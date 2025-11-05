Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras x Santos: Palpite, Escalações e Onde Assistir

Palpite Palmeiras x Santos - Brasileirão - 06/11/2025

Confira o palpite Palmeiras x Santos pelo Brasileirão! Veja Palmeiras x Santos hoje, escalações, estatísticas e melhores odds para apostar
O clássico Palmeiras x Santos fecha a 32ª rodada do Brasileirão Série A 2025 com clima de decisão. A bola rola na quinta-feira (06/11), às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo.

O Verdão quer manter a liderança e ampliar a vantagem sobre o Flamengo, enquanto o Peixe luta para se afastar da zona de rebaixamento e garantir tranquilidade nas últimas rodadas.

Acompanhe a seguir o palpite Palmeiras x Santos, com as escalações atualizadas, estatísticas do confronto e as melhores odds disponíveis na Luva Bet, uma das melhores casas de apostas do país.

Melhores Odds para Palmeiras x Santos no Brasileirão

Enquanto o Verdão chega como favorito absoluto pela liderança do Brasileirão, o Peixe aposta na superação para surpreender fora de casa. Confira abaixo as principais cotações disponíveis:

Casa de ApostasVitória do PalmeirasEmpateVitória do SantosChance Dupla (X2)
Luva Bet1.344.458.232.87
Superbet1.404.658.003.00
F12.Bet1.354.196.862.65
Estrela Bet1.354.758.002.71
BetMGM1.404.608.502.75

Os 5 melhores palpites para Palmeiras x Santos

As partidas de Palmeiras x Santos costumam ser equilibradas e cheias de oportunidades para quem busca boas odds. Veja abaixo os palpites mais interessantes para este confronto:

  1. Primeiro gol – Palmeiras, com odds de 1.33 na Luva Bet
  2. Palmeiras vence o 1º tempo, com odds de 1.83 na Superbet
  3. Over 2.5 gols, com odds de 1.81 na F12.Bet
  4. Empate anula aposta – Palmeiras, com odds de 1.11 na Estrela Bet
  5. Gol do Neymar a qualquer momento, com odds de 18.00 na BetMGM

Detalhes dos 5 melhores palpites

A seguir, explico por que cada um desses 5 palpites de Palmeiras x Santos se destaca com base em estatísticas, desempenho recente, perfil das equipes e classificações de Palmeiras x Santos..

Palpite 1: Primeiro gol – Palmeiras

O Verdão tem o costume de sair na frente: marcou o primeiro gol em 6 dos últimos 7 jogos, e venceu 8 das últimas 9 partidas em casa.

O ataque com Rony e Endrick é agressivo desde os minutos iniciais, e o time de Abel Ferreira costuma pressionar alto no Allianz Parque.



Já o Santos sofreu o primeiro gol em 6 de 7 jogos recentes, o que reforça a tendência.


Palpite 2: Palmeiras vence o 1º tempo

Com 52,5% de posse de bola média e 5,3 finalizações certas por jogo, o Palmeiras domina as ações logo no início.

O Santos, por outro lado, perdeu o 1º tempo em 6 dos 7 jogos fora de casa, mostrando fragilidade defensiva.



A força do meio com E. Martínez e J. López garante volume ofensivo para o Verdão abrir vantagem cedo.


Palpite 3: Over 2.5 gols

As partidas de Palmeiras x Santos costumam ser movimentadas: 7 dos últimos 9 confrontos tiveram mais de 2.5 gols.

O Palmeiras tem média de 1.8 gols marcados por jogo, enquanto o Santos sofre 1.4 por partida, o que eleva o potencial ofensivo do duelo.



Ambos os times têm defesas instáveis e atacantes decisivos, ideal para o mercado Over de gols.


Palpite 4: Empate anula aposta – Palmeiras

Esse palpite oferece segurança. O Verdão está invicto há 3 partidas e venceu 71% dos jogos quando as odds estão próximas de 1.40, segundo o Sofascore.



