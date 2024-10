Datafolha: 3% ainda estão indecisos; veja o perfil de quem pode definir a eleição em Fortaleza

A pesquisa Datafolha, contratada pelo O POVO e divulgada neste sábado, 26, mostra que 3% dos entrevistados ainda estão indecisos em Fortaleza. O levantamento também traça um perfil desta parcela do eleitorado que ainda não definiu voto e que pode decidir a eleição para prefeito de Fortaleza, tecnicamente empatada no Datafolha e outros institutos.



Considerando o gênero, as mulheres têm maior percentual de indecisão que os dos homens. Considerando a idade, os mais velhos estão mais indecisos. Já no segmento da escolaridade, o maior percentual de indecisos é registrado entre os eleitores que tem ensino fundamental. No quesito renda, os que ganham até dois salários mínimos registram o maior percentual de indecisão, com 4%.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A pesquisa Datafolha foi contratada pelo O POVO e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número CE-07939/2024. A pesquisa foi realizada de 25 a 26 de outubro de 2024 com 1.134 pessoas entrevistadas pessoalmente. O intervalo de confiança é de 95%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais.