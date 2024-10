Fortaleza terá ônibus gratuito no segundo turno da eleição

Fortaleza vai oferecer transporte público gratuito no segundo turno das eleições de 2024. Foi o que informou a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), vinculada à Prefeitura de Fortaleza. A gratuidade será ofertada a população entre as 5h e 18h do próximo domingo, 27, data da realização da segunda etapa do pleito municipal.

Segundo a empresa, no domingo, 6, primeiro turno das eleições, o transporte coletivo da cidade atendeu 207 mil passageiros. A gratuidade permite também o acesso a terminais de integração e estações de corredores de ônibus.

De acordo com a Etufor, a gratuidade facilita o deslocamento dos eleitores e reforça a participação. “O objetivo é facilitar o deslocamento no segundo turno, reforçando o compromisso com a participação cidadã, assim como ocorreu no primeiro turno”, divulgou a prefeitura por meio de nota.