Mesmo se o Santos endurecer o jogo, o Palmeiras tem elenco superior, melhor média de finalizações e 11 clean sheets, bons motivos para minimizar riscos com o “empate anula”.


Palpite 5: Gol do Neymar a qualquer momento

Neymar tem seu impacto ofensivo imediato. Ele é o cobrador oficial de faltas e pênaltis e participou diretamente de gols em 5 dos últimos 7 jogos.



Diante de um Santos que cede 3.8 chutes no alvo por jogo, a probabilidade de o camisa 10 balançar as redes é alta, especialmente jogando no Allianz Parque.


Outros mercados para apostar em Palmeiras x Santos


Estatísticas relevantes sobre o confronto

Nos últimos cinco encontros entre Palmeiras x Santos, o Verdão levou ampla vantagem, vencendo 4 partidas, enquanto o Peixe triunfou apenas uma vez. Confira abaixo as estatísticas para os palpites de futebol entre Palmeiras x Santos:

EstatísticaPalmeirasSantosMédia Geral
Gols marcados por jogo1.81.01.4
Gols sofridos por jogo0.91.41.15
Finalizações certas/jogo5.33.84.55
Posse de bola (%)52.550.251.35
Escanteios por jogo6.47.06.7
Cartões amarelos/jogo2.02.72.35

Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes

Nos últimos cinco duelos oficiais, o palpite Palmeiras foi vencedor em quatro oportunidades, mostrando superioridade ofensiva e consistência tática. Veja o retrospecto recente:

  • Santos 1 x 2 Palmeiras – Campeonato Paulista – 22/09/2025;
  • Palmeiras 2 x 0 Santos – Campeonato Paulista – 07/04/2024;
  • Santos 1 x 0 Palmeiras – Campeonato Paulista – 31/03/2024;
  • Palmeiras 2 x 1 Santos – Campeonato Paulista – 28/01/2024;
  • Palmeiras 1 x 2 Santos – Brasileirão Série A – 08/10/2023.

Escalações das equipes para o Brasileirão

As duas equipes chegam ao clássico Palmeiras x Santos com formações espelhadas no 4-2-3-1, buscando equilíbrio entre posse e intensidade ofensiva.

O Verdão tenta manter o padrão de jogo mesmo com desfalques importantes, enquanto o Peixe aposta na velocidade para surpreender fora de casa. Acompanhe escalações de Palmeiras x Santos para apostar mais informado nas melhores casas de apostas:

Palmeiras

O time de Abel Ferreira deve dominar as ações com forte presença no meio e intensidade nos corredores. Mesmo sem Weverton e Aníbal Moreno, o Verdão segue com elenco sólido e ofensivo, liderado por Endrick e L. Gómez.

  • Goleiro: C. Miguel;
  • Defensores: Khellven, Murilo, Gustavo Goméz e Piquerez;
  • Meio-campistas: E. Martínez, A. Pereira, Maurício, J. López e F. Anderson;
  • Atacantes: V. Roque.

Desfalques: Vitor Figueiredo, Lucas Evangelista, Paulinho, Weverton, Aníbal Moreno (suspenso).

Santos

Sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, o Santos deve manter a compactação defensiva e explorar as transições rápidas. A ausência de Luan Peres e Mayke exige improvisações, mas a equipe conta com o talento de R. Guilherme e J. Díaz para gerar perigo.

  • Goleiro: G. Brazão;
  • Defensores: G. Escobar, A. Duarte, A. Frías e L. Vinícius;
  • Meio-campistas: Z. Rafael, A. Barreal, Guilherme, J. Schmidt e B. Rollheiser;
  • Atacantes: L. Díaz.

Desfalques: Mayke (lesão) e Luan Peres (suspenso).

Momento dos Times

Palmeiras – É vencer para continuar líder

O Verdão vive ótimo momento e chega embalado pela vitória sobre o Juventude, que consolidou sua liderança no Brasileirão com 65 pontos.

Com o melhor ataque da competição (55 gols marcados) e média de 1.8 por jogo, o palpite Palmeiras segue como o mais seguro da rodada.

