2º turno: que horas sai o resultado? Veja horário e onde acompanhar ao vivo

A votação terá início às 8 horas e será concluída às 17 horas, horário limite para a realização do voto. Logo em seguida, começa a apuração do 2º turno nas Eleições 2024.

Em algumas horas, serão conhecidos os novos prefeitos dos municípios que não decidiram a disputa no dia 6 de outubro

Que horas sai o resultado das Eleições 2024?

Após as 17 horas, os resultados poderão ser acompanhados em tempo real no portal e nas mídias sociais do O POVO, além de nos aplicativos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — “Boletim na Mão” e “Resultados”.

Nas cidades onde a unificação dos horários em território nacional está sendo implementada — com a votação ajustada para ocorrer uma hora antes do horário de Brasília —, os resultados serão divulgados conforme as publicações do TSE.