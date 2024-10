Clima tenso: deputado do PT e eleitores de André batem boca e têm que ser contidos

Confusão em local de votação de Evandro Leitão (PT) Crédito: Sara Oliveira/O POVO

Os momentos de espera para a chegada para votar do candidato do PT para prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), foram tensos. Após aumento do contingente policial devido à aglomeração, um bate-boca envolvendo o deputado estadual De Assis Diniz (PT) e eleitores de André Fernandes (PL) foi registrado na manhã deste domingo, 27. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Durante a espera por Leitão, no Centro Universitário Farias Brito, um veículo com adesivos do candidato do PL passou pelo local buzinando e, aparentemente, fazendo provocações aos eleitores de Evandro, vestidos em sua maioria de vermelho.

De Assis Diniz irritou-se com a atitude e deu um tapa no capô do veículo, o que iniciou uma confusão. O parlamentar teve a camisa segurada por alguém com crachá da candidatura adversária, mas ambos foram contidos pelos policiais ali presentes. O também deputado estadual Guilherme Sampaio (PT) tratou de afastar o colega do local, mas logo Diniz voltou para o aguardo de seu candidato. Em nota, o parlamentar afirma que foi agredido verbalmente por um eleitor do adversário e se sentiu ofendido, chamando a PM para abordar o eleitor. Confira a nota na íntegra: