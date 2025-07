Diversão depois de meia-noite em Fortaleza: para onde sair na madrugada

Conheça as variadas ofertas de bares e casas noturnas que funcionam até altas horas, ideais para quem quer curtir depois da meia-noite

Quem quer aproveitar a madrugada encontra opções para todos os gostos: do rock ao forró, passando pelo eletrônico, samba e sertanejo.

Com happy hour até às 20h, o Laje Head é um bar que mistura boa música, gastronomia e uma variedade de bebidas. DJs animam o ambiente até altas horas, tornando o local uma opção popular para começar e terminar a noite com estilo.

Boa música, drinks criativos, petiscos variados e pistas animadas fazem parte do roteiro de quem deseja esticar a noite pela cidade.

Nascido como food truck, o Nomads cresceu mantendo a essência da comida de rua e das bebidas geladas. Com música variada e vários ambientes, o espaço conquista quem busca uma vibe descontraída e acolhedora.

Começou pequeno, mas hoje o The Lights é um dos principais pontos do Benfica para quem busca diversão noturna. O foco na música transformou o espaço em um dos mais queridos do bairro, com ambiente animado e bons drinks.

Um ícone da vida noturna de Fortaleza, o Pirata Bar é conhecido pelo tradicional forró das segundas-feiras. Com música ao vivo e clima festivo, é ideal para quem quer começar a semana dançando.

Durante a semana, é ponto certo para um almoço descontraído. Mas à noite, o Tô no Bar ganha um clima animado, com petiscos, drinks e muita música para embalar a madrugada.

Casa de shows no coração do Benfica, o Casarão é palco para bandas e festas variadas, com um público jovem e eclético.

Com pegada underground, o Covil é o ponto de encontro para os fãs de rock e metal. A casa promove eventos especiais e oferece cerveja gelada e uma atmosfera alternativa.

Endereço: R. Carapinima, 1884 – Benfica

R. Carapinima, 1884 – Benfica Horário de funcionamento: Sexta e sábado, das 19h às 3h



Barbarians Pub

Com programação musical frequente, o Barbarians atrai os amantes do rock em um ambiente descontraído. Ideal para quem quer prolongar a noite com estilo.

Endereço: R. Waldery Uchôa, 42 – Benfica

R. Waldery Uchôa, 42 – Benfica Horário de funcionamento: Segunda a sábado | Sexta e sábado até 2h

Segunda a sábado | Sexta e sábado até 2h Instagram: @pub.barbarians

Esconderijo Rock Pub

Com atmosfera mais reservada, o Esconderijo aposta no rock e em uma carta de drinks acessível para quem curte um rolê alternativo.

Endereço: Av. João Pessoa, 4558 – Damas

Av. João Pessoa, 4558 – Damas Horário de funcionamento: Sexta e sábado, das 20h às 2h

Sexta e sábado, das 20h às 2h Instagram: @esconderijo.rockpub

Deixe Comigo Bar

Acessível e cheio de personalidade, o Deixe Comigo reúne petiscos, coquetéis e muita música – do reggae ao pop. Um bom lugar para conversar e dançar.

Endereço: R. Castro Alves, 520 – Joaquim Távora

R. Castro Alves, 520 – Joaquim Távora Horário de funcionamento: Quarta a sábado, das 21h às 4h

Quarta a sábado, das 21h às 4h Instagram: @deixecomigobar

Hoots Gastropub

Especialista em American BBQ, o Hoots é um complexo gastronômico com música ao vivo, dois ambientes e forte pegada rock’n roll. Ideal para curtir uma noite completa.

Endereço: Av. Des. Moreira, 125 – Meireles

Av. Des. Moreira, 125 – Meireles Horário de funcionamento: Todos os dias | Quinta a sábado até 3h

Todos os dias | Quinta a sábado até 3h Instagram: @hootsgastropub

Bar Chá da Égua

Com ambiente descontraído, o Chá da Égua combina música e coquetéis em noites animadas que vão até de madrugada.

Endereço: Av. dos Expedicionários, 5021 – Vila União

Av. dos Expedicionários, 5021 – Vila União Horário de funcionamento: Quarta e quinta até 1h | Sexta a domingo até 3h

Quarta e quinta até 1h | Sexta a domingo até 3h Instagram: @barcha.daegua

House Garden Pub

Na Varjota, o House Garden traz um ambiente elegante com música e drinks caprichados. Uma opção charmosa para a madrugada.

Endereço: Rua Dr. José Lino, 126 – Varjota

Rua Dr. José Lino, 126 – Varjota Horário de funcionamento: Quarta a domingo | Sexta e sábado até 2h

Quarta a domingo | Sexta e sábado até 2h Instagram: @housegardenpub

Bar do Paraíba

Clássico no Benfica, o Bar do Paraíba serve petiscos quentes e variados com música ao vivo em um ambiente tradicional.

Endereço: R. Paulino Nogueira, 69 – Benfica

R. Paulino Nogueira, 69 – Benfica Horário de funcionamento: Quinta a segunda, das 15h à 1h

Quinta a segunda, das 15h à 1h Instagram: @paraiba.raiz

Snake Bar

Do rock ao brega, o Snake Bar se destaca com karaokê animado e drinks criativos. Perfeito para quem quer cantar e se divertir.

Endereço: R. Carapinima, 1994 – Benfica

R. Carapinima, 1994 – Benfica Horário de funcionamento: Quarta a domingo, das 19h à 0h | Sexta e sábado até 3h

Quarta a domingo, das 19h à 0h | Sexta e sábado até 3h Instagram: @snakebar2020

Resenha Bar Fortaleza

Pagode, música ao vivo e cerveja gelada são as marcas do Resenha Bar, um dos points mais animados da Cidade dos Funcionários.

Endereço: R. Melo César, 669 – Cidade dos Funcionários

R. Melo César, 669 – Cidade dos Funcionários Horário de funcionamento: Sexta a domingo, das 22h às 5h

Sexta a domingo, das 22h às 5h Instagram: @resenhabaroficial_

Bulls Beer House

Ambiente inspirado em tavernas norte-americanas, o Bulls Beer une música, rodízio, sinuca e drinks variados em espaço aconchegante.

Endereço: R. Cel. Jucá, 700 – Aldeota

R. Cel. Jucá, 700 – Aldeota Horário de funcionamento: Terça a domingo, das 17h à 0h | Sexta e sábado até 2h

Terça a domingo, das 17h à 0h | Sexta e sábado até 2h Instagram: @bullsbeerhouse

Vila Camaleão

Bar noturno com clima leve e apresentações ao vivo de samba e pagode. As mesas ao ar livre completam o charme do lugar.

Endereço: Av. Barão de Studart, 671 – Meireles

Av. Barão de Studart, 671 – Meireles Horário de funcionamento: Quinta a sábado, das 20h às 4h

Quinta a sábado, das 20h às 4h Instagram: @vilacamaleao

Austin Pub

Inspirado no Texas, o Austin é a escolha certa para os fãs de sertanejo universitário e noites dançantes até o dia clarear.

Endereço: Av. Senador Virgílio Távora, 1727 – Meireles

Av. Senador Virgílio Távora, 1727 – Meireles Horário de funcionamento: Quinta a sábado, das 22h às 5h

Quinta a sábado, das 22h às 5h Instagram: @austin_pub

Boteco do Mariano

Com estilo boêmio e clima descontraído, o Mariano é ideal para quem quer beber, petiscar e ouvir boa música até tarde.