Eleições 2024: o que acontece em caso de empate numérico?

FORTALEZA-CE, BRASIL, 25-09-2024: Preparação das urnas eletrônicas. TRE. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

Cerca de 33 milhões de eleitores de 51 municípios, incluindo 15 capitais, vão às urnas neste domingo, 27, para votar no segundo turno das eleições para prefeito. Mas, afinal, você sabe o que acontece em caso de empate numérico entre os candidatos? O Código Eleitoral prevê, no artigo 110, que em caso de empate, o candidato mais velho é eleito. “Em caso de empate, haver-se-á por eleito o candidato mais idoso”, afirma a legislação. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O empate numérico é diferente do empate técnico. Politicamente usado em pesquisas eleitorais, o termo “empate técnico” é utilizado para se referir a candidatos com o mesmo percentual de intenções de voto ou que apresentem diferença menor do que a margem de erro.

Ceará já registrou caso de empate numérico em 2016 Embora improvável, casos com empate numérico podem acontecer, como, por exemplo, no município cearense Cariús, 421,4 km de Fortaleza, onde os candidatos Nizo Costa (PMB) e Iran Ferreira (PSDB) protagonizaram um fato inédito no Ceará, registrando 5.811 votos cada. Por ser cinco anos mais velho, Iran conquistou a prefeitura municipal. Na cidade de Caraúbas, interior da Paraíba, em 2020 o prefeito Silvano Dudu (União Brasil) e seu adversário Nerivan (MDB) registraram igualmente 1.761 votos cada um, conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O prefeito Silvano Dudu conquistou a reeleição levando em conta o critério de idade, respeitando a legislação eleitoral. Dudu tinha 52 anos, enquanto Nerivan estava a uma semana de completar 35.