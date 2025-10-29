Palpite Juventude x Palmeiras: Odds, Dicas e Onde Assistir

Palpite Juventude x Palmeiras: Odds, Dicas e Onde AssistirConfira o palpite Juventude x Palmeiras, escalações de Juventude x Palmeiras e estatísticas antes do duelo da 31ª rodada do Brasileirão 2025.
Jogue com responsabilidade | 18+
O domingo promete ser agitado para quem acompanha o Brasileirão 2025. Juventude e Palmeiras se enfrentam pela 31ª rodada, às 18h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).
O Alviverde Paulista vem embalado na liderança e quer manter a vantagem, enquanto o Juventude precisa reagir para escapar da zona de rebaixamento.
Neste artigo, trago meu palpite Juventude x Palmeiras, as prováveis escalações, estatísticas e os melhores mercados para você conferir na melhor plataforma, a BetMGM. Vamos juntos nessa análise e, claro, ficar por dentro das odds nas principais casas de apostas.
Melhores Odds para Juventude x Palmeiras no Brasileirão
Confira algumas das casas de apostas que oferecem as melhores odds para a partida de Juventude x Palmeiras:
|Casas de Apostas
|Vitória do Juventude
|Empate
|Vitória do Palmeiras
|Ambas Marcam (Sim)
|BetMGM
|8.00
|4.40
|1.43
|2.12
|Estrela Bet
|6.66
|4.20
|1.44
|2.05
|Multibet
|6.66
|4.25
|1.46
|2.05
|Luva Bet
|6.27
|4.20
|1.47
|2.00
|Br4bet
|6.66
|4.20
|1.44
|2.05
Os 5 melhores palpites para Juventude x Palmeiras
Para quem gosta de acompanhar os mercados nas melhores casas de apostas, aqui vão os cinco palpites mais interessantes para este duelo:
- Mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 1.33 na Multibet
- Ambas equipes marcam, com odds de 2.12 na Br4bet
- Vitória do Palmeiras, com odds de 1.44 na Estrela Bet
- Palmeiras ganha e ambos marcam, com odds de 3.41 na Luva Bet
- Flaco Lopez marca a qualquer momento, com odds de 3.15 na BetMGM
Detalhes dos 5 melhores palpites
Antes de detalhar cada palpite Juventude e cada palpite Palmeiras, vale conferir por que essas opções se destacam para o confronto entre Juventude e Palmeiras.
A seguir, explico ponto a ponto os mercados mais interessantes e com boas chances de acontecer.
Palpite 1: Mais de 1.5 gols no jogo
O Palmeiras tem o segundo melhor ataque do Brasileirão com 53 gols marcados, enquanto o Juventude apresenta a pior defesa com 56 gols sofridos.
>> Aposte com Odds de 1.33 na Multibet
Com essa diferença de força ofensiva e defensiva, é razoável esperar pelo menos dois gols na partida, tornando o mercado de mais de 1,5 gols bastante provável.
Palpite 2: Ambas equipes marcam
Apesar da grande superioridade do Palmeiras, o Juventude tem a vantagem de jogar em casa e tende a explorar os contra-ataques.
>> Aposte com Odds de 2.12 na Br4bet
Considerando que o time visitante costuma criar chances e que a defesa do Juventude é frágil, há boa chance de que ambos marcam durante a partida.
Palpite 3: Vitória do Palmeiras
O Verdão lidera o Brasileirão com 62 pontos, venceu 3 dos últimos 5 jogos e apresenta ataque e defesa consistentes.
>> Aposte com Odds de 1.44 na Estrela Bet
Diante do penúltimo colocado, que sofre muito defensivamente, a vitória do Palmeiras é o resultado mais provável, sendo um ótimo palpite 1x2.
Palpite 4: Palmeiras ganha e ambos marcam
O mercado combina a superioridade do Palmeiras com a chance do Juventude aproveitar oportunidades esporádicas.
>> Aposte com Odds de 3.41 na Luva Bet
Com a defesa frágil do Juventude e o ataque qualificado do Verdão, é plausível que o Palmeiras vença e o Juventude ainda consiga marcar um gol no jogo.
Palpite 5: Flaco Lopez marca a qualquer momento
Flaco Lopez é um dos principais nomes do ataque do Palmeiras, frequentemente participando das jogadas decisivas.
>> Aposte com Odds de 3.15 na BetMGM
Com o Juventude mostrando dificuldades defensivas, é bastante provável que Flaco consiga marcar em algum momento da partida, tornando este mercado interessante.
Outros mercados para apostar em Juventude x Palmeiras
Estatísticas relevantes sobre o confronto
Para entender melhor o que esperar do jogo, vamos conferir as estatísticas dos últimos 5 confrontos das duas equipes. Esses números ajudam a mostrar padrões de desempenho, gols, escanteios e cartões, para apostar mais informado nas melhores casas de apostas.
|Estatística
|Juventude
|Palmeiras
|Gols Marcados
|4
|11
|Gols Sofridos
|10
|8
|Vitórias/Empates/Derrotas
|1 / 0 / 4
|2 / 1 / 2
|Cartões Vermelhos
|2
|0
Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes
Vamos relembrar os últimos encontros entre Juventude e Palmeiras. O histórico mostra padrões de desempenho e ajuda a entender como cada time costuma se sair nesse duelo.
