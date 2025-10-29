Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palpite Juventude x Palmeiras: Odds, Dicas e Onde Assistir

Palpite Juventude x Palmeiras: Odds, Dicas e Onde Assistir

Confira o palpite Juventude x Palmeiras, escalações de Juventude x Palmeiras e estatísticas antes do duelo da 31ª rodada do Brasileirão 2025.
Tipo Informe Publicitário

O domingo promete ser agitado para quem acompanha o Brasileirão 2025. Juventude e Palmeiras se enfrentam pela 31ª rodada, às 18h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

O Alviverde Paulista vem embalado na liderança e quer manter a vantagem, enquanto o Juventude precisa reagir para escapar da zona de rebaixamento.

Neste artigo, trago meu palpite Juventude x Palmeiras, as prováveis escalações, estatísticas e os melhores mercados para você conferir na melhor plataforma, a BetMGM. Vamos juntos nessa análise e, claro, ficar por dentro das odds nas principais casas de apostas.

Melhores Odds para Juventude x Palmeiras no Brasileirão

Confira algumas das casas de apostas que oferecem as melhores odds para a partida de Juventude x Palmeiras:

Casas de ApostasVitória do JuventudeEmpateVitória do PalmeirasAmbas Marcam (Sim)
BetMGM8.004.401.432.12
Estrela Bet6.664.201.442.05
Multibet6.664.251.462.05
Luva Bet6.274.201.472.00
Br4bet6.664.201.442.05

Os 5 melhores palpites para Juventude x Palmeiras

Para quem gosta de acompanhar os mercados nas melhores casas de apostas, aqui vão os cinco palpites mais interessantes para este duelo:

Detalhes dos 5 melhores palpites

Antes de detalhar cada palpite Juventude e cada palpite Palmeiras, vale conferir por que essas opções se destacam para o confronto entre Juventude e Palmeiras.

A seguir, explico ponto a ponto os mercados mais interessantes e com boas chances de acontecer.

Palpite 1: Mais de 1.5 gols no jogo

O Palmeiras tem o segundo melhor ataque do Brasileirão com 53 gols marcados, enquanto o Juventude apresenta a pior defesa com 56 gols sofridos.

>> Aposte com Odds de 1.33 na Multibet

Com essa diferença de força ofensiva e defensiva, é razoável esperar pelo menos dois gols na partida, tornando o mercado de mais de 1,5 gols bastante provável.


Palpite 2: Ambas equipes marcam

Apesar da grande superioridade do Palmeiras, o Juventude tem a vantagem de jogar em casa e tende a explorar os contra-ataques.

>> Aposte com Odds de 2.12 na Br4bet

Considerando que o time visitante costuma criar chances e que a defesa do Juventude é frágil, há boa chance de que ambos marcam durante a partida.


Palpite 3: Vitória do Palmeiras

O Verdão lidera o Brasileirão com 62 pontos, venceu 3 dos últimos 5 jogos e apresenta ataque e defesa consistentes.

>> Aposte com Odds de 1.44 na Estrela Bet

Diante do penúltimo colocado, que sofre muito defensivamente, a vitória do Palmeiras é o resultado mais provável, sendo um ótimo palpite 1x2.


Palpite 4: Palmeiras ganha e ambos marcam

O mercado combina a superioridade do Palmeiras com a chance do Juventude aproveitar oportunidades esporádicas.

>> Aposte com Odds de 3.41 na Luva Bet

Com a defesa frágil do Juventude e o ataque qualificado do Verdão, é plausível que o Palmeiras vença e o Juventude ainda consiga marcar um gol no jogo.


Palpite 5: Flaco Lopez marca a qualquer momento

Flaco Lopez é um dos principais nomes do ataque do Palmeiras, frequentemente participando das jogadas decisivas.

>> Aposte com Odds de 3.15 na BetMGM

Com o Juventude mostrando dificuldades defensivas, é bastante provável que Flaco consiga marcar em algum momento da partida, tornando este mercado interessante.


Outros mercados para apostar em Juventude x Palmeiras


Estatísticas relevantes sobre o confronto

Para entender melhor o que esperar do jogo, vamos conferir as estatísticas dos últimos 5 confrontos das duas equipes. Esses números ajudam a mostrar padrões de desempenho, gols, escanteios e cartões, para apostar mais informado nas melhores casas de apostas.

EstatísticaJuventudePalmeiras
Gols Marcados411
Gols Sofridos108
Vitórias/Empates/Derrotas1 / 0 / 42 / 1 / 2
Cartões Vermelhos20

Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes

Vamos relembrar os últimos encontros entre Juventude e Palmeiras. O histórico mostra padrões de desempenho e ajuda a entender como cada time costuma se sair nesse duelo.

