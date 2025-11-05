Palmeiras x Santos: Palpite, Escalações e Onde Assistir

Palpite Palmeiras x Santos - Brasileirão - 06/11/2025Confira o palpite Palmeiras x Santos pelo Brasileirão! Veja Palmeiras x Santos hoje, escalações, estatísticas e melhores odds para apostar
O clássico Palmeiras x Santos fecha a 32ª rodada do Brasileirão Série A 2025 com clima de decisão. A bola rola na quinta-feira (06/11), às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo.
O Verdão quer manter a liderança e ampliar a vantagem sobre o Flamengo, enquanto o Peixe luta para se afastar da zona de rebaixamento e garantir tranquilidade nas últimas rodadas.
Acompanhe a seguir o palpite Palmeiras x Santos, com as escalações atualizadas, estatísticas do confronto e as melhores odds disponíveis na Luva Bet, uma das melhores casas de apostas do país.
Melhores Odds para Palmeiras x Santos no Brasileirão
Enquanto o Verdão chega como favorito absoluto pela liderança do Brasileirão, o Peixe aposta na superação para surpreender fora de casa. Confira abaixo as principais cotações disponíveis:
|Casa de Apostas
|Vitória do Palmeiras
|Empate
|Vitória do Santos
|Chance Dupla (X2)
|Luva Bet
|1.34
|4.45
|8.23
|2.87
|Superbet
|1.40
|4.65
|8.00
|3.00
|F12.Bet
|1.35
|4.19
|6.86
|2.65
|Estrela Bet
|1.35
|4.75
|8.00
|2.71
|BetMGM
|1.40
|4.60
|8.50
|2.75
Os 5 melhores palpites para Palmeiras x Santos
As partidas de Palmeiras x Santos costumam ser equilibradas e cheias de oportunidades para quem busca boas odds. Veja abaixo os palpites mais interessantes para este confronto:
- Primeiro gol – Palmeiras, com odds de 1.33 na Luva Bet
- Palmeiras vence o 1º tempo, com odds de 1.83 na Superbet
- Over 2.5 gols, com odds de 1.81 na F12.Bet
- Empate anula aposta – Palmeiras, com odds de 1.11 na Estrela Bet
- Gol do Neymar a qualquer momento, com odds de 18.00 na BetMGM
Detalhes dos 5 melhores palpites
A seguir, explico por que cada um desses 5 palpites de Palmeiras x Santos se destaca com base em estatísticas, desempenho recente, perfil das equipes e classificações de Palmeiras x Santos..
Palpite 1: Primeiro gol – Palmeiras
O Verdão tem o costume de sair na frente: marcou o primeiro gol em 6 dos últimos 7 jogos, e venceu 8 das últimas 9 partidas em casa.
O ataque com Rony e Endrick é agressivo desde os minutos iniciais, e o time de Abel Ferreira costuma pressionar alto no Allianz Parque.
>> Aposte com Odds de 1.33 na Luva Bet
Já o Santos sofreu o primeiro gol em 6 de 7 jogos recentes, o que reforça a tendência.
Palpite 2: Palmeiras vence o 1º tempo
Com 52,5% de posse de bola média e 5,3 finalizações certas por jogo, o Palmeiras domina as ações logo no início.
O Santos, por outro lado, perdeu o 1º tempo em 6 dos 7 jogos fora de casa, mostrando fragilidade defensiva.
>> Aposte com Odds de 1.83 na Superbet
A força do meio com E. Martínez e J. López garante volume ofensivo para o Verdão abrir vantagem cedo.
Palpite 3: Over 2.5 gols
As partidas de Palmeiras x Santos costumam ser movimentadas: 7 dos últimos 9 confrontos tiveram mais de 2.5 gols.
O Palmeiras tem média de 1.8 gols marcados por jogo, enquanto o Santos sofre 1.4 por partida, o que eleva o potencial ofensivo do duelo.
>> Aposte com Odds de 1.81 na F12.Bet
Ambos os times têm defesas instáveis e atacantes decisivos, ideal para o mercado Over de gols.
Palpite 4: Empate anula aposta – Palmeiras
Esse palpite oferece segurança. O Verdão está invicto há 3 partidas e venceu 71% dos jogos quando as odds estão próximas de 1.40, segundo o Sofascore.
