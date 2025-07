Sem glúten e sem lactose: cafés e restaurantes saudáveis deliciosos em Fortaleza

O POVO entrevistou especialista para explicar como essa doença age no funcionamento do organismo.

Pessoas com doença celíaca não podem consumir glúten — proteína presente em cereais como trigo, cevada e centeio —, pois ele desencadeia uma resposta autoimune que afeta o intestino delgado. Já a intolerância à lactose , o açúcar do leite, pode causar desconfortos digestivos como inchaço e dores abdominais.

Felizmente, Fortaleza tem se destacado com uma cena gastronômica inclusiva, que une saúde e sabor para atender com qualidade quem precisa (ou escolhe) seguir uma dieta livre desses ingredientes.

Por isso, ele recomenda sempre procurar orientação médica e nutricional especializada: “O mais indicado é procurar um médico, avaliar clinicamente, e caso os sintomas persistam mesmo com o consumo de alimentos com glúten ou lactose, reavaliar”.

Endereço: av. Barão de Studart, 2821 - Dionísio Torres

Funcionamento: Terça a domingo, das 17h às 21h30min

Telefone: (85) 98931 9901

Instagram: @florencasemgluten

La Dulce Vita

Com uma proposta inclusiva e funcional, a La Dulce Vita é referência quando se fala em doces saudáveis. As receitas não levam glúten, lactose nem açúcares refinados. A padaria também aposta no estilo low carb e encanta até quem não tem restrições alimentares.

Endereço: rua Antonina do Norte, 350 - Monte Castelo

Funcionamento: Segunda a sábado, das 10h às 19h

Telefone: (85) 99729 6289

Instagram: @ladulcevitaoficial



CACAO

A CACAO é uma confeitaria charmosa que aposta em receitas refinadas, feitas com ingredientes naturais e funcionais. Livre de glúten e lactose, o cardápio agrada quem busca uma experiência gourmet mais leve e saudável.

Endereço: rua José Vilar, 1520A - Meireles



Funcionamento: Todos os dias, das 9h às 19h

Telefone: (85) 99779 5202

Instagram: @cacaosaudavel

Nativa Cafeteria e Healthy Food

Aberta desde o café da manhã até a noite, a Nativa combina cafeteria com refeições equilibradas e funcionais. Ideal para quem busca um cardápio variado sem glúten e sem lactose, o local preza por frescor e sabor em todos os preparos.

Endereço: av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz

Funcionamento: Todos os dias, das 6h30min às 22h

Telefone: (85) 99115 1375

Instagram: @nativacafeteriahealthyfood

GranoLeve

A GranoLeve aposta em produtos artesanais, saudáveis e inclusivos. Seus bolos, pães e cafés especiais são livres de glúten e lactose, sempre com foco na experiência afetiva e no bem-estar de quem consome.

Endereço: rua Bárbara de Alencar, 1805B - Aldeota

Funcionamento: Segunda a sábado, das 10h às 18h

Telefone: (85) 3393 2648

Instagram: @granoleve

Livremente Padaria

Com ambiente acolhedor, a Livremente oferece pães, bolos e snacks seguros para celíacos e intolerantes à lactose. O diferencial está na qualidade dos insumos e no preparo artesanal. Tudo é feito com muito cuidado — e sabor.

Endereço: rua Amarílio Cartaxo, 169 - De Lourdes

Funcionamento: Terça a sábado, das 8h às 17h

Telefone: (85) 99988 4715



Instagram: @viva.livremente

Nato Confeitaria Saudável

A Nato é ótima para quem quer um lanche rápido ou uma sobremesa saudável no meio do dia. Opções sem glúten, sem lactose e com estética impecável. Ideal para um café da tarde equilibrado ou um doce após o almoço.

Endereço: rua Tibúrcio Cavalcante, 1656 - Meireles

Funcionamento: Segunda a sábado, das 8h30min às 18h30min

Telefone: (85) 98179 1181

Instagram: @nato.confeitaria

Let’s Fit

Criado por nutricionistas, o Let’s Fit oferece um cardápio saudável, criativo e cheio de personalidade. Com opções low carb, doces funcionais e pratos sem glúten, é ideal para quem busca equilíbrio sem abrir mão do sabor.

Endereço: rua Edgar Damasceno, 56 - Meireles

Funcionamento: Segunda a sábado, das 9h às 21h | Domingo, das 18h às 21h

Telefone: (85) 99103 7986

Instagram: @sejaletsfit



Sabores Orgânicos

O restaurante oferece almoço e jantar com pratos naturais e orgânicos, todos com opções sem glúten e lactose. O ambiente é aconchegante e o cardápio aposta em ingredientes frescos e funcionais.

Endereço: rua Monsenhor Bruno, 1300 - Meireles

Funcionamento: Terça a domingo, das 11h às 15h e das 18h às 23h

Telefone: (85) 3055 8794



Instagram: @saboresorganicos



Casa La Dulce Vita & Healthy Pizza

Uma experiência gastronômica única: pizzas artesanais sem glúten e doces incríveis, tudo sem lactose e refinados. O espaço une o melhor da confeitaria saudável com um menu de pizzaria funcional que impressiona.

Endereço: rua Tibúrcio Cavalcante, 1919 - Meireles

Funcionamento: Terça a domingo, das 10h às 20h30min

Instagram: @ladulcevitaoficial



Padocaria Saudável

A Padocaria Saudável é mais do que uma padaria: é um refúgio para quem precisa de produtos livres de glúten, lactose, aditivos, ovos e até açúcar. Com opções veganas e low carb, é uma verdadeira celebração da alimentação consciente.

Endereço: rua Júlio Lima, 685 - Cidade dos Funcionários

Funcionamento: Segunda a sexta, das 9h às 19h | Sábado, das 9h às 14h

Telefone: (85) 99759 8689

Instagram: @padocariasaudavel



Pimenta Vegana

Com foco na culinária vegana e inclusiva, o Pimenta Vegana oferece pratos saborosos e criativos. O local é ideal para quem busca refeições éticas, naturais e ricas em sabor.

Endereço: rua Confúcio Pamplona, 339 - Benfica

Telefone: (85) 99908 4136



Instagram: @pimentavegana



Mundo Zero

Com produtos veganos, zero açúcar, sem glúten e zero lactose, a loja Mundo Zero oferece opções de doces que podem complementar as sobremesas sem preocupação.

Endereço: Shopping Iguatemi Bosque (Avenida Washington Soares, 85 - Quiosque Zero, localizado no piso superior L3) | rua José Vilar, 1921 - Aldeota.

Instagram: @seumundozero



Jardins Gourmet

Um empório gastronômico saudável com opções low carb e cetogênicas, os Jardins Gourmet não se limitam à confeitaria, oferecendo produtos variados, como pizzas e hamburguer.