2º turno ao vivo: dia de votação em Fortaleza, Caucaia e pelo Brasil

Segundo turno das eleições 2024 para prefeito ocorre neste domingo, dia 27 de outubro (27/10) Crédito: FERNANDA BARROS

O segundo turno das eleições municipais de 2024 para prefeito ocorre neste domingo, dia 27 de outubro (27/10). Ao todo, conforme divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), são 51 cidades do Brasil que terão 2º turno nesse pleito. Acompanhe ao vivo o dia de votação em Fortaleza, Caucaia e pelo Brasil Você acompanha aqui a cobertura completa e em tempo real do dia de votação para prefeito pelo País, a partir do início da manhã do domingo, 27.

Horário da votação para prefeito A votação inicia às 8 horas, no horário oficial de Brasília, e tem fim às 17 horas do mesmo dia.

Como saber o local de votação

No último mês, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) informou a mudança na localização de 1.716 seções eleitorais em todo o Estado. Antes de votar, é indicado que o eleitor confira seu local de votação e se ele permanece o mesmo ou se foi alterado. Há algumas formas de consulta, sendo as mais indicadas via site, por aplicativo ou por telefone. Além disso, eleitores que não estiverem em suas cidades no primeiro e segundo turnos das eleições de outubro não poderão votar neste ano, pois não há possibilidade de "voto em trânsito" em pleitos municipais.

Para verificar sua seção atualizada siga o passo a passo: Pelo site: Busque “TRE Ceará” no seu navegador ou clique no seguinte endereço: https://www.tre-ce.jus.br/#/

A imagem abaixo deverá aparecer como página inicial. Na parte superior da tela, selecione a aba de “Serviços eleitorais”. Localize o tópico “título e local de votação” no final da página e selecione. Role a tela até o item “8. Onde votar”. Caso tenha o título digital, insira as mesmas informações de login - nome, número do título ou CPF, nome da mãe e data de nascimento - nos campos solicitados para encontrar seu local de votação. Pelo aplicativo E-título: Baixe o aplicativo por meio do link: https://www.tse.jus.br/servicos-eleitorais/servicos/aplicativo-e-titulo

Preencha os dados solicitados para cadastro no aplicativo. Localize a área “onde votar” logo na tela inicial do aplicativo e clique na opção para ter acesso. Pelo Disque Eleitor O TRE disponibiliza o número 148, de segunda à sexta, das 8h às 14h para atendimentos gratuitos exclusivos aos eleitores.

O Disque Eleitor está disponível para auxiliar a população em qualquer dúvida sobre as eleições municipais, seja o endereço da sua seção ou o esclarecimento de dúvidas sobre a situação do seu título. Além disso, por meio dele é possível agendar atendimentos presenciais nos Cartórios Eleitorais ou nas Centrais de Atendimento do Estado. Documentação para votar nas eleições 2024 É necessário apresentar um documento com foto para se identificar na seção eleitoral. Além do título de eleitor, os documentos válidos na hora de votar são:

carteira de identidade (Registro Geral ou RG)

identidade social (no caso de pessoas trans e travestis)

passaporte

certificado de reservista (para homens que prestaram serviços militares na reserva)

carteira de trabalho ou de categoria profissional reconhecida por lei

carteira nacional de habilitação (CNH)

aplicativo e-Título (para quem já tem biometria cadastrada) Já certidões de casamento ou de nascimento, por não possuírem foto, não serão aceitas como documentos de identificação. A Justiça Eleitoral informou também que não será aceito, no momento do voto, a apresentação da carteira de trabalho digital, de acordo com Resolução TSE nº 23.736/2024, que rege os atos do processo eleitoral. Os documentos listados poderão ser exibidos também na versão digital, exceto a carteira de trabalho digital. É necessário que apresente, na seção eleitoral, apenas um documento de identificação oficial com foto.



Justificativa de ausência nas eleições 2024 Para justificar a ausência no dia da votação, o cidadão pode utilizar o aplicativo e-Título ou preencher e entregar o formulário “Requerimento de Justificativa Eleitoral” (RJE) em um dos locais destinados ao recebimento.

No caso da entrega do RJE, o eleitor deve apresentar um documento oficial de identificação com foto no local de votação ou de recepção das justificativas. De acordo com o TSE, o formulário pode ser obtido nas unidades de atendimento da Justiça Eleitoral (cartórios eleitorais, postos e centrais de atendimento), nos portais do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais e, no dia do pleito, nos locais de votação ou de justificativa, e em outros locais previamente autorizados pela Justiça Eleitoral.