>> Aposte com Odds de 1.11 na Estrela Bet
Mesmo se o Santos endurecer o jogo, o Palmeiras tem elenco superior, melhor média de finalizações e 11 clean sheets, bons motivos para minimizar riscos com o “empate anula”.
Palpite 5: Gol do Neymar a qualquer momento
Neymar tem seu impacto ofensivo imediato. Ele é o cobrador oficial de faltas e pênaltis e participou diretamente de gols em 5 dos últimos 7 jogos.
>> Aposte com Odds de 18.00 na BetMGM
Diante de um Santos que cede 3.8 chutes no alvo por jogo, a probabilidade de o camisa 10 balançar as redes é alta, especialmente jogando no Allianz Parque.
Outros mercados para apostar em Palmeiras x Santos
Estatísticas relevantes sobre o confronto
Nos últimos cinco encontros entre Palmeiras x Santos, o Verdão levou ampla vantagem, vencendo 4 partidas, enquanto o Peixe triunfou apenas uma vez. Confira abaixo as estatísticas para os palpites de futebol entre Palmeiras x Santos:
|Estatística
|Palmeiras
|Santos
|Média Geral
|Gols marcados por jogo
|1.8
|1.0
|1.4
|Gols sofridos por jogo
|0.9
|1.4
|1.15
|Finalizações certas/jogo
|5.3
|3.8
|4.55
|Posse de bola (%)
|52.5
|50.2
|51.35
|Escanteios por jogo
|6.4
|7.0
|6.7
|Cartões amarelos/jogo
|2.0
|2.7
|2.35
Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes
Nos últimos cinco duelos oficiais, o palpite Palmeiras foi vencedor em quatro oportunidades, mostrando superioridade ofensiva e consistência tática. Veja o retrospecto recente:
- Santos 1 x 2 Palmeiras – Campeonato Paulista – 22/09/2025;
- Palmeiras 2 x 0 Santos – Campeonato Paulista – 07/04/2024;
- Santos 1 x 0 Palmeiras – Campeonato Paulista – 31/03/2024;
- Palmeiras 2 x 1 Santos – Campeonato Paulista – 28/01/2024;
- Palmeiras 1 x 2 Santos – Brasileirão Série A – 08/10/2023.
Escalações das equipes para o Brasileirão
As duas equipes chegam ao clássico Palmeiras x Santos com formações espelhadas no 4-2-3-1, buscando equilíbrio entre posse e intensidade ofensiva.
O Verdão tenta manter o padrão de jogo mesmo com desfalques importantes, enquanto o Peixe aposta na velocidade para surpreender fora de casa. Acompanhe escalações de Palmeiras x Santos para apostar mais informado nas melhores casas de apostas:
Palmeiras
O time de Abel Ferreira deve dominar as ações com forte presença no meio e intensidade nos corredores. Mesmo sem Weverton e Aníbal Moreno, o Verdão segue com elenco sólido e ofensivo, liderado por Endrick e L. Gómez.
- Goleiro: C. Miguel;
- Defensores: Khellven, Murilo, Gustavo Goméz e Piquerez;
- Meio-campistas: E. Martínez, A. Pereira, Maurício, J. López e F. Anderson;
- Atacantes: V. Roque.
Desfalques: Vitor Figueiredo, Lucas Evangelista, Paulinho, Weverton, Aníbal Moreno (suspenso).
Santos
Sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, o Santos deve manter a compactação defensiva e explorar as transições rápidas. A ausência de Luan Peres e Mayke exige improvisações, mas a equipe conta com o talento de R. Guilherme e J. Díaz para gerar perigo.
- Goleiro: G. Brazão;
- Defensores: G. Escobar, A. Duarte, A. Frías e L. Vinícius;
- Meio-campistas: Z. Rafael, A. Barreal, Guilherme, J. Schmidt e B. Rollheiser;
- Atacantes: L. Díaz.
Desfalques: Mayke (lesão) e Luan Peres (suspenso).
Momento dos Times
Palmeiras – É vencer para continuar líder
O Verdão vive ótimo momento e chega embalado pela vitória sobre o Juventude, que consolidou sua liderança no Brasileirão com 65 pontos.
Com o melhor ataque da competição (55 gols marcados) e média de 1.8 por jogo, o palpite Palmeiras segue como o mais seguro da rodada.
