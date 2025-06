Das barracas de praia aos bares: saiba onde comer caranguejo em Fortaleza

Tradição de consumir o famoso caranguejo Uçá às quintas-feiras pode ser aproveitada em diversos lugares em Fortaleza / Crédito: Reprodução/ Instagram

Fortaleza é conhecida quando o assunto é caranguejo. A iguaria, servida com tradição, faz parte da cultura gastronômica da Cidade, sempre acompanhada de molho à base de leite de coco, farofa e vinagrete. Diversos restaurantes e barracas de praia oferecem promoções especiais às quintas-feiras. Lugares como a Praia do Futuro, o Polo Gastronômico da Varjota e a avenida Beira Mar são famosos por seus estabelecimentos especializados no prato.

Para quem deseja aproveitar a caranguejada, confira alguns locais que são referência no preparo do prato típico. Tradicional comida portuguesa ganha mais espaço em Fortaleza; SAIBA onde Onde aproveitar a Quinta do Caranguejo em Fortaleza? FORTALEZA, CEARÁ, 17-09-2024: Comes&Bebes sobre carne caranguejo. Na foto, o restaurante Illa Mare. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS Boteco Praia Situado na avenida Beira Mar, o Boteco Praia oferece ambiente animado, com música ao vivo e cardápio variado. A caranguejada é servida às quintas-feiras, atraindo moradores e turistas.

Avenida Beira Mar, 1680 – Meireles Bar do Cebolinha Tradicional no bairro Montese, o bar é conhecido pela simplicidade e pelo sabor caseiro da caranguejada. Costuma lotar nas noites de quinta-feira com quem busca uma experiência mais autêntica. Rua Professor Costa Mendes, 1730 – Montese Chico do Caranguejo Com unidades na Praia do Futuro e na região sul da Capital, o Chico do Caranguejo é um dos nomes mais conhecidos em Fortaleza. Também está presente na parai do Cumbuco, em Caucaia, e no Eusébio. As quintas-feiras são animadas por música ao vivo e contam com valores promocionais da iguaria.

Avenida Clóvis Arrais Maia, 4930 – Praia do Futuro

Avenida Comodoro Estácio Brigido, 2918 - Eng. Luciano Cavalcante Guarderia Brasil O restaurante, bar e beach club une boa gastronomia e ambiente despojado à beira-mar. A caranguejada aparece no cardápio com toque gourmet, servida com acompanhamentos regionais. Avenida Clóvis Arrais Maia, 1099 – Praia do Futuro Crocobeach Na orla da Praia do Futuro, o complexo Crocobeach oferece estrutura completa com piscinas, shows e espaço kids. A caranguejada é servida às quintas-feiras e aos domingos, com atendimento à beira-mar. Avenida Clóvis Arrais Maia, 3125 – Praia do Futuro Terra do Sol Com mais de 30 anos de história, a barraca Terra do Sol aposta no sabor tradicional. O caranguejo é bem temperado e servido com farofa crocante e vinagrete, mantendo a receita típica cearense.

Avenida Clóvis Arrais Maia, 5295 – Praia do Futuro Barraca Itapariká Localizada na Praia do Futuro, a Itapariká é famosa pelo ambiente amplo e cardápio de frutos do mar. O caranguejo é o destaque das noites de quinta, com música ao vivo e atendimento à beira-mar. Avenida Clóvis Arrais Maia, 6801 – Praia do Futuro Norte em evidência: VEJA 5 restaurantes em Fortaleza para conhecer a região Quinta do Caranguejo em Fortaleza: por que a quinta-feira foi escolhida? A tradição da “Quinta do Caranguejo” em Fortaleza tem raízes culturais profundas no Ceará. Embora não haja um registro oficial exato de sua origem, acredita-se que essa prática tenha começado entre as décadas de 1980 e 1990, impulsionada por bares e restaurantes que buscavam atrair clientes em dias de menor movimento.