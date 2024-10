Eleitor sem biometria pode votar no 2º turno? Saiba como funciona

Desde 2008, o Tribunal Superior Eleitoral utiliza a biometria para identificar o eleitorado brasileiro. Em 2024, para as Eleições Municipais , 129 milhões de eleitores poderão utilizar o cadastro biométrico para se identificarem e acessarem as urnas eletrônicas. Mas aqueles que ainda não possuem o cadastro podem votar?

Neste domingo, 27, dia do 2º turno das Eleições Municipais 2024, basta apresentar o título de eleitor e um documento oficial com foto ao mesário da seção. Para isso, entretanto, é preciso estar com o título regularizado com a justiça eleitoral.

Documentos aceitos no dia da votação

Além do título de eleitor, é necessário apresentar um documento oficial com foto para identificação no dia da votação. Confira os que são aceitos pelo TSE: