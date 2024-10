Até que horas pode votar no 2º turno das eleições? Veja horário

O segundo turno do pleito municipal irá acontecer neste domingo, 27 Crédito: FERNANDA BARROS

Neste domingo, 27, ocorrerá o segundo turno das eleições municipais 2024. Ao todo, 51 municípios, incluindo 15 capitais, passarão por este processo. Eleitores de Fortaleza e Caucaia terão passagem gratuita no 2º turno da eleição; CONFIRA

2º turno das Eleições 2024: até que horas pode votar? A votação terá início às 8 horas e será concluída às 17 horas, horário limite para a realização do voto.

No entanto, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o limite das 17 horas (horário de Brasília) terá uma exceção: se o eleitor estiver na fila nesse horário, ainda será autorizado a votar. Apenas aqueles que chegarem após o horário limite não poderão participar. No Ceará, apenas duas cidades terão segundo turno: Fortaleza e Caucaia. Na capital cearense, onde há 1,76 milhão de eleitores, o primeiro turno registrou a menor taxa de abstenção entre as capitais do país, com 15,52%, totalizando 274.619 eleitores que não votaram.