O time aposta no entrosamento entre Maurício e Vitor Roque, além da solidez defensiva que garantiu 11 jogos sem sofrer gols na temporada.
>> Confira mais previsões para apostar no Palmeiras hoje
Últimos resultados do Palmeiras
- Juventude 0 x 2 Palmeiras – Brasileirão Série A – 02/11/2025;
- Palmeiras 4 x 0 LDU – Copa Libertadores – 30/10/2025;
- Palmeiras 0 x 0 Cruzeiro – Brasileirão Série A – 26/10/2025;
- LDU 3 x 0 Palmeiras – Copa Libertadores – 23/10/2025;
- Flamengo 3 x 2 Palmeiras – Brasileirão Série A – 19/10/2025.
Santos – A coisa está feia
O Santos vive uma fase delicada no Brasileirão e está novamente próximo da zona de rebaixamento, com 33 pontos e saldo negativo de -12.
A equipe tem oscilado muito, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o que torna o clássico contra o Palmeiras decisivo para respirar na tabela.
Sem Luan Peres (suspenso) e Mayke (lesionado), o técnico Juan Pablo Vojvoda tenta reorganizar o sistema defensivo, que sofreu 43 gols em 31 partidas. O destaque tem sido Julian Díaz, responsável por cinco gols recentes e peça-chave na transição ofensiva.
>> Confira mais previsões para apostar no Santos hoje
Últimos resultados do Santos
- Santos 1 x 1 Fortaleza – Brasileirão – 01/11/2025;
- Botafogo 2 x 2 Santos – Brasileirão – 26/10/2025;
- Santos 0 x 1 Vitória – Brasileirão – 20/10/2025;
- Santos 3 x 1 Corinthians – Brasileirão – 15/10/2025;
- Ceará 3 x 0 Santos – Brasileirão – 05/10/2025.
Classificação e Próximos Jogos do Brasileirão
A tabela atualizada do Campeonato Brasileiro mostra o Palmeiras na liderança isolada com 65 pontos, seguido de perto pelo Flamengo, que soma 64.
A disputa pelo título segue acirrada, enquanto a briga contra o rebaixamento esquenta, Santos e Vitória estão separados por apenas dois pontos, mostrando como cada rodada tem peso decisivo.
O Brasileirão chega à reta final com confrontos diretos importantes, e Palmeiras x Santos promete ser um dos mais aguardados da rodada, reunindo objetivos opostos.
Tabela atualizada do Campeonato
Próximas partidas do Brasileirão
- Sport Recife x Juventude – 05/11/2025 – 19h00;
- Vitória x Internacional – 05/11/2025 – 19h00;
- RB Bragantino x Corinthians – 05/11/2025 – 19h00;
- Botafogo x Vasco - 05/11/2025 – 19h30;
- Grêmio x Cruzeiro – 05/11/2025 – 20h00;
- Atlético-MG x Bahia – 05/11/2025 – 20h00;
- São Paulo x Flamengo – 05/11/2025 – 21h30;
- Fluminense x Mirassol – 06/11/2025 – 19h30;
- Ceará x Fortaleza – 06/11/2025 – 20h00.
Melhores plataformas para apostar no Brasileirão
Perguntas Frequentes
Onde ocorrerá o jogo entre Palmeiras x Santos pelo Brasileirão?
A partida entre Palmeiras x Santos acontece no Allianz Parque, em São Paulo, nesta quinta-feira, 06/11/2025, às 21h30 (horário de Brasília). O confronto será transmitido ao vivo pelo Globoplay e marca o encerramento da 32ª rodada do Brasileirão Betano.
Quem é o favorito a vencer?
O Palmeiras chega como o grande favorito. Líder da competição com 65 pontos e forte desempenho como mandante, o Verdão venceu quatro dos últimos cinco jogos em casa. O Santos, por outro lado, luta para se afastar do Z4 e enfrenta dificuldades fora de casa.
Quantos gols deve ter o jogo?
Com base no histórico recente e nas médias das duas equipes, a expectativa é de mais de 2.5 gols. Os últimos duelos entre Palmeiras x Santos tiveram placares movimentados, quatro dos cinco confrontos anteriores terminaram com ao menos três gols marcados.
Recado do Autor
**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.
* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.
** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.
Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!