  • Palmeiras 4 x 1 Juventude – Brasileirão Série A – 11/10/2025;
  • Juventude 3 x 5 Palmeiras – Brasileirão Série A – 20/10/2024;
  • Palmeiras 3 x 1 Juventude – Brasileirão Série A – 23/06/2024;
  • Palmeiras 2 x 1 Juventude – Brasileirão Série A – 10/09/2023;
  • Juventude 0 x 3 Palmeiras – Brasileirão Série A – 21/03/2022.

Escalações das equipes para o Brasileirão

Juventude

O time deve ir a campo com algumas alterações em relação ao time que foi derrotado pelo Grêmio na última rodada, já que o zagueiro Marcos Paulo foi expulso e Jadson e Gabriel Taliari estão suspensos.

  • Goleiro: Jandrei;
  • Defensores: Igor Formiga, Rodrigo Sam, Lucas Freitas e Alan Ruschel;
  • Meio-campistas: Hudson, Caique, Rafael Bilu e Daniel Peixoto;
  • Atacante: Nenê e Gilberto.

Palmeiras

O Alviverde Paulista deve manter a base titular, focado em manter a liderança e buscar resolver o jogo o quanto antes. Porém, a escalação inicial vai depender do desgaste que o time vai sofrer no meio de semana contra o LDU, pela Libertadores da América.

  • Goleiro: Carlos Miguel;
  • Defensores: Murilo, Gustavo Gómez e Bruno Fuchs;
  • Meio-campistas: Khellven, Andreas Pereira, Maurício, Felipe Anderson e Piquerez;
  • Atacante: Flaco López e Vitor Roque.

Momento dos Times

Juventude – Em busca de reação

O Juventude vem de 3 derrotas nos últimos 5 jogos. Com a pior defesa do campeonato (56 gols sofridos) e o segundo pior ataque (24 gols), o time precisa de uma reação imediata para tentar escapar da zona de rebaixamento.

Últimos resultados do Juventude

  • Grêmio 3 x 1 Juventude – Brasileirão Série A – 26/10/2025;
  • Juventude 1 x 0 RB Bragantino – Brasileirão Série A – 20/10/2025;
  • Fluminense 1 x 0 Juventude – Brasileirão Série A – 16/10/2025;
  • Palmeiras 4 x 1 Juventude – Brasileirão Série A – 11/10/2025;
  • Juventude 1 x 2 Fortaleza – Brasileirão Série A – 05/10/2025.

Palmeiras – O favorito para vencer

Líder do Brasileirão com 62 pontos, o Palmeiras venceu 3 dos últimos 5 jogos pelo nacional. O Verdão apresenta o segundo melhor ataque e a terceira melhor defesa da competição, consolidando-se como o favorito para vencer fora de casa.

Últimos resultados do Palmeiras

Classificação e Próximos Jogos do Brasileirão

O Campeonato Brasileiro Série A está em sua fase decisiva, com os clubes buscando melhorar suas posições para garantir vagas em competições internacionais ou evitar o rebaixamento.

Cada rodada traz confrontos importantes que podem alterar significativamente a tabela de classificação.
O Palmeiras é o líder do Brasileirão, com 62 pontos conquistados em 29 jogos disputados. O alviverde soma 19 vitórias, 5 empates e 5 derrotas.

Já o Juventude é o penúltimo colocado na Série A, com 26 pontos conquistados em 30 jogos realizados. O Colorado soma 7 vitórias, 5 empates e 18 derrotas.

Tabela atualizada do Campeonato


Próximas partidas do Brasileirão

  • Cruzeiro x Vitória – 01/11/2025 – 16h00;
  • Santos x Fortaleza – 01/11/2025 – 16h00;
  • Mirassol x Botafogo – 01/11/2025 – 18h00;
  • Flamengo x Sport Recife – 01/11/2025 – 21h00;
  • Ceará x Fluminense – 02/11/2025 – 16h00;
  • Bahia x RB Bragantino – 02/11/2025 – 16h00;
  • Corinthians x Grêmio – 02/11/2025 – 16h00;
  • Internacional x Atlético-MG – 02/11/2025 – 18h30;
  • Vasco x São Paulo – 02/11/2025 – 20h30.

Melhores plataformas para apostar no Brasileirão


Perguntas Frequentes

Onde ocorrerá o jogo entre Juventude x Palmeiras pelo Brasileirão?

No Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no domingo, 2 de novembro, às 18h30.

Quem é o favorito a vencer?

O Palmeiras, líder do Brasileirão e com melhor desempenho ofensivo e defensivo.

Quantos gols deve ter o jogo?

É esperado um jogo com mais de 2 gols, considerando o forte ataque do Palmeiras e a fragilidade defensiva do Juventude.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

