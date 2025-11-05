Palmeiras x Santos: Palpite, Escalações e Onde Assistir

Confira o palpite Palmeiras x Santos pelo Brasileirão! Veja Palmeiras x Santos hoje, escalações, estatísticas e melhores odds para apostar

O clássico Palmeiras x Santos fecha a 32ª rodada do Brasileirão Série A 2025 com clima de decisão. A bola rola na quinta-feira (06/11), às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo.



O Verdão quer manter a liderança e ampliar a vantagem sobre o Flamengo, enquanto o Peixe luta para se afastar da zona de rebaixamento e garantir tranquilidade nas últimas rodadas.



Acompanhe a seguir o palpite Palmeiras x Santos, com as escalações atualizadas, estatísticas do confronto e as melhores odds disponíveis na Luva Bet, uma das melhores casas de apostas do país.



Melhores Odds para Palmeiras x Santos no Brasileirão



Enquanto o Verdão chega como favorito absoluto pela liderança do Brasileirão, o Peixe aposta na superação para surpreender fora de casa. Confira abaixo as principais cotações disponíveis:



Casa de Apostas Vitória do Palmeiras Empate Vitória do Santos Chance Dupla (X2) Luva Bet 1.34 4.45 8.23 2.87 Superbet 1.40 4.65 8.00 3.00 F12.Bet 1.35 4.19 6.86 2.65 Estrela Bet 1.35 4.75 8.00 2.71 BetMGM 1.40 4.60 8.50 2.75

Os 5 melhores palpites para Palmeiras x Santos



As partidas de Palmeiras x Santos costumam ser equilibradas e cheias de oportunidades para quem busca boas odds. Veja abaixo os palpites mais interessantes para este confronto:



Detalhes dos 5 melhores palpites



A seguir, explico por que cada um desses 5 palpites de Palmeiras x Santos se destaca com base em estatísticas, desempenho recente, perfil das equipes e classificações de Palmeiras x Santos..



Palpite 1: Primeiro gol – Palmeiras



O Verdão tem o costume de sair na frente: marcou o primeiro gol em 6 dos últimos 7 jogos, e venceu 8 das últimas 9 partidas em casa.



O ataque com Rony e Endrick é agressivo desde os minutos iniciais, e o time de Abel Ferreira costuma pressionar alto no Allianz Parque.



>> Aposte com Odds de 1.33 na Luva Bet



Já o Santos sofreu o primeiro gol em 6 de 7 jogos recentes, o que reforça a tendência.







Palpite 2: Palmeiras vence o 1º tempo



Com 52,5% de posse de bola média e 5,3 finalizações certas por jogo, o Palmeiras domina as ações logo no início.



O Santos, por outro lado, perdeu o 1º tempo em 6 dos 7 jogos fora de casa, mostrando fragilidade defensiva.



>> Aposte com Odds de 1.83 na Superbet



A força do meio com E. Martínez e J. López garante volume ofensivo para o Verdão abrir vantagem cedo.







Palpite 3: Over 2.5 gols



As partidas de Palmeiras x Santos costumam ser movimentadas: 7 dos últimos 9 confrontos tiveram mais de 2.5 gols.



O Palmeiras tem média de 1.8 gols marcados por jogo, enquanto o Santos sofre 1.4 por partida, o que eleva o potencial ofensivo do duelo.



>> Aposte com Odds de 1.81 na F12.Bet



Ambos os times têm defesas instáveis e atacantes decisivos, ideal para o mercado Over de gols.







Palpite 4: Empate anula aposta – Palmeiras



Esse palpite oferece segurança. O Verdão está invicto há 3 partidas e venceu 71% dos jogos quando as odds estão próximas de 1.40, segundo o Sofascore.



>> Aposte com Odds de 1.11 na Estrela Bet



Mesmo se o Santos endurecer o jogo, o Palmeiras tem elenco superior, melhor média de finalizações e 11 clean sheets, bons motivos para minimizar riscos com o “empate anula”.







