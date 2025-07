Onde comer pratos, lanches e doces vegetarianos em Fortaleza?

Conheça restaurantes e lanchonetes que oferecem opções veganas e vegetarianas com sabor, criatividade e consciência ambiental em diferentes bairros

A capital cearense tem propostas de acolher a culinária vegetariana e vegana com propostas criativas, saudáveis e saborosas.

Um dos pratos mais pedidos é a Panelada Vegana, feita com cogumelos e legumes confitados.

Fundado em 2006, o Verdelima traz a proposta de alimentação saudável com ingredientes naturais e sem ultraprocessados. O restaurante serve pratos a quilo com foco em opções vegetarianas e veganas, incluindo saladas orgânicas, proteínas vegetais e a tradicional peixada Verdelima aos sábados.

No mercado desde 2026, o local oferece preços acessíveis e promete comida vegana de qualidade. Nas redes eles destacam combos promocionais e cardápios especiais para cada dia da semana.

Localizado no tradicional bairro Benfica, o Mandir é um restaurante ovolactovegetariano que também oferece diversas opções veganas. A casa é conhecida pela feijoada vegetariana, pela lasanha cremosa e por pratos com toques da culinária indiana.

O Pacha! é um espaço que une cultura e comida 100% vegana com um toque regional. Hoje funciona no Mercado AlimentaCE, na Estação das Artes, e oferece opções como vegburger de grão-de-bico e coxinhas de carne de caju. Também aceita encomendas para eventos.

GreenVegg Bistrô Vegano

Localizado na Varjota, o GreenVegg é um bistrô vegano que oferece refeições completas, lanches e sobremesas. Os pedidos podem ser entregues de bike em até 2 km sem frete. Às quintas, a casa tem música ao vivo e petiscos como bolinhas de palmito e pasteizinhos.

Endereço: rua Castro Monte, 1088 – Varjota

rua Castro Monte, 1088 – Varjota Funcionamento: quarta a domingo, 11h às 16h

quarta a domingo, 11h às 16h Instagram: no Instagram @greenveggbistro

Malaguetta

Voltado para o público universitário e moradores da região central, o Malaguetta serve almoço, marmitas, pizzas e lanches 100% veganos. O destaque fica por conta do acarajé vegano, arroz no missô, espaguete ao pesto e quibes assados. Também oferece entregas.

Endereço: av. da Universidade, 2064 – Benfica

av. da Universidade, 2064 – Benfica Horário: segunda a sábado, das 11h às 15h

segunda a sábado, das 11h às 15h Instagram: @malaguettaveg no Instagram



Portal do Orgânico

Com alimentos frescos vindos direto da Fazenda Carcará, o Portal do Orgânico une mercado e restaurante. Lá é possível almoçar pratos vegetarianos preparados com ingredientes orgânicos ou comprar hortaliças, grãos e frutas colhidos semanalmente.