Polícia Militar pede reforço após aglomeração esperando Evandro Leitão

Polícia Militar denunciou aglomeração irregular no local onde vota o candidato Evandro Leitão (PT), ao redor do Centro Universitário Farias Brito

O excesso de pessoas ao redor do Centro Universitário Farias Brito, onde vota o candidato Evandro Leitão (PT), ocasionou o aumento do contingente policial no local, na manhã deste domingo, 27.

Na espera da chegada do candidato petista para votar, formou-se uma movimentação de eleitores, curiosos, imprensa e apoiadores do candidato petista.

Uma viatura da Polícia Militar denunciou o que considerou movimentação irregular e chamou outra viatura, o que fez com que haja cerca de 15 policiais no local.