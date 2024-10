Quem está no segundo turno no Ceará? Veja Fortaleza e Caucaia

É formado em Ciência Política e Relações Internacionais, com pós-graduação em Direito Constitucional e Gestão Pública. Em 2018, foi eleito deputado estadual. Em 2022, concorreu a uma vaga de deputado federal e foi eleito.

No primeiro turno, em 6 de outubro, André foi o candidato mais votado, garantindo lugar no segundo turno. Ele obteve 562.305 votos, o que representou 40,2% dos votos da capital cearense.

Evandro Leitão, do PT, é candidato a prefeito no segundo turno em Fortaleza. Ele tem 57 anos e está em seu terceiro mandato consecutivo de deputado estadual. Servidor público de carreira, é auditor adjunto da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.