Palpite 5: Gol do Neymar a qualquer momento



Neymar tem seu impacto ofensivo imediato. Ele é o cobrador oficial de faltas e pênaltis e participou diretamente de gols em 5 dos últimos 7 jogos.



>> Aposte com Odds de 18.00 na BetMGM



Diante de um Santos que cede 3.8 chutes no alvo por jogo, a probabilidade de o camisa 10 balançar as redes é alta, especialmente jogando no Allianz Parque.







Outros mercados para apostar em Palmeiras x Santos







Estatísticas relevantes sobre o confronto



Nos últimos cinco encontros entre Palmeiras x Santos, o Verdão levou ampla vantagem, vencendo 4 partidas, enquanto o Peixe triunfou apenas uma vez. Confira abaixo as estatísticas para os palpites de futebol entre Palmeiras x Santos:



Estatística Palmeiras Santos Média Geral Gols marcados por jogo 1.8 1.0 1.4 Gols sofridos por jogo 0.9 1.4 1.15 Finalizações certas/jogo 5.3 3.8 4.55 Posse de bola (%) 52.5 50.2 51.35 Escanteios por jogo 6.4 7.0 6.7 Cartões amarelos/jogo 2.0 2.7 2.35

Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Nos últimos cinco duelos oficiais, o palpite Palmeiras foi vencedor em quatro oportunidades, mostrando superioridade ofensiva e consistência tática. Veja o retrospecto recente:



Santos 1 x 2 Palmeiras – Campeonato Paulista – 22/09/2025;



Palmeiras 2 x 0 Santos – Campeonato Paulista – 07/04/2024;



Santos 1 x 0 Palmeiras – Campeonato Paulista – 31/03/2024;



Palmeiras 2 x 1 Santos – Campeonato Paulista – 28/01/2024;



Palmeiras 1 x 2 Santos – Brasileirão Série A – 08/10/2023.



Escalações das equipes para o Brasileirão



As duas equipes chegam ao clássico Palmeiras x Santos com formações espelhadas no 4-2-3-1, buscando equilíbrio entre posse e intensidade ofensiva.



O Verdão tenta manter o padrão de jogo mesmo com desfalques importantes, enquanto o Peixe aposta na velocidade para surpreender fora de casa. Acompanhe escalações de Palmeiras x Santos para apostar mais informado nas melhores casas de apostas:



Palmeiras



O time de Abel Ferreira deve dominar as ações com forte presença no meio e intensidade nos corredores. Mesmo sem Weverton e Aníbal Moreno, o Verdão segue com elenco sólido e ofensivo, liderado por Endrick e L. Gómez.



Goleiro: C. Miguel;



Defensores: Khellven, Murilo, Gustavo Goméz e Piquerez;



Meio-campistas: E. Martínez, A. Pereira, Maurício, J. López e F. Anderson;



Atacantes: V. Roque.



Desfalques: Vitor Figueiredo, Lucas Evangelista, Paulinho, Weverton, Aníbal Moreno (suspenso).



Santos



Sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, o Santos deve manter a compactação defensiva e explorar as transições rápidas. A ausência de Luan Peres e Mayke exige improvisações, mas a equipe conta com o talento de R. Guilherme e J. Díaz para gerar perigo.



Goleiro: G. Brazão;



Defensores: G. Escobar, A. Duarte, A. Frías e L. Vinícius;



Meio-campistas: Z. Rafael, A. Barreal, Guilherme, J. Schmidt e B. Rollheiser;



Atacantes: L. Díaz.



Desfalques: Mayke (lesão) e Luan Peres (suspenso).



Momento dos Times



Palmeiras – É vencer para continuar líder



O Verdão vive ótimo momento e chega embalado pela vitória sobre o Juventude, que consolidou sua liderança no Brasileirão com 65 pontos.



Com o melhor ataque da competição (55 gols marcados) e média de 1.8 por jogo, o palpite Palmeiras segue como o mais seguro da rodada.



O time aposta no entrosamento entre Maurício e Vitor Roque, além da solidez defensiva que garantiu 11 jogos sem sofrer gols na temporada.