- Palmeiras 4 x 1 Juventude – Brasileirão Série A – 11/10/2025;
- Juventude 3 x 5 Palmeiras – Brasileirão Série A – 20/10/2024;
- Palmeiras 3 x 1 Juventude – Brasileirão Série A – 23/06/2024;
- Palmeiras 2 x 1 Juventude – Brasileirão Série A – 10/09/2023;
- Juventude 0 x 3 Palmeiras – Brasileirão Série A – 21/03/2022.
Escalações das equipes para o Brasileirão
Juventude
O time deve ir a campo com algumas alterações em relação ao time que foi derrotado pelo Grêmio na última rodada, já que o zagueiro Marcos Paulo foi expulso e Jadson e Gabriel Taliari estão suspensos.
- Goleiro: Jandrei;
- Defensores: Igor Formiga, Rodrigo Sam, Lucas Freitas e Alan Ruschel;
- Meio-campistas: Hudson, Caique, Rafael Bilu e Daniel Peixoto;
- Atacante: Nenê e Gilberto.
Palmeiras
O Alviverde Paulista deve manter a base titular, focado em manter a liderança e buscar resolver o jogo o quanto antes. Porém, a escalação inicial vai depender do desgaste que o time vai sofrer no meio de semana contra o LDU, pela Libertadores da América.
- Goleiro: Carlos Miguel;
- Defensores: Murilo, Gustavo Gómez e Bruno Fuchs;
- Meio-campistas: Khellven, Andreas Pereira, Maurício, Felipe Anderson e Piquerez;
- Atacante: Flaco López e Vitor Roque.
Momento dos Times
Juventude – Em busca de reação
O Juventude vem de 3 derrotas nos últimos 5 jogos. Com a pior defesa do campeonato (56 gols sofridos) e o segundo pior ataque (24 gols), o time precisa de uma reação imediata para tentar escapar da zona de rebaixamento.
Últimos resultados do Juventude
- Grêmio 3 x 1 Juventude – Brasileirão Série A – 26/10/2025;
- Juventude 1 x 0 RB Bragantino – Brasileirão Série A – 20/10/2025;
- Fluminense 1 x 0 Juventude – Brasileirão Série A – 16/10/2025;
- Palmeiras 4 x 1 Juventude – Brasileirão Série A – 11/10/2025;
- Juventude 1 x 2 Fortaleza – Brasileirão Série A – 05/10/2025.
Palmeiras – O favorito para vencer
Líder do Brasileirão com 62 pontos, o Palmeiras venceu 3 dos últimos 5 jogos pelo nacional. O Verdão apresenta o segundo melhor ataque e a terceira melhor defesa da competição, consolidando-se como o favorito para vencer fora de casa.
Últimos resultados do Palmeiras
- Palmeiras 0 x 0 Cruzeiro – Brasileirão Série A – 26/10/2025;
- LDU 3 x 0 Palmeiras – Copa Libertadores – 23/10/2025;
- Flamengo 3 x 2 Palmeiras – Brasileirão Série A – 19/10/2025;
- Palmeiras 5 x 1 RB Bragantino – Brasileirão Série A – 15/10/2025;
- Palmeiras 4 x 1 Juventude – Brasileirão Série A – 11/10/2025.
Classificação e Próximos Jogos do Brasileirão
O Campeonato Brasileiro Série A está em sua fase decisiva, com os clubes buscando melhorar suas posições para garantir vagas em competições internacionais ou evitar o rebaixamento.
Cada rodada traz confrontos importantes que podem alterar significativamente a tabela de classificação.
O Palmeiras é o líder do Brasileirão, com 62 pontos conquistados em 29 jogos disputados. O alviverde soma 19 vitórias, 5 empates e 5 derrotas.
Já o Juventude é o penúltimo colocado na Série A, com 26 pontos conquistados em 30 jogos realizados. O Colorado soma 7 vitórias, 5 empates e 18 derrotas.
Tabela atualizada do Campeonato
Próximas partidas do Brasileirão
- Cruzeiro x Vitória – 01/11/2025 – 16h00;
- Santos x Fortaleza – 01/11/2025 – 16h00;
- Mirassol x Botafogo – 01/11/2025 – 18h00;
- Flamengo x Sport Recife – 01/11/2025 – 21h00;
- Ceará x Fluminense – 02/11/2025 – 16h00;
- Bahia x RB Bragantino – 02/11/2025 – 16h00;
- Corinthians x Grêmio – 02/11/2025 – 16h00;
- Internacional x Atlético-MG – 02/11/2025 – 18h30;
- Vasco x São Paulo – 02/11/2025 – 20h30.
Melhores plataformas para apostar no Brasileirão
Perguntas Frequentes
Onde ocorrerá o jogo entre Juventude x Palmeiras pelo Brasileirão?
No Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no domingo, 2 de novembro, às 18h30.
Quem é o favorito a vencer?
O Palmeiras, líder do Brasileirão e com melhor desempenho ofensivo e defensivo.
Quantos gols deve ter o jogo?
É esperado um jogo com mais de 2 gols, considerando o forte ataque do Palmeiras e a fragilidade defensiva do Juventude.
Recado do Autor
**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.
* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.
** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.
Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!
Artigos Relacionados
- Veja os melhores Palpites de Futebol
- Melhores jogos de placar exato hoje
- Palpite em apostas Under/Over