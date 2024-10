TRE-CE notifica equipe de fiscalização de André Fernandes em Fortaleza

Na manhã deste domingo, 27, 2° turno de eleições em Fortaleza, uma equipe de fiscalização do candidato André Fernandes (PL) foi notificada em Zona Eleitoral do bairro Parangaba.

Segundo o chefe de cartório da sessão 115ª, a equipe que estava na EEMTI Maria Thomásia não apresentava todas as devidas informações no crachá de identificação.

As credenciais não tinham o nome do credenciador, fato que, conforme o site do TRE, deve conter obrigatoriamente o nome da(o) fiscal e a sigla do partido político ou da federação.