>> Confira mais previsões para apostar no Palmeiras hoje



Últimos resultados do Palmeiras



Juventude 0 x 2 Palmeiras – Brasileirão Série A – 02/11/2025;



Palmeiras 4 x 0 LDU – Copa Libertadores – 30/10/2025;



Palmeiras 0 x 0 Cruzeiro – Brasileirão Série A – 26/10/2025;



LDU 3 x 0 Palmeiras – Copa Libertadores – 23/10/2025;



Flamengo 3 x 2 Palmeiras – Brasileirão Série A – 19/10/2025.



Santos – A coisa está feia



O Santos vive uma fase delicada no Brasileirão e está novamente próximo da zona de rebaixamento, com 33 pontos e saldo negativo de -12.



A equipe tem oscilado muito, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o que torna o clássico contra o Palmeiras decisivo para respirar na tabela.



Sem Luan Peres (suspenso) e Mayke (lesionado), o técnico Juan Pablo Vojvoda tenta reorganizar o sistema defensivo, que sofreu 43 gols em 31 partidas. O destaque tem sido Julian Díaz, responsável por cinco gols recentes e peça-chave na transição ofensiva.



>> Confira mais previsões para apostar no Santos hoje



Últimos resultados do Santos



Santos 1 x 1 Fortaleza – Brasileirão – 01/11/2025;



Botafogo 2 x 2 Santos – Brasileirão – 26/10/2025;



Santos 0 x 1 Vitória – Brasileirão – 20/10/2025;



Santos 3 x 1 Corinthians – Brasileirão – 15/10/2025;



Ceará 3 x 0 Santos – Brasileirão – 05/10/2025.



Classificação e Próximos Jogos do Brasileirão



A tabela atualizada do Campeonato Brasileiro mostra o Palmeiras na liderança isolada com 65 pontos, seguido de perto pelo Flamengo, que soma 64.



A disputa pelo título segue acirrada, enquanto a briga contra o rebaixamento esquenta, Santos e Vitória estão separados por apenas dois pontos, mostrando como cada rodada tem peso decisivo.



O Brasileirão chega à reta final com confrontos diretos importantes, e Palmeiras x Santos promete ser um dos mais aguardados da rodada, reunindo objetivos opostos.



Tabela atualizada do Campeonato







Próximas partidas do Brasileirão



Sport Recife x Juventude – 05/11/2025 – 19h00;



Vitória x Internacional – 05/11/2025 – 19h00;



RB Bragantino x Corinthians – 05/11/2025 – 19h00;



Botafogo x Vasco - 05/11/2025 – 19h30;



Grêmio x Cruzeiro – 05/11/2025 – 20h00;



Atlético-MG x Bahia – 05/11/2025 – 20h00;



São Paulo x Flamengo – 05/11/2025 – 21h30;



Fluminense x Mirassol – 06/11/2025 – 19h30;



Ceará x Fortaleza – 06/11/2025 – 20h00.



Melhores plataformas para apostar no Brasileirão







Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Palmeiras x Santos pelo Brasileirão?



A partida entre Palmeiras x Santos acontece no Allianz Parque, em São Paulo, nesta quinta-feira, 06/11/2025, às 21h30 (horário de Brasília). O confronto será transmitido ao vivo pelo Globoplay e marca o encerramento da 32ª rodada do Brasileirão Betano.



Quem é o favorito a vencer?



O Palmeiras chega como o grande favorito. Líder da competição com 65 pontos e forte desempenho como mandante, o Verdão venceu quatro dos últimos cinco jogos em casa. O Santos, por outro lado, luta para se afastar do Z4 e enfrenta dificuldades fora de casa.



Quantos gols deve ter o jogo?



Com base no histórico recente e nas médias das duas equipes, a expectativa é de mais de 2.5 gols. Os últimos duelos entre Palmeiras x Santos tiveram placares movimentados, quatro dos cinco confrontos anteriores terminaram com ao menos três gols marcados.



Recado do Autor



**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!



Artigos relacionados