O time aposta no entrosamento entre Maurício e Vitor Roque, além da solidez defensiva que garantiu 11 jogos sem sofrer gols na temporada.



Últimos resultados do Palmeiras

  • Juventude 0 x 2 Palmeiras – Brasileirão Série A – 02/11/2025;
  • Palmeiras 4 x 0 LDU – Copa Libertadores – 30/10/2025;
  • Palmeiras 0 x 0 Cruzeiro – Brasileirão Série A – 26/10/2025;
  • LDU 3 x 0 Palmeiras – Copa Libertadores – 23/10/2025;
  • Flamengo 3 x 2 Palmeiras – Brasileirão Série A – 19/10/2025.

Santos – A coisa está feia

O Santos vive uma fase delicada no Brasileirão e está novamente próximo da zona de rebaixamento, com 33 pontos e saldo negativo de -12.

A equipe tem oscilado muito, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o que torna o clássico contra o Palmeiras decisivo para respirar na tabela.

Sem Luan Peres (suspenso) e Mayke (lesionado), o técnico Juan Pablo Vojvoda tenta reorganizar o sistema defensivo, que sofreu 43 gols em 31 partidas. O destaque tem sido Julian Díaz, responsável por cinco gols recentes e peça-chave na transição ofensiva.



Últimos resultados do Santos

  • Santos 1 x 1 Fortaleza – Brasileirão – 01/11/2025;
  • Botafogo 2 x 2 Santos – Brasileirão – 26/10/2025;
  • Santos 0 x 1 Vitória – Brasileirão – 20/10/2025;
  • Santos 3 x 1 Corinthians – Brasileirão – 15/10/2025;
  • Ceará 3 x 0 Santos – Brasileirão – 05/10/2025.

Classificação e Próximos Jogos do Brasileirão

A tabela atualizada do Campeonato Brasileiro mostra o Palmeiras na liderança isolada com 65 pontos, seguido de perto pelo Flamengo, que soma 64.

A disputa pelo título segue acirrada, enquanto a briga contra o rebaixamento esquenta, Santos e Vitória estão separados por apenas dois pontos, mostrando como cada rodada tem peso decisivo.

O Brasileirão chega à reta final com confrontos diretos importantes, e Palmeiras x Santos promete ser um dos mais aguardados da rodada, reunindo objetivos opostos.

Tabela atualizada do Campeonato


Próximas partidas do Brasileirão

  • Sport Recife x Juventude – 05/11/2025 – 19h00;
  • Vitória x Internacional – 05/11/2025 – 19h00;
  • RB Bragantino x Corinthians – 05/11/2025 – 19h00;
  • Botafogo x Vasco - 05/11/2025 – 19h30;
  • Grêmio x Cruzeiro – 05/11/2025 – 20h00;
  • Atlético-MG x Bahia – 05/11/2025 – 20h00;
  • São Paulo x Flamengo – 05/11/2025 – 21h30;
  • Fluminense x Mirassol – 06/11/2025 – 19h30;
  • Ceará x Fortaleza – 06/11/2025 – 20h00.




Perguntas Frequentes

Onde ocorrerá o jogo entre Palmeiras x Santos pelo Brasileirão?

A partida entre Palmeiras x Santos acontece no Allianz Parque, em São Paulo, nesta quinta-feira, 06/11/2025, às 21h30 (horário de Brasília). O confronto será transmitido ao vivo pelo Globoplay e marca o encerramento da 32ª rodada do Brasileirão Betano.

Quem é o favorito a vencer?

O Palmeiras chega como o grande favorito. Líder da competição com 65 pontos e forte desempenho como mandante, o Verdão venceu quatro dos últimos cinco jogos em casa. O Santos, por outro lado, luta para se afastar do Z4 e enfrenta dificuldades fora de casa.

Quantos gols deve ter o jogo?

Com base no histórico recente e nas médias das duas equipes, a expectativa é de mais de 2.5 gols. Os últimos duelos entre Palmeiras x Santos tiveram placares movimentados, quatro dos cinco confrontos anteriores terminaram com ao menos três gols marcados.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

