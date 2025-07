Restaurantes e bares que abrem dia de segunda-feira em Fortaleza

Conheça restaurantes e bares em Fortaleza que funcionam nas segundas-feiras / Crédito: Thais Mesquita apart O POVO em 21.07.2021

Muitos restaurantes em Fortaleza optam por fechar às segundas-feiras. Porém, isso não significa que a Cidade fique sem boas opções gastronômicas neste dia da semana. Para quem quer sair da rotina e aproveitar uma boa refeição mesmo no começo da semana, O POVO selecionou estabelecimentos que abrem às segundas e oferecem desde pratos da culinária local até sabores internacionais, além de confeitarias e bares para todos os gostos.

Horário: De segunda a sexta, das 13h às 19h

Instagram: @ladulcevitaoficial

Sem glúten e sem lactose: VEJA cafés e restaurantes saudáveis deliciosos em Fortaleza Cearoca Bar e Restaurante O Cearoca é uma opção para quem procura comida regional em um ambiente descontraído. Com funcionamento nas segundas, o restaurante é conhecido por seu cardápio variado e ambiente familiar. Endereço: rua Braz de Francesco, 520 – São Gerardo

rua Braz de Francesco, 520 – São Gerardo Horário: Segunda a sábado, das 9h à 1h

Segunda a sábado, das 9h à 1h Contato: (85) 99905 9210

(85) 99905 9210 Instagram: @cearonaseucarioca La Bella Italia Fundado pelo italiano Luca Lunghi, o La Bella Italia oferece uma cozinha italiana contemporânea com receitas tradicionais e técnicas modernas. Ideal para um jantar sofisticado à beira-mar.

Endereço: av. Almirante Barroso, 812 – Praia de Iracema

av. Almirante Barroso, 812 – Praia de Iracema Horário: Todos os dias, das 18h30 às 23h; de quinta a domingo abre também das 11h às 15h30



Todos os dias, das 18h30 às 23h; de quinta a domingo abre também das 11h às 15h30 Instagram: @labellaitaliafortaleza Como se locomover em Fortaleza: CONHEÇA dicas de transporte público e apps Hey Joe Food 'n' Bar Com ambiente descolado, o Hey Joe é perfeito para quem busca petiscos e drinks em clima informal. O local funciona todos os dias no período da noite. Endereço: rua Norvinda Píres, 32 – Aldeota



rua Norvinda Píres, 32 – Aldeota Horário: Todos os dias, das 18h às 22h30



Todos os dias, das 18h às 22h30 Contato: (85) 3121 3815

(85) 3121 3815 Instagram: @heyjoefoodnbar É Sim Comer e Beber Aberto até tarde todos os dias, o É Sim é ideal para um lanche ou jantar no bairro Benfica. O ambiente é informal e o cardápio traz opções acessíveis.

Endereço: rua Waldery Uchôa, 235 – Benfica



rua Waldery Uchôa, 235 – Benfica Horário: Todos os dias até 23h



Todos os dias até 23h Contato: (85) 98168 7700

(85) 98168 7700 Instagram: @esim.comerebeber Supermercados e farmácias 24h em Fortaleza: SAIBA onde encontrar Tô no Bar Situado no Benfica, o Tô no Bar é ideal para um almoço informal às segundas, funcionando até as 15h. Nos outros dias, a casa se transforma em um point animado até a madrugada, com petiscos e drinks. Endereço:av. Treze de Maio, 2835 – Benfica



Horário: Segunda e terça, das 11h às 15h; demais dias até 0h e sábado até 3h



Contato: (85) 98232 8521



Instagram:@tonobarfortaleza Boteco do Simão Para quem procura um bar com comida boa e ambiente descontraído, o Boteco do Simão funciona todos os dias, inclusive às segundas, com horário especial para almoço.