória – 01/11/2025 – 16h00;



Santos x Fortaleza – 01/11/2025 – 16h00;



Mirassol x Botafogo – 01/11/2025 – 18h00;



Flamengo x Sport Recife – 01/11/2025 – 21h00;



Ceará x Fluminense – 02/11/2025 – 16h00;



Bahia x RB Bragantino – 02/11/2025 – 16h00;



Corinthians x Grêmio – 02/11/2025 – 16h00;



Internacional x Atlético-MG – 02/11/2025 – 18h30;



Vasco x São Paulo – 02/11/2025 – 20h30.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Juventude x Palmeiras pelo Brasileirão?



No Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no domingo, 2 de novembro, às 18h30.



Quem é o favorito a vencer?



O Palmeiras, líder do Brasileirão e com melhor desempenho ofensivo e defensivo.



Quantos gols deve ter o jogo?



É esperado um jogo com mais de 2 gols, considerando o forte ataque do Palmeiras e a fragilidade defensiva do Juventude.



Recado do Autor